Jeśli zastanawiasz się, czy Twój telefon przetrwa kolejną rewolucję systemową, mamy dla Ciebie konkretną listę urządzeń, które mogą już „grzać miejsce” na serwerach aktualizacji.

Gigantyczna lista wsparcia. Od flagowców po budżetowce

Zasady przyznawania aktualizacji stają się w Xiaomi coraz bardziej przejrzyste, choć wciąż zdarzają się niespodzianki. Na podstawie oficjalnych polityk wsparcia oraz dokumentacji serwisowej, przygotowano zestawienie modeli marek Xiaomi, Redmi oraz POCO, które niemal na pewno otrzymają Androida 17.

Seria Xiaomi – w tej grupie priorytet mają najnowsze modele. Użytkownicy serii Xiaomi 17 (w tym warianty Ultra, Pro i Leica Edition) oraz serii Xiaomi 15 i 14 mogą spać spokojnie. Co ciekawe, na liście widnieją również nadchodzące tablety z serii Pad 8 oraz specyficzne modele jak Xiaomi MIX FLIP 2 czy Civi 5 Pro. Nawet starsze flagowce, jak seria Xiaomi 13 (w tym 13T Pro i 13 Ultra), mają zagwarantowane miejsce w kolejce po nowego Androida.

W przypadku Redmi i POCO lista jest wyjątkowo długa. W segmencie średnim królują modele Redmi Note 15 i Note 14 w wersjach Pro i Pro+. Gracze korzystający z POCO F8, F7 oraz F6 (w wariantach Pro i Ultra) również doczekają się odświeżenia systemu. Warto zauważyć, że na liście znajdują się też tańsze modele, jak POCO M8, M7 oraz seria C85, co pokazuje, że Xiaomi stara się dbać o dłuższą żywotność nawet mniej kosztownych urządzeń.

Oto dokładna lista:

Xiaomi 17 Ultra & Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Redmi K Pad, Xiaomi Pad Mini

Xiaomi MIX FLIP 2

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi CIVI 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

POCO Pad X1, Xiaomi Pad 7

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi 14T

Redmi K70 Ultra, Xiaomi 14T Pro

Xiaomi MIX FLIP

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi 14 CIVI, Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 13T

Redmi K60 Ultra, Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

POCO M8 5G, Redmi Note 15 5G

POCO M8 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro+

POCO F8 Pro, Redmi K90

POCO F8 Ultra, Redmi K90 Pro Max

POCO Pad M1, Redmi Pad 2 Pro

POCO C85 5G, Redmi 15C 5G

POCO C85 4G, Redmi 15C 4G

POCO M7 Plus, Redmi 15

POCO M7 4G, Redmi 15 4G

POCO F7, Redmi Turbo 4 Pro

POCO F7 Pro, Redmi K80

POCO F7 Ultra, Redmi K80 Pro

POCO C71, Redmi A5 4G

POCO X7 Pro, Redmi Turbo 4

POCO M7 5G, Redmi 14R 5G

POCO X7, Redmi Note 14 Pro

POCO X6 Pro, Redmi K70e

POCO F6 Pro, Redmi K70

POCO F6, Redmi Turbo 3

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro+

Co ciekawe, niektóre całkiem świeże modele, jak Redmi Note 14 5G czy POCO M7 Pro 5G, mogą ostatecznie nie załapać się na tę listę ze względu na specyficzną politykę aktualizacji dla najniższych serii – warto o tym pamiętać przy planowaniu zakupów.

Kiedy Xiaomi wprowadzi na rynek HyperOS 4?

Harmonogram Google sugeruje, że stabilne wydanie Androida 17 ujrzy światło dzienne w okolicach czerwca lub lipca 2026 roku. Xiaomi zazwyczaj potrzebuje od kilku tygodni do kilku miesięcy na „ubranie” czystego systemu w swoją nakładkę HyperOS. Tradycyjnie, pierwsi w kolejce staną posiadacze najnowszych flagowców (seria Xiaomi 17).

Szerokie wdrażanie dla modeli ze średniej półki i urządzeń budżetowych prawdopodobnie przeciągnie się na końcówkę 2026 i początek 2027 roku. Pierwsze wersje beta dla deweloperów powinny pojawić się jednak znacznie wcześniej, tuż po konferencji Google I/O, dając nam wgląd w to, jak nowa architektura HyperOS radzi sobie z natywnymi usługami Androida. Choć na ostateczne wersje systemu przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, fakt, że Twoje urządzenie znajduje się na liście wsparcia, to solidny powód do zadowolenia. Pamiętaj jednak, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od regionu i wyników testów certyfikacyjnych.