Nowe opaski Huawei Band 11 wkraczają do Polski. Jasne ekrany i GPS w dobrej cenie

Producent stawia w tych modelach na jakość obrazu i funkcjonalność, starając się zadowolić zarówno niedzielnych spacerowiczów, jak i osoby, które nie wyobrażają sobie dnia bez intensywnego treningu. Co ważniejsze, promocja na start też jest, więc to chyba czas, żebym w końcu wymieniła swoją starą opaskę na nową.

Ekran AMOLED i GPS na pokładzie. Co potrafi nowa seria Huawei Band 11?

Największym skokiem jakościowym względem poprzedniej generacji jest bez wątpienia wyświetlacz. Huawei odeszło od mniejszych paneli na rzecz sporych, 1,62-calowych ekranów AMOLED. Rozdzielczość 286 x 482 piksele przy zagęszczeniu 347 PPI gwarantuje, że obraz jest ostry, a czcionki gładkie. Jednak to jasność jest tutaj prawdziwym „killer feature”. Podstawowy model oferuje 1500 nitów, a wariant Pro dobija do poziomu 2000 nitów. W praktyce oznacza to, że nawet w pełnym, lipcowym słońcu bez problemu odczytamy powiadomienie czy sprawdzimy tempo biegu – to parametry, których nie powstydziłyby się topowe flagowce.

Lekki stop aluminium i wytrzymały polimer

Konstrukcyjnie opaski pozostają wierne idei lekkości. Podstawowy Huawei Band 11 w wersji polimerowej waży zaledwie 16 gramów, a wariant aluminiowy 17 gramów. Model Band 11 Pro, dostępny wyłącznie w aluminium, waży 18 gramów. Tak niska waga w połączeniu z grubością poniżej 9 mm sprawia, że o urządzeniu można zapomnieć zaraz po założeniu go na nadgarstek.

Dwukolorowy, tkany pasek nylonowy

Oddychający pasek z fluoroelastomeru

Pod kątem technologicznym dostajemy wszystko, co niezbędne do monitorowania zdrowia:

Pomiary biometryczne: Całodobowe śledzenie tętna, natlenienia krwi (SpO2) oraz analiza snu i stresu.

Sport: Ponad 100 trybów treningowych wspieranych przez 9-osiowy czujnik ruchu.

Moduł GPS: To kluczowy wyróżnik modelu Huawei Band 11 Pro. Pozwala on na zapisywanie trasy biegu czy wyprawy rowerowej bez konieczności taszczenia ze sobą telefonu.

Bateria: Ogniwo 300 mAh zapewnia do 8 dni intensywnego użytkowania lub nawet 14 dni w trybie oszczędnym. Jeśli jednak lubisz mieć zawsze włączony ekran (AOD), musisz liczyć się z ładowaniem co około 3 dni.

Warto zaznaczyć, że opaski obsługują standard Bluetooth 6.0 (BLE) i posiadają klasę wodoszczelności 5 ATM, więc basen nie jest im straszny. Choć nie porozmawiamy przez nie jak przez telefon, powiadomienia z aplikacji działają bez zarzutu.

Ceny i promocja na start

Oficjalny polski cennik wygląda bardzo obiecująco. Podstawowy model z polimeru wyceniono na 219 zł, wersję aluminiową na 249 zł, a model Pro z GPS-em na 299 zł. Jednak Huawei tradycyjnie przygotowało ofertę premierową, która obowiązuje od 26 lutego do 22 marca 2026 roku. W tym czasie ceny spadają o:

50 zł w przypadku modelu Band 11 Pro oraz aluminiowej wersji Band 11.

40 zł w przypadku podstawowej wersji polimerowej.

Huawei Band 11

Oznacza to, że zaawansowaną opaskę z metalową obudową i GPS-em możemy zgarnąć już za około 250 zł, co czyni ją jedną z najbardziej opłacalnych propozycji na rynku.

Źródło: Huawei