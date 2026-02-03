Ostatnia prosta HyperOS 3. Xiaomi kończy aktualizację i szykuje grunt pod wersję 3.1

Podsumowanie artykułu . . .

Dla większości użytkowników oznacza to, że nowe funkcje są już na ich pokładach, ale dla małej grupy „spóźnialskich” oczekiwanie właśnie dobiega końca. Xiaomi nacisnęło pedał gazu, by domknąć listę urządzeń jeszcze w lutym 2026 roku, ponieważ za rogiem czai się już kolejna, mniejsza aktualizacja – HyperOS 3.1.

Kto jeszcze czeka na HyperOS 3? Lista urządzeń z ostatniej fali

Zgodnie z danymi publikowanymi przez serwisy śledzące ruchy producenta, jak Xiaomi Time, na liście oczekujących pozostało już tylko kilkanaście modeli. Jak to zwykle bywa, są to głównie urządzenia z segmentu budżetowego oraz kilka popularnych tabletów, które zazwyczaj otrzymują paczki z danymi nieco później niż flagowce. Warto jednak zauważyć, że niektóre z nich mogą już mieć dostępne wersje beta (w wybranych regionach), co jest jasnym sygnałem, że stabilne wydanie to kwestia dni, a nie tygodni.

Oto lista modeli, które zamykają proces wdrażania HyperOS 3:

Xiaomi: Model 13T – jeden z nielicznych z wyższej półki, który wciąż czeka na finalne zielone światło.

Model 13T – jeden z nielicznych z wyższej półki, który wciąż czeka na finalne zielone światło. Redmi: Tutaj kolejka jest najdłuższa. Znajdziemy w niej serię Redmi 15 (wersje LTE oraz 5G), Redmi 15C, budżetowe Redmi A4, a także Redmi 14R oraz Redmi Note 15 Pro 4G.

Tutaj kolejka jest najdłuższa. Znajdziemy w niej serię Redmi 15 (wersje LTE oraz 5G), Redmi 15C, budżetowe Redmi A4, a także Redmi 14R oraz Redmi Note 15 Pro 4G. POCO: Użytkownicy modeli POCO C85 (4G i 5G), C75 5G, a także serii M7 5G oraz M7 Plus powinni regularnie zaglądać do ustawień systemu w poszukiwaniu aktualizacji.

Użytkownicy modeli POCO C85 (4G i 5G), C75 5G, a także serii M7 5G oraz M7 Plus powinni regularnie zaglądać do ustawień systemu w poszukiwaniu aktualizacji. Tablety: Ostatni etap obejmuje również tablety Redmi Pad Pro (wersje WiFi oraz 5G) oraz POCO Pad.

Dobra wiadomość jest taka, że w ostatnich dniach aktualizację otrzymał m.in. model Xiaomi 14 Civi, co potwierdza, że producent sprawnie “odfajkowuje” kolejne pozycje z planu. Xiaomi zakłada, że do marca 2026 roku każda uprawniona maszyna będzie już pracować na “trójce”. Pośpiech ten jest zrozumiały – deweloperzy już teraz pracują nad HyperOS 3.1. Druga faza testów beta nowej wersji (3.1) ruszyła pełną parą, a stabilny rollout tej mniejszej, poprawkowej edycji może zacząć się już w przyszłym miesiącu.

Strategia Xiaomi na lata 2025/2026 była dość przejrzysta: najpierw nowości dla flagowców (jak seria Xiaomi 15), potem stopniowe schodzenie do średniej półki. Choć regionalne opóźnienia bywają irytujące, globalny plan wydawniczy trzyma się harmonogramu. HyperOS 3 przyniósł przede wszystkim lepszą optymalizację pod kątem AI oraz głębszą integrację z ekosystemem urządzeń inteligentnego domu, co w połączeniu z Androidem 16 daje starszym modelom drugie życie.

Jeśli Twój telefon znajduje się na powyższej liście, uzbrój się w odrobinę cierpliwości – luty powinien przynieść upragnioną paczkę nowości. Szybkie tempo prac nad wersją 3.1 sugeruje, że producent nie zamierza osiadać na laurach i chce błyskawicznie korygować ewentualne błędy zgłaszane przez użytkowników “trójki”. Pamiętajcie tylko, by przed instalacją tak dużej aktualizacji zadbać o kopię zapasową danych i co najmniej 50% naładowania baterii, bo przejście na Androida 16 to wymagający proces dla podzespołów.