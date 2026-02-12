Realme 16 Pro i 16 Pro+ trafiają do polskich sklepów. Średnia półka z ambicjami na flagowca

Podsumowanie artykułu . . .

Oficjalna premiera, pokazuje, że producent chce walczyć o użytkownika konkretnymi argumentami, a nie tylko atrakcyjną ceną, która – choć pozostała na poziomie zeszłorocznych modeli – w obecnych realiach rynkowych jest wynikiem trudnych kompromisów.

Fotografia portretowa i potężne ogniwa – co znajdziemy pod maską Realme 16 Pro i 16 Pro+?

Największym zaskoczeniem w nowej serii są akumulatory, które rzucają wyzwanie rynkowym standardom. Realme 16 Pro+ został wyposażony w ogniwo o pojemności aż 7000 mAh, wspierane szybkim ładowaniem 80 W. Podstawowy wariant Pro nie zostaje daleko w tyle z baterią 6500 mAh i ładowaniem 45 W. Takie parametry mają zapewnić spokój ducha nawet najbardziej wymagającym użytkownikom, a funkcja bezpośredniego zasilania płyty głównej w modelu Pro pozwoli graczom na dłuższą zabawę bez obaw o przegrzewanie się podzespołów.

W kwestii aparatów Realme idzie na całość. Oba modele współdzielą główny sensor o rozdzielczości 200 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Model 16 Pro+ idzie o krok dalej, oferując 50-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy z 3,5-krotnym zoomem optycznym, co ma gwarantować profesjonalne portrety z naturalnym rozmyciem tła.

Oto jak prezentują się kluczowe różnice w specyfikacji:

Realme 16 Pro 5G Realme 16 Pro+ 5G Procesor MediaTek Dimensity 7300 Max Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Ekran 6,78″ AMOLED, 144 Hz, płaski 6,8″ AMOLED, 144 Hz, zakrzywiony Jasność szczytowa do 1400 nitów (HBM) do 1800 nitów (HBM) / 6500 nitów (szczyt) Bateria 6500 mAh, 45 W 7000 mAh, 80 W Aparaty tył 200 Mpix + 8 Mpix (szeroki) 200 Mpix + 50 Mpix (tele) + 8 Mpix (szeroki) Odporność IP68, IP69, IP69K IP68, IP69, IP69K

Dopełnieniem całości jest wzornictwo autorstwa Naoto Fukasawy, wykorzystujące ekologiczny biopolimer oraz bardzo wysoka norma szczelności IP69, co oznacza odporność nawet na strumienie gorącej wody pod ciśnieniem.

Choć ceny startowe wyglądają identycznie jak w marcu 2025 roku, diabeł tkwi w szczegółach

Realme 16 Pro 5G kosztuje od 1799 zł (8/256 GB), a wariant 16 Pro+ 5G zaczyna się od 2299 zł (8/256 GB). Warto jednak zauważyć, że przy zachowaniu tej samej ceny w modelu Pro z 512 GB pamięci, ilość RAM spadła z 12 GB u poprzednika do 8 GB obecnie. Brak promocji na start sugeruje, że wyższe koszty pamięci wymusiły na producencie oszczędności, aby nie przekroczyć psychologicznej barier cenowych.

Na globalnym rynku Realme nie ma lekko i musi mierzyć się z gigantami. Według danych Counterpoint za 2025 rok, marka znajduje się tuż za pierwszą ósemką największych producentów, zbliżając się do klubu 200 milionów aktywnych urządzeń. W Polsce konkurencja jest równie zacięta, ale być może strategia z brakiem podwyżek może skusić klientów. Jasne, dostajemy mniej pamięci RAM niż w zeszłym roku, jednak nie każdy może zdawać sobie z tego sprawę. Do tego 12 GB nie dla każdego będzie priorytetem.