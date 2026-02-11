powrót

Samsung zapowiedział premierę serii Galaxy S26, a do sieci trafiła jej pełna specyfikacja

Joanna Marteklas
11.02.2026|Przeczytasz w 3 minuty
Choć Samsung dopiero co rozesłał zaproszenia na wydarzenie Galaxy Unpacked w San Francisco, to wcale nie przeszkodziło w masowym przecieku, ujawniającym kompletną specyfikację wszystkich trzech nadchodzących modeli: Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra.
...

Południowokoreański gigant stawia w tym roku na „osobistą i adaptacyjną inteligencję”, co sugeruje, że zamiast rewolucji w designie, najwięcej nowości znajdziemy w oprogramowaniu One UI 8.5 bazującym na Androidzie 16. Jeśli liczyliście na zupełnie nowy wygląd, możecie poczuć lekki niedosyt – telefony zachowają sprawdzoną formę z płaskimi ekranami i charakterystycznymi wyspami aparatów, jednak pod maską kryje się kilka istotnych ulepszeń.

Specyfikacja bez tajemnic. Co nowego w serii Galaxy S26?

Zgodnie z najnowszymi informacjami, Samsung kontynuuje strategię dwóch różnych procesorów zależnie od regionu. W Europie modele S26 i S26+ zostaną wyposażone w najnowszy układ Exynos 2600. Z kolei topowy Galaxy S26 Ultra otrzyma ekskluzywną, podkręconą wersję procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5. Taka konfiguracja, wsparta przez 12 GB lub nawet 16 GB RAM w najwyższym modelu Ultra, ma zapewnić bezprecedensową wydajność w przetwarzaniu procesów AI bezpośrednio na urządzeniu.

Warto zwrócić uwagę na ekrany – choć ich rozmiary i rozdzielczości pozostają niemal identyczne jak w serii S25, nowością jest zastosowanie szkła ochronnego Gorilla Armor 2 we wszystkich wariantach. Ciekawostką jest też brak wbudowanych magnesów Qi2, co oznacza, że fani akcesoriów magnetycznych będą musieli nadal polegać na specjalnych etui.

Oto szczegółowe zestawienie parametrów, które wyciekło do sieci:

CechaGalaxy S26Galaxy S26+Galaxy S26 Ultra
Ekran6,3″, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz6,7″, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz6,9″, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz
Procesor (UE)Exynos 2600Exynos 2600Snapdragon 8 Elite Gen 5
Pamięć RAM12 GB12 GB12/16 GB
Pamięć masowa256/512 GB256/512 GB256/512/1024 GB
Aparat główny50 Mpix, f/1.850 Mpix, f/1.8200 Mpix, f/1.4
Teleobiektyw 110 Mpix (3x optyczny)10 Mpix (3x optyczny)10 Mpix (3x optyczny)
Teleobiektyw 250 Mpix (5x peryskop)
Aparat szeroki12 Mpix, f/2.212 Mpix, f/2.250 Mpix, f/1.9
Bateria4300 mAh4900 mAh5000 mAh
Ładowanie25W przewodowe45W przewodowe60W przewodowe
Cena startowa€999€1269€1469

Gdzie szukać największych ulepszeń?

Chociaż specyfikacja modeli podstawowych na pierwszy rzut oka wygląda znajomo, diabeł tkwi w szczegółach. Podstawowy Galaxy S26 otrzymał nieco większą baterię o pojemności 4300 mAh (o 300 mAh więcej niż S25), co w połączeniu z nowym procesorem powinno wydłużyć czas pracy. Ładowanie przewodowe w ultraflagowcu przyspieszy do 60 W, ale model podstawowy wciąż tkwi w zamierzchłej przeszłości z 25 W…

Czytaj też: Seria Galaxy S26 nadchodzi. Plus otwiera listę chętnych na nowe flagowce

Prawdziwym królem fotografii pozostaje jednak wersja Ultra. Samsung zdecydował się na jaśniejszą przysłonę f/1.4 w głównym sensorze 200 Mpix, co drastycznie poprawi jakość zdjęć w nocy. Dodatkowo, aparat ultraszerokokątny zyskał matrycę 50 Mpix z autofokusem, co pozwoli na robienie znacznie lepszych zdjęć makro i szerokich ujęć architektury. Wszystko to wspierane jest przez najnowsze poprawki w systemie One UI 8.5 (wersja ZZAL), które naprawiają błędy interfejsu i usprawniają działanie funkcji AI Select.

Premiera zaplanowana na 25 lutego 2026 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego pokaże, czy Samsung faktycznie zdołał uczynić sztuczną inteligencję „prawdziwie osobistą”. Choć zmiany sprzętowe w bazowych modelach są subtelne, to skok wydajnościowy w modelu Ultra oraz nowości w oprogramowaniu mogą być wystarczającym powodem do przesiadki. Zobaczymy tylko, jak będą wyglądać ceny, zwłaszcza że w tym roku ponoć zabraknie tradycyjnej promocji więcej pamięci w cenie mniejszego wariantu.

UdostępnijTwitter