Samsung zapowiedział premierę serii Galaxy S26, a do sieci trafiła jej pełna specyfikacja

Podsumowanie artykułu . . .

Południowokoreański gigant stawia w tym roku na „osobistą i adaptacyjną inteligencję”, co sugeruje, że zamiast rewolucji w designie, najwięcej nowości znajdziemy w oprogramowaniu One UI 8.5 bazującym na Androidzie 16. Jeśli liczyliście na zupełnie nowy wygląd, możecie poczuć lekki niedosyt – telefony zachowają sprawdzoną formę z płaskimi ekranami i charakterystycznymi wyspami aparatów, jednak pod maską kryje się kilka istotnych ulepszeń.

Specyfikacja bez tajemnic. Co nowego w serii Galaxy S26?

Zgodnie z najnowszymi informacjami, Samsung kontynuuje strategię dwóch różnych procesorów zależnie od regionu. W Europie modele S26 i S26+ zostaną wyposażone w najnowszy układ Exynos 2600. Z kolei topowy Galaxy S26 Ultra otrzyma ekskluzywną, podkręconą wersję procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5. Taka konfiguracja, wsparta przez 12 GB lub nawet 16 GB RAM w najwyższym modelu Ultra, ma zapewnić bezprecedensową wydajność w przetwarzaniu procesów AI bezpośrednio na urządzeniu.

Warto zwrócić uwagę na ekrany – choć ich rozmiary i rozdzielczości pozostają niemal identyczne jak w serii S25, nowością jest zastosowanie szkła ochronnego Gorilla Armor 2 we wszystkich wariantach. Ciekawostką jest też brak wbudowanych magnesów Qi2, co oznacza, że fani akcesoriów magnetycznych będą musieli nadal polegać na specjalnych etui.

Oto szczegółowe zestawienie parametrów, które wyciekło do sieci:

Cecha Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Ekran 6,3″, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz 6,7″, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz 6,9″, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz Procesor (UE) Exynos 2600 Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pamięć RAM 12 GB 12 GB 12/16 GB Pamięć masowa 256/512 GB 256/512 GB 256/512/1024 GB Aparat główny 50 Mpix, f/1.8 50 Mpix, f/1.8 200 Mpix, f/1.4 Teleobiektyw 1 10 Mpix (3x optyczny) 10 Mpix (3x optyczny) 10 Mpix (3x optyczny) Teleobiektyw 2 — — 50 Mpix (5x peryskop) Aparat szeroki 12 Mpix, f/2.2 12 Mpix, f/2.2 50 Mpix, f/1.9 Bateria 4300 mAh 4900 mAh 5000 mAh Ładowanie 25W przewodowe 45W przewodowe 60W przewodowe Cena startowa €999 €1269 €1469

Gdzie szukać największych ulepszeń?

Chociaż specyfikacja modeli podstawowych na pierwszy rzut oka wygląda znajomo, diabeł tkwi w szczegółach. Podstawowy Galaxy S26 otrzymał nieco większą baterię o pojemności 4300 mAh (o 300 mAh więcej niż S25), co w połączeniu z nowym procesorem powinno wydłużyć czas pracy. Ładowanie przewodowe w ultraflagowcu przyspieszy do 60 W, ale model podstawowy wciąż tkwi w zamierzchłej przeszłości z 25 W…

Czytaj też: Seria Galaxy S26 nadchodzi. Plus otwiera listę chętnych na nowe flagowce

Prawdziwym królem fotografii pozostaje jednak wersja Ultra. Samsung zdecydował się na jaśniejszą przysłonę f/1.4 w głównym sensorze 200 Mpix, co drastycznie poprawi jakość zdjęć w nocy. Dodatkowo, aparat ultraszerokokątny zyskał matrycę 50 Mpix z autofokusem, co pozwoli na robienie znacznie lepszych zdjęć makro i szerokich ujęć architektury. Wszystko to wspierane jest przez najnowsze poprawki w systemie One UI 8.5 (wersja ZZAL), które naprawiają błędy interfejsu i usprawniają działanie funkcji AI Select.

Premiera zaplanowana na 25 lutego 2026 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego pokaże, czy Samsung faktycznie zdołał uczynić sztuczną inteligencję „prawdziwie osobistą”. Choć zmiany sprzętowe w bazowych modelach są subtelne, to skok wydajnościowy w modelu Ultra oraz nowości w oprogramowaniu mogą być wystarczającym powodem do przesiadki. Zobaczymy tylko, jak będą wyglądać ceny, zwłaszcza że w tym roku ponoć zabraknie tradycyjnej promocji więcej pamięci w cenie mniejszego wariantu.