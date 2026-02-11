Seria Galaxy S26 nadchodzi. Plus otwiera listę chętnych na nowe flagowce

Podsumowanie artykułu . . .

Zapisz się i zyskaj — przedsprzedaż w Plusie na specjalnych warunkach

Jeśli planujesz wymianę telefonu na najnowszy model z serii Galaxy S, warto zainteresować się formularzem dostępnym pod adresem www.plus.pl/lp/samsung-premiera. Rejestracja jest całkowicie darmowa i niezobowiązująca, a daje dwie kluczowe korzyści. Po pierwsze, jako jeden z pierwszych dowiesz się o oficjalnym starcie przedsprzedaży, co przy dużym zainteresowaniu nowymi modelami może mieć znaczenie dla szybkości dostawy. Po drugie, Plus zapowiada dostęp do dedykowanej oferty specjalnej wyłącznie dla osób zapisanych na listę. Choć szczegóły promocji są jeszcze trzymane w tajemnicy, możemy się spodziewać atrakcyjnych pakietów abonamentowych lub dodatkowych akcesoriów w cenie urządzenia.

Sama seria Galaxy S26 ma być czymś więcej niż tylko kolejnym smartfonem z lepszym aparatem. Samsung kładzie ogromny nacisk na płynną integrację Galaxy AI już od pierwszego uruchomienia urządzenia. Sztuczna inteligencja ma stać się „osobistym asystentem”, który ułatwia codzienne interakcje i adaptuje się do sposobu, w jaki korzystamy z telefonu. Wszystkie zwiastuny i trailery dotyczące nadchodzących innowacji można śledzić bezpośrednio na stronie producenta, a sama konferencja będzie transmitowana na żywo 25 lutego o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Dla fanów marki to ważny moment, bo zapowiada się, że AI przestanie być tylko ciekawostką w menu, a stanie się integralną częścią systemu operacyjnego. Rejestracja u zielonego operatora to najprostszy sposób, by nie przegapić startu zamówień i zgarnąć bonusy, które tradycyjnie przy tak dużych premierach są najatrakcyjniejsze właśnie w pierwszych dniach przedsprzedaży.

Jeśli więc Twój obecny smartfon prosi się o emeryturę, 25 lutego o 19:00 warto zasiąść przed ekranem i sprawdzić, co przygotował Samsung – a potem szybko sprawdzić maila od Plusa.