Samsung łata błędy przed premierą Galaxy S26. Czwarta beta One UI 8.5 już dostępna

Choć plotki sugerowały, że aktualizacja pojawi się już w połowie stycznia, kilkutygodniowy poślizg został ostatecznie nadrobiony. Obecnie nowa paczka danych trafia do testerów posiadających modele z serii Galaxy S25 w Korei Południowej, dostarczając długą listę poprawek błędów, które do tej pory potrafiły napsuć krwi.

Co przynosi nowa beta OneUI 8.5?

Czwarta testowa wersja nakładki to przede wszystkim potężna dawka technicznego „sprzątania”. Plik instalacyjny waży około 1,5 GB, a nowa wersja oprogramowania kończy się oznaczeniem ZZAL. Aktualizacja bazuje na Androidzie 16 i zawiera najnowsze poprawki bezpieczeństwa z datą 5 lutego 2026 roku. Inżynierowie Samsunga skupili się przede wszystkim na poprawie stabilności funkcji telefonicznych oraz narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Oto najważniejsze zmiany:

Stabilniejsze połączenia — naprawiono irytujący błąd, który powodował samoczynne przełączanie się rozmowy na głośnik.

Poprawki dla Bluetooth — wyeliminowano problem, w którym tylko jedna strona słyszała dźwięk podczas rozmów prowadzonych przez zestaw słuchawkowy BT w określonych warunkach.

Aplikacja Telefon — rozwiązano błąd występujący przy sprawdzaniu historii połączeń oraz naprawiono usterkę, przez którą kliknięcie ikony rejestru powodowało automatyczne wklejenie numeru na klawiaturę.

AI Select — funkcja ta stała się bardziej intuicyjna – teraz menu AI Select zamyka się automatycznie po wybraniu opcji „Kopiuj”.

Interfejs — poprawiono błąd, przez który zegar na ekranie blokady potrafił niespodziewanie przesunąć się w dół.

Warto dodać, że oprogramowanie to ma być docelowo najbardziej stabilnym systemem w historii firmy, co Xiaomi również próbuje osiągnąć przy okazji swojej nadchodzącej premiery HyperOS 4. Samsung jednak stawia na ewolucję obecnego kodu, optymalizując go pod kątem nowej serii S26, zamiast pisać wszystko od zera.

Nie da się nie zauważyć, że czwarta beta One UI 8.5 to wyraźny sygnał, że Samsung wchodzi w finalną fazę przygotowań do premiery Galaxy S26. Skupienie się na łataniu błędów w funkcjach głosowych i narzędziach AI pokazuje, że producent chce uniknąć wtop przy debiucie swojego najważniejszego produktu roku. Jeśli bierzesz udział w programie testowym, aktualizacja powinna pojawić się w Polsce już niedługo. Jej dostępność można sprawdzić w menu Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania. Przed instalacją warto zadbać o dobre połączenie Wi-Fi i naładowaną baterię, a także zrobić kopię zapasową. Chociaż to już ostatnia prosta przed stabilnym wydaniem, pewne problemy wciąż mogą się pojawić.