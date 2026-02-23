Samsung stawia na wolność wyboru. Galaxy AI staje się ekosystemem wielu agentów

Podsumowanie artykułu . . .

To podejście ma na celu uproszczenie codziennych zadań poprzez dawanie użytkownikom większego wyboru, elastyczności oraz kontroli nad tym, jak wchodzą w interakcję ze swoimi urządzeniami. Nowa strategia giganta to bezpośrednia odpowiedź na zmieniające się nawyki – współczesny użytkownik nie chce już polegać na jednym rozwiązaniu, ale dopasowywać narzędzia AI do konkretnych potrzeb i sytuacji.

Nowy pomocnik na pokładzie Galaxy AI. „Hey Plex” wkracza do akcji

Jednym z najciekawszych elementów tej ekspansji jest nawiązanie współpracy z Perplexity, które dołączy do Galaxy AI jako dodatkowy agent sztucznej inteligencji. Samsung zauważył, że niemal 8 na 10 użytkowników korzysta już z więcej niż dwóch rodzajów asystentów AI, zależnie od tego, co akurat robią. Dlatego nadchodzące flagowce Galaxy zaoferują dostęp do Perplexity w sposób niezwykle naturalny – wystarczy wypowiedzieć komendę głosową „Hey Plex” lub przytrzymać boczny przycisk urządzenia.

To jednak coś więcej niż tylko kolejna aplikacja na pulpicie. Kluczem do sukcesu Galaxy AI jest integracja na poziomie systemowym. Zamiast działać w izolacji, nowi agenci są głęboko zaszyci w strukturę systemu operacyjnego i rozumieją kontekst działań użytkownika. Jak podkreśla Won-Joon Choi, prezes i szef biura R&D w Samsung Electronics:

Galaxy AI działa jako koordynator, łącząc różne formy sztucznej inteligencji w jedno, naturalne i spójne doświadczenie.

W praktyce oznacza to, że Perplexity będzie ściśle współpracować z natywnymi aplikacjami Samsunga, takimi jak Notatki, Zegar, Galeria, Przypomnienia czy Kalendarz. Użytkownik będzie mógł płynnie przechodzić między wieloetapowymi zadaniami bez konieczności ręcznego przełączania się między programami czy powtarzania tych samych poleceń. Sztuczna inteligencja ma pracować w tle, dbając o to, by cały proces był płynny i niemal niezauważalny.

To podejście „framework-level” pozwala na stworzenie środowiska, w którym usługi zewnętrzne, takie jak właśnie Perplexity, czują się jak integralna część ekosystemu Galaxy. Dzięki temu Samsung może oferować wyselekcjonowane, wysokiej jakości doświadczenia od zaufanych partnerów, zachowując jednocześnie spójność interfejsu i prostotę obsługi. Firma zapowiada, że szczegóły dotyczące wspieranych urządzeń oraz nowych funkcjonalności zostaną ogłoszone wkrótce.

Integracja Perplexity to dopiero początek drogi ku bardziej otwartej przyszłości, w której to smartfon dopasowuje się do nas, a nie my do niego. Dzięki systemowemu podejściu i współpracy z liderami branży, użytkownicy Galaxy otrzymają narzędzie, które realnie oszczędza czas i energię, pozwalając skupić się na tym, co naprawdę ważne.