Samsung znów rozdaje gotówkę. Nawet 2000 zł zwrotu za zakup nowego Galaxy

Mechanizm jest prosty: kupujecie sprzęt u autoryzowanego partnera, a Samsung przelewa Wam od 200 do nawet 2000 zł na wirtualną kartę płatniczą w Waszym telefonie. Akcja obejmuje najgorętsze nowości, w tym serię Galaxy Z Fold 7 oraz tablety z linii Tab S11, i potrwa tylko do 22 lutego 2026 roku.

Kolejny cashback od Samsunga

Jak zwykle kwoty cashbacku zależą od tego, jak głęboko zamierzacie wejść w ekosystem giganta. Największym beneficjentem zostaną osoby, które zdecydują się na zakup potężnego Galaxy Z Fold 7 – w tym przypadku na wirtualną kartę wpłynie okrągłe 2000 zł. To kwota, za którą możecie dokupić wysokiej klasy akcesoria, jak słuchawki Galaxy Buds czy zegarek, albo po prostu opłacić kilka miesięcy abonamentu.

Nieco mniej, bo 1500 zł, otrzymacie za stylowego Galaxy Z Flip 7, a model z dopiskiem FE gwarantuje zwrot rzędu 1000 zł. Promocja nie omija też osób stawiających na produktywność przy użyciu tabletu. Za topowy model Galaxy Tab S11 Ultra Samsung zwraca 1000 zł, natomiast standardowy Tab S11 to bonus w wysokości 800 zł. Jeśli celujecie w bardziej budżetowe rozwiązania, jak Tab S10 FE lub wersja Lite, możecie liczyć na skromniejsze, ale wciąż miłe 200 zł zwrotu.

Jak wziąć udział w promocji?

Proces odbierania pieniędzy został zintegrowany z nową platformą Samsung Wallet, co wymaga odrobiny uwagi przy przechodzeniu przez kolejne kroki. Przede wszystkim, zakupu należy dokonać między 2 a 22 lutym 2026 roku. Kiedy już odbierzecie swoje nowe urządzenie, musicie je aktywować na terenie Polski z polską kartą SIM i dostępem do sieci. Następny przystanek to aplikacja Samsung Members – tam logujecie się na swoje konto i wypełniacie formularz promocyjny.

Po pozytywnej weryfikacji Waszego zgłoszenia otrzymacie unikalny Kod Promocyjny. I tu zaczyna się nowość: musicie pobrać ze sklepu aplikację o nazwie „Samsung Zwrot na Kartę”. Tam wpisujecie kod i przechodzicie procedurę weryfikacji tożsamości (KYC), która jest standardem przy wydawaniu kart płatniczych. Pieniądze trafią na wirtualną kartę VISA obsługiwaną przez Planet Pay, która pojawi się w Waszym portfelu Samsung Wallet. Płatności będziecie mogli dokonywać zbliżeniowo za pomocą Samsung Pay.

O czym warto pamiętać przed zakupem?

Warto mieć na uwadze kilka technicznych aspektów, aby nie zablokować sobie drogi do bonusu. Karta płatnicza, którą otrzymacie, jest jednorazowo zasilona i nie można jej doładowywać. Macie 11 miesięcy na wydanie tych środków, więc nie ma pośpiechu, ale warto o tym pamiętać przy większych zakupach. Co ważne, jedna osoba może otrzymać tylko jeden zwrot dla danego modelu urządzenia – zakup pięciu sztuk Folda 7 na te same dane nie sprawi, że Samsung wypłaci Wam 10 000 zł.

Pamiętajcie też o dokładności przy wypełnianiu formularzy. Procedury bankowe są dość rygorystyczne, więc literówka w nazwisku czy błędne dane mogą sprawić, że weryfikacja zakończy się fiaskiem, a środki nie zostaną przyznane. Pełną listę partnerów handlowych (takich jak Media Expert, RTV Euro AGD czy operatorzy komórkowi) oraz szczegółowy regulamin znajdziecie na oficjalnej stronie akcji: zwrotgalaxy.samsung.pl.

Pamiętajcie tylko, że na skorzystanie z promocji macie czas tylko do 22 lutego.