Wiosenne premiery obiektywów Sigma – jest coś dla każdego

Sigma 15 mm f/1.4 DC Contemporary

Konstrukcja obiektywu: 13 elementów w 11 grupach (3 soczewki asferyczne, 3 soczewki ze szkła SLD, 1 soczewka FLD)

Kąt widzenia (APS-C): 86,9°

Liczba listków przysłony: 9 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/16

Stabilizacja: nie

Autofocus: brak danych o napędzie

Minimalna odległość ostrzenia: 17,7 cm od matrycy aparatu

Maksymalne powiększenie: ×0,12

Średnica filtra: 58 mm

Wymiary (średnica × długość): 64 × 64,8 mm

Waga: 220 g

Dostępne wersje: Sony E, Fujifilm X, Canon RF

Cena: ~2090 zł

Sigma 15 mm f/1.4 DC Contemporary to bezpośredni następca znanej i lubianej szesnastki. W porównaniu z poprzednikiem obiektyw jest znacznie mniejszy i lżejszy – waży 220 g zamiast 405 g, a jego tubus jest o 30% krótszy. Konstrukcja wewnętrzna kryje 13 soczewek rozmieszczonych w 11 grupach – w tym aż 7 elementów specjalnych.

Producent deklaruje, że nowy obiektyw naprawia wszystkie bolączki poprzednika – ma mieć doskonałą ostrość także na brzegach kadru i całkowicie wyeliminowaną komę, która jest problemem przy astrofotografii, a miłośnicy filmowania docenią zredukowane oddychanie podczas zmiany ostrości. Dużą zaletą i odejściem od dotychczasowych standardów firmy jest wyposażenie obiektywu w pierścień przysłon dla wersji Sony E i Fujifilm X. Użytkownicy bagnetu RF w tym miejscu otrzymają pierścień sterujący.

Sigma 35 mm f/1.4 DG DN | Art

Konstrukcja obiektywu: 15 elementów w 12 grupach (4 soczewki asferyczne, 2 soczewki ze szkła SLD)

Kąt widzenia (FF): 63,4°

Liczba listków przysłony: 11 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/16

Stabilizacja: nie

Autofocus: podwójny HLA

Minimalna odległość ostrzenia: 28 cm od matrycy aparatu

Maksymalne powiększenie: ×0,18

Średnica filtra: 67 mm

Wymiary (średnica × długość): 73 × 94 mm

Waga: 530 g

Dostępne wersje: Sony E, Leica L

Cena: ~4290 zł

Sigma 35 mm f/1.4 DG II | Art to mniejszy i udoskonalony optycznie następca popularnej trzydziestki piątki. Konstrukcja składa się z 15 soczewek w 12 grupach, aż 6 z nich to elementy specjalne. W porównaniu z poprzednikiem korpus jest krótszy o 14%, a waga została zmniejszona o 20%. Układ AF wyposażony został w pływające soczewki i podwójny napęd HLA – mimo sześciokrotnie większej masy zespołu ogniskującego nowy napęd zapewnia ciszę, doskonałą szybkość i dokładność działania. Sigma chwali się też użytymi po raz pierwszy nowymi powłokami amorficznymi, redukującymi flary i duszki, 11-listkową przysłoną dającą bardzo dobry bokeh oraz całkowitym skorygowaniem aberracji osiowej.

Sigma AF CINE 28–105 mm T3 FF

Obiektyw ten to w zasadzie kinowa wersja Sigmy 28-105 mm f/2.8 DG DN | Art, dziedzicząca po pierwowzorze konstrukcję optyczną, ale już nie opakowanie – tubus przystosowany został bowiem do wymogów filmowców. Mamy zatem pierścień ostrości o ograniczonym kącie obrotu (w wersji foto jest przełożenie elektroniczne bez limitera), filmowe zębatki 0,8M i pierścień przysłony o płynnym działaniu. Układ AF napędzany jest silnikiem HLA. Dostępne mocowania to Sony E i Leica L.

