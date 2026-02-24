Wiosenne premiery obiektywów Sigma – jest coś dla każdego

Sigma 15 mm f/1.4 DC Contemporary
- Konstrukcja obiektywu: 13 elementów w 11 grupach (3 soczewki asferyczne, 3 soczewki ze szkła SLD, 1 soczewka FLD)
- Kąt widzenia (APS-C): 86,9°
- Liczba listków przysłony: 9 (przysłona kołowa)
- Maksymalna wartość przysłony: f/16
- Stabilizacja: nie
- Autofocus: brak danych o napędzie
- Minimalna odległość ostrzenia: 17,7 cm od matrycy aparatu
- Maksymalne powiększenie: ×0,12
- Średnica filtra: 58 mm
- Wymiary (średnica × długość): 64 × 64,8 mm
- Waga: 220 g
- Dostępne wersje: Sony E, Fujifilm X, Canon RF
- Cena: ~2090 zł
Sigma 15 mm f/1.4 DC Contemporary to bezpośredni następca znanej i lubianej szesnastki. W porównaniu z poprzednikiem obiektyw jest znacznie mniejszy i lżejszy – waży 220 g zamiast 405 g, a jego tubus jest o 30% krótszy. Konstrukcja wewnętrzna kryje 13 soczewek rozmieszczonych w 11 grupach – w tym aż 7 elementów specjalnych.
Producent deklaruje, że nowy obiektyw naprawia wszystkie bolączki poprzednika – ma mieć doskonałą ostrość także na brzegach kadru i całkowicie wyeliminowaną komę, która jest problemem przy astrofotografii, a miłośnicy filmowania docenią zredukowane oddychanie podczas zmiany ostrości. Dużą zaletą i odejściem od dotychczasowych standardów firmy jest wyposażenie obiektywu w pierścień przysłon dla wersji Sony E i Fujifilm X. Użytkownicy bagnetu RF w tym miejscu otrzymają pierścień sterujący.
Sigma 35 mm f/1.4 DG DN | Art
- Konstrukcja obiektywu: 15 elementów w 12 grupach (4 soczewki asferyczne, 2 soczewki ze szkła SLD)
- Kąt widzenia (FF): 63,4°
- Liczba listków przysłony: 11 (przysłona kołowa)
- Maksymalna wartość przysłony: f/16
- Stabilizacja: nie
- Autofocus: podwójny HLA
- Minimalna odległość ostrzenia: 28 cm od matrycy aparatu
- Maksymalne powiększenie: ×0,18
- Średnica filtra: 67 mm
- Wymiary (średnica × długość): 73 × 94 mm
- Waga: 530 g
- Dostępne wersje: Sony E, Leica L
- Cena: ~4290 zł
Sigma 35 mm f/1.4 DG II | Art to mniejszy i udoskonalony optycznie następca popularnej trzydziestki piątki. Konstrukcja składa się z 15 soczewek w 12 grupach, aż 6 z nich to elementy specjalne. W porównaniu z poprzednikiem korpus jest krótszy o 14%, a waga została zmniejszona o 20%. Układ AF wyposażony został w pływające soczewki i podwójny napęd HLA – mimo sześciokrotnie większej masy zespołu ogniskującego nowy napęd zapewnia ciszę, doskonałą szybkość i dokładność działania. Sigma chwali się też użytymi po raz pierwszy nowymi powłokami amorficznymi, redukującymi flary i duszki, 11-listkową przysłoną dającą bardzo dobry bokeh oraz całkowitym skorygowaniem aberracji osiowej.
Sigma AF CINE 28–105 mm T3 FF
Obiektyw ten to w zasadzie kinowa wersja Sigmy 28-105 mm f/2.8 DG DN | Art, dziedzicząca po pierwowzorze konstrukcję optyczną, ale już nie opakowanie – tubus przystosowany został bowiem do wymogów filmowców. Mamy zatem pierścień ostrości o ograniczonym kącie obrotu (w wersji foto jest przełożenie elektroniczne bez limitera), filmowe zębatki 0,8M i pierścień przysłony o płynnym działaniu. Układ AF napędzany jest silnikiem HLA. Dostępne mocowania to Sony E i Leica L.
Ceny i dostępność
- Sigma 15 mm f/1.4 DC Contemporary – 2090 zł, połowa marca
- Sigma 35 mm f/1.4 DG DN | Art – 4290 zł, połowa kwietnia
- Sigma AF CINE 28–105 mm T3 FF – 13990 zł, połowa kwietnia