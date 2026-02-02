Składanie komputera w 2026 roku. Czy to będzie rok znacznych podwyżek?

Dlaczego rok 2026 może przynieść rekordowe ceny podzespołów komputerowych?

Nadchodzący rok 2026 upłynie pod znakiem drastycznych podwyżek cen podzespołów. Głównym winowajcą tego stanu rzeczy jest błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji. Producenci, goniąc za ogromnym popytem, priorytetowo traktują teraz dostawy do centrów danych, co drastycznie ogranicza dostępność wafli krzemowych dla masowego odbiorcy. W Polsce skutki tych zmian odczujemy wyjątkowo boleśnie, a nowoczesna technologia coraz szybciej staje się towarem luksusowym. Dlatego coraz ważniejszy staje się precyzyjny dobór komponentów – narzędzia takie jak https://www.komputronik.pl/advanced-configurator/ pozwalają optymalnie zaplanować wydatki. Najważniejsze prognozy dla rynku obejmują:

gwałtowny wzrost zapotrzebowania na układy AI,

ograniczenie podaży wafli krzemowych dla sektora PC,

wzrost cen gotowych zestawów o minimum 8%,

cenę przyzwoitej maszyny do gier rzędu 8000 złotych,

prognozowany 10-procentowy spadek sprzedaży komputerów.

Dla wielu domowych budżetów takie kwoty stanowią barierę nie do przejścia. Sytuacja ta zmusza rzesze graczy oraz profesjonalistów do gruntownej rewizji planów zakupowych i dłuższego korzystania z posiadanego już sprzętu.

Jak niedobór pamięci DRAM i NAND wpłynie na koszty dysków SSD i RAM?

Obecny kryzys na rynku pamięci DRAM i NAND to bezpośredni skutek zmiany strategii gigantów technologicznych, takich jak Samsung. Firmy te ograniczają produkcję standardowych komponentów na rzecz zaawansowanych modułów HBM dedykowanych serwerom AI. Przekierowanie mocy przerobowych drastycznie zmniejszyło podaż kości pamięci, co wywindowało ceny następujących produktów:

pamięci operacyjne DDR5, których koszt wzrósł o blisko 60%,

standardowe moduły DRAM do komputerów osobistych,

kości pamięci NAND będące fundamentem nośników danych,

najszybsze dyski SSD NVMe Gen5,

nowoczesne zestawy komputerowe wymagające 32 GB RAM.

Globalny boom na sztuczną inteligencję stał się głównym motorem napędowym obecnej drożyzny. Choć 32 GB RAM uznaje się dziś za optymalną bazę dla nowoczesnego komputera, rosnące koszty podzespołów sprawiają, że budowa wydajnej maszyny staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla użytkowników.

Czego spodziewać się po wydajności i cenach kart graficznych z serii RTX 50?

Nadchodząca architektura Blackwell w kartach GeForce RTX 50 zwiastuje prawdziwy przełom w wydajności. Choć rynkowy debiut zaplanowano na 2026 rok, nowa generacja wzniesie fotorealizm w grach na nieosiągalny dotąd poziom. Kluczowe innowacje obejmują:

zastosowanie błyskawicznych pamięci GDDR7,

wprowadzenie zaawansowanej technologii DLSS 4,

znaczące usprawnienie jednostek odpowiedzialnych za ray tracing,

pełne wsparcie dla płynnej rozgrywki w standardzie 4K w modelach RTX 5090 i 5080,

dominację tańszych wariantów w popularnej rozdzielczości 1440p,

konieczność stosowania potężniejszych systemów chłodzenia ze względu na wyższy pobór mocy.

Niestety, gwałtowny rozwój sektora sztucznej inteligencji sugeruje, że musimy przygotować się na wyższe ceny premierowe. Dla osób szukających oszczędności interesującą alternatywą mogą okazać się nadchodzące układy Intel ARC z serii Xe3 Celestial.

Co oferują nowe architektury procesorów Intel i AMD w procesie 2 nm?

Rok 2026 zapowiada się jako przełomowy moment dla rynku procesorów dzięki wprowadzeniu litografii 2 nm. Intel pokłada ogromne nadzieje w procesie technologicznym 18A, który stanie się fundamentem dla nadchodzących serii. Nowa generacja sprzętu ma na celu zdefiniowanie nowych standardów wydajności oraz efektywności energetycznej. Najważniejsze elementy nadchodzącej rewolucji technologicznej to:

architektura Panther Lake,

rdzenie Coyote Cove,

podstawka LGA 1954,

seria Core Ultra 300,

jednostki Nova Lake.

Przejście na nową platformę wymusi wymianę płyt głównych, jednak w zamian użytkownicy otrzymają potężny skok mocy obliczeniowej. Topowe modele, takie jak Core Ultra 9, zostaną w pełni zoptymalizowane pod kątem rosnących wymagań systemów AI PC. Mimo postępu technologicznego, skomplikowana produkcja sprawi, że procesory te utrzymają status premium i wysoką cenę rynkową.

Jak standard AI PC i jednostki NPU zmienią wymagania sprzętowe?

Nowoczesne komputery typu AI PC redefiniują standardy codziennej pracy dzięki dedykowanym układom NPU. Te wyspecjalizowane jednostki przejmują zadania związane ze sztuczną inteligencją, co pozwala znacząco odciążyć procesor oraz kartę graficzną. Według prognoz Counterpoint Research, stoimy u progu technologicznej rewolucji, a liderzy rynku, tacy jak Lenovo, już teraz wdrażają te rozwiązania w profesjonalnych stacjach roboczych. Kluczowym trendem jest przenoszenie operacji AI z chmury bezpośrednio na dyski lokalne. Aby sprostać wymaganiom nowoczesnych systemów i zapewnić najwyższą kulturę pracy, nowe jednostki oferują:

odciążenie głównych podzespołów podczas zaawansowanych obliczeń,

wydajność na poziomie przynajmniej 40 TOPS,

błyskawiczną reakcję aplikacji bez opóźnień sieciowych,

pełną kontrolę nad danymi przetwarzanymi lokalnie,

wyższy standard prywatności dzięki eliminacji przesyłu plików na zewnętrzne serwery.

Czy zasilacze ATX 3.1 i złącza 12V-2×6 staną się niezbędne w nowych zestawach?

Współczesne komputery wymagają maksymalnej stabilności, ponieważ ich wydajność nieustannie rośnie. Kluczowym fundamentem nowoczesnych zestawów jest standard ATX 3.1, który wprowadza bezpieczniejsze złącze 12V-2×6. Rozwiązanie to skutecznie eliminuje ryzyko awarii, które bywało problematyczne w starszych typach okablowania. Najmocniejsze podzespoły cechują się ogromnym apetytem na prąd oraz gwałtownymi skokami poboru mocy. Zasilacze o mocy do 1600W bez trudu radzą sobie z takimi wyzwaniami, dbając o pełną płynność pracy systemu pod ekstremalnym obciążeniem. Budując bezkompromisową konfigurację, warto zwrócić uwagę na kluczowe aspekty:

wybór zasilacza wspierającego standard ATX 3.1,

zastosowanie bezpiecznego złącza 12V-2×6,

montaż efektywnego chłodzenia cieczą typu AiO,

zapewnienie przewiewnej obudowy dla lepszej cyrkulacji,

inwestycja w jednostkę o wysokiej sprawności energetycznej.

Wysoka efektywność to nie tylko bezpieczeństwo, ale i realne oszczędności – minimalizacja strat energii pozwala skutecznie obniżyć rachunki za prąd. Optymalne chłodzenie oraz wysoka sprawność zasilacza przekładają się na cichszą pracę oraz znacznie dłuższą żywotność wszystkich komponentów.