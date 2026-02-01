Słuchawki gamingowe z dobrym surround i mikrofonem. Modele budżetowe i premium

Podsumowanie artykułu . . .

fot. Unsplash

Dobre pierwsze wrażenie potrafi zrobić niemal każdy model słuchawek. Pierwsze kilka godzin grania zweryfikują, jak jest naprawdę. Może się okazać, że zamiast skupiać się na akcji, zaczynasz zwracać uwagę na ucisk lub wyważenie. Wybrałem słuchawki z różnych półek cenowych – od rozsądnych propozycji idealnych na start po sprzęt klasy premium, który oferuje doświadczenia na wyższym poziomie.

HyperX Cloud III

fot. HyperX

HyperX Cloud III to model przewodowy, oparty na sprawdzonej konstrukcji, znanej graczom od lat, ale odświeżonej pod kątem dźwięku i mikrofonu. Brzmienie jest czytelne, skupione na średnich i wysokich tonach, co przekłada się na dobre pozycjonowanie w grach FPS. Kroki, przeładowania i strzały mają wyraźne miejsce w przestrzeni, bez nadmiaru basu, który mógłby wszystko przykryć. Mikrofon jest zaskakująco czysty jak na tę półkę cenową i nie wymaga kombinowania z ustawieniami, żeby drużyna przestała narzekać.

Komfort to jedna z mocniejszych stron tego modelu. Miękkie nauszniki i rozsądny docisk sprawiają, że można w nich przesiedzieć długi wieczór bez uczucia zmęczenia. Konstrukcja jest solidna, ale nie ciężka, a kabel nie sprawia wrażenia przypadkowego dodatku. To słuchawki, które nie próbują imponować specyfikacją, tylko stabilnym doświadczeniem.

Cena: około 350 zł

Najważniejsze cechy:

Dźwięk skupiony na pozycjonowaniu

Solidny mikrofon na pałąku

Wysoki komfort noszenia

Brak zbędnego oprogramowania

Dla kogo?

dla graczy FPS i multiplayera

dla osób ceniących prostotę

dla tych, którzy nie chcą ładować słuchawek

Logitech G Pro X Przewodowe

fot. Logitech

Ten model to jeden z najczęściej spotykanych headsetów na turniejowych stanowiskach i nie jest to przypadek. Logitech G Pro X w wersji przewodowej oferuje bardzo precyzyjne pozycjonowanie dźwięku, które szczególnie docenią gracze FPS. Scena jest dobrze uporządkowana, a separacja dźwięków pozwala szybko ocenić sytuację na mapie. Mikrofon jeden z najlepszych w swojej klasie, jeśli chodzi o klarowność głosu.

Konstrukcja jest stonowana, wręcz surowa, ale właśnie to wielu graczy w nich ceni. Brak krzykliwego designu idzie w parze z solidnością wykonania. Komfort stoi na wysokim poziomie, a wymienne nauszniki pozwalają dobrać materiał do własnych preferencji. To sprzęt, który od pierwszego dnia traktuje gracza poważnie i nie rozprasza zbędnymi dodatkami.

Cena: około 370 zł

Najważniejsze cechy:

Bardzo precyzyjne pozycjonowanie

Zamknięta konstrukcja

Stabilne połączenie przewodowe

E-sportowy charakter

Dla kogo?

dla graczy rankingowych

dla fanów FPS-ów

dla tych, którzy stawiają na kabel i stabilność

Razer Kraken V4

fot. Razer

Kraken V4 to przykład słuchawek, które celują w szeroką grupę graczy. Brzmienie jest bardziej dynamiczne niż w typowo e-sportowych modelach, z mocniejszym basem, ale nadal zachowuje dobrą czytelność w grach online. Pozycjonowanie surround sprawdza się zarówno w FPS-ach, jak i w bardziej filmowych produkcjach multiplayer. Mikrofon wypada solidnie, bez metalicznego nalotu i bez konieczności agresywnej korekcji.

To także jeden z bardziej komfortowych modeli w zestawieniu. Nauszniki dobrze izolują, a pałąk równomiernie rozkłada ciężar. Kraken V4 sprawdzi się podczas długich sesji, zwłaszcza jeśli lubisz połączyć granie z oglądaniem lub muzyką.

Cena: około 700 zł

Najważniejsze cechy:

Dynamiczne brzmienie z dobrą sceną

Solidny mikrofon do voice chatu

Wysoki komfort użytkowania

Nowoczesny design

Dla kogo?

dla graczy multiplayer i co-op

dla osób grających i oglądających

dla tych, którzy chcą jednych słuchawek do wszystkiego

Logitech G Pro X 2 Lightspeed

fot. Logitech

Druga generacja tej serii to nie tylko kosmetyczne poprawki. Największą zmianą są nowe przetworniki grafenowe, które poprawiają separację dźwięków i czytelność sceny. W grach online przekłada się to na wyraźniejsze pozycjonowanie kroków, strzałów i ruchów przeciwnika, bez efektu dźwiękowego chaosu.

Brzmienie jest chłodne, kontrolowane i nastawione na informację, a nie efektowność. Mikrofon oferuje bardzo dobrą jakość głosu jak na konstrukcję bezprzewodową. Komfort użytkowania również stoi na wysokim poziomie – słuchawki są lżejsze, lepiej wyważone i mniej męczące podczas długich sesji. Ogromnym atutem jest czas pracy na baterii, który sięga nawet 50 godzin. Logitech G Pro X 2 Lightspeed to sprzęt dla graczy, którzy chcą wygody bezprzewodowej, ale nie godzą się na utratę precyzji, do której przyzwyczaił ich e-sport.

Cena: około 900 zł

Najważniejsze cechy:

Bezprzewodowe połączenie Lightspeed

Przetworniki grafenowe

Bardzo dobre pozycjonowanie dźwięku

Długi czas pracy na baterii

Dla kogo?

dla graczy FPS i multiplayera

dla osób grających rankingowo

dla tych, którzy chcą jednego headsetu do długich sesji online

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

fot. SteelSeries

Arctis Nova Pro Wireless to najwyższa półka w tym zestawieniu i czuć to od razu. Dźwięk jest bardzo szczegółowy, z szeroką sceną i świetnym pozycjonowaniem, które sprawdza się zarówno w FPS-ach, jak i bardziej złożonych grach zespołowych. Mikrofon wypada znakomicie, a dodatkowe funkcje stacji bazowej pozwalają szybko dostosować brzmienie do własnych preferencji. To jeden z nielicznych modeli, który równie dobrze radzi sobie z grami, rozmową i multimediami.

Komfort stoi na bardzo wysokim poziomie, a system wymiennych baterii rozwiązuje problem ładowania w najbardziej elegancki sposób. Zakładasz jedną, druga czeka w stacji. Tu liczy się detal, bo właśnie takie rozwiązania sprawiają, że sprzęt przestaje być przeszkodą. To słuchawki dla graczy, którzy wiedzą, czego chcą, i są gotowi za to zapłacić.

Cena: około 1200 zł

Najważniejsze cechy:

Referencyjna jakość dźwięku

Świetny mikrofon

Wymienne baterie

Stacja bazowa z kontrolą dźwięku

Dla kogo?

dla najbardziej wymagających graczy

dla fanów wysokiej jakości audio

dla tych, którzy chcą jednego, kompletnego rozwiązania

Zakup, który zmieni Twój sposób grania

Słuchawki do gier rzadko kupuje się z myślą o długim dystansie. Częściej to szybka decyzja, oparta na wyglądzie albo przeróżnych obietnicach i hasłach z reklam. Dopiero z czasem okazuje się, że to właśnie one mają największy wpływ na to, jak odbierasz grę jako całość. Dźwięk prowadzi Cię przez akcję, pomaga szybciej zrozumieć sytuację i sprawia, że rozgrywka staje się płynniejsza, mniej męcząca.

Dobrze dobrane słuchawki nie wymagają od Ciebie przyzwyczajania się ani ciągłych korekt. Są gotowe zawsze wtedy, kiedy masz ochotę grać. Jeśli grasz regularnie, to jeden z tych wyborów, który z czasem zaczynasz doceniać coraz bardziej.