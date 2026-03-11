Android nabiera prędkości. Google wyciąga asa z rękawa

Podsumowanie artykułu . . .

Gigant z Mountain View ogłosił bowiem szerokie wdrożenie technologii AutoFDO (Automatic Feedback-Directed Optimization) do jądra Androida. Choć pierwsze wzmianki o tym rozwiązaniu pojawiły się już w 2021 roku przy okazji „dwunastki”, dopiero teraz firma zdecydowała się na jego pełne wykorzystanie, by wycisnąć z naszych urządzeń dodatkową moc.

AutoFDO — system, który wie, co robisz najczęściej

Aby zrozumieć, o co tyle szumu, warto wiedzieć, jak tradycyjnie tworzy się oprogramowanie. Zazwyczaj kompilator (program zamieniający kod zrozumiały dla człowieka na instrukcje dla procesora) analizuje kod statycznie. Próbuje zgadnąć, które fragmenty będą używane najczęściej, i optymalizuje je „na ślepo”. AutoFDO zmienia to podejście o 180 stopni. Zamiast zgadywać, system korzysta z realnych danych o tym, jak telefon jest używany w świecie rzeczywistym.

Technologia ta jest zbliżona do profilowania PGO (Profile Guided Optimization), znanego z Linuxa, Windowsa czy przeglądarki Chrome. Google zbiera dane z monitorów sprzętowych podczas uruchamiania 100 najpopularniejszych aplikacji w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Na tej podstawie tworzony jest „profil użytkowania”, który wskazuje kompilatorowi tzw. „gorące ścieżki” kodu – czyli te funkcje i procesy, które procesor wykonuje najczęściej. Dzięki temu najważniejsze operacje są wykonywane priorytetowo i z maksymalną wydajnością.

Czytaj też: 30 sekund, których nie pominiesz. YouTube z kolejnymi, irytującymi reklamami

Można to porównać do budowy dróg w mieście: zamiast budować szerokie autostrady tam, gdzie planista uważa za stosowne, AutoFDO patrzy, którędy ludzie faktycznie wydeptują ścieżki, i to właśnie tam kładzie asfalt. Efekt? System staje się lżejszy i bardziej responsywny.

Liczby może i wyglądają skromnie, ale i tak robią różnicę

Na papierze wyniki mogą nie rzucać na kolana, ale w świecie systemów operacyjnych są to wartości znaczące. Google informuje o średnim wzroście wydajności rzędu 10,5%. Biorąc pod uwagę, że jądro Androida odpowiada za około 40% całkowitego czasu pracy procesora, optymalizacja tego obszaru ma ogromny wpływ na codzienne doświadczenia z telefonem.

Co to oznacza dla nas, użytkowników?

Szybsze uruchamianie aplikacji — tzw. „zimny start” (uruchamianie aplikacji, która nie była wcześniej w pamięci) skrócił się o około 4%.

Krótszy czas bootowania — telefon włącza się o 1% szybciej.

Płynniejszy interfejs — dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami, przeskakiwanie między aplikacjami jest bardziej snajperskie, a animacje rzadziej „gubią klatki”.

Dłuższa praca na baterii — procesor wykonuje mniej zbędnych operacji, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zużycie energii.

Obecnie Google wdraża te optymalizacje dla gałęzi jądra powiązanych z Androidem 15 (6.6) oraz nadchodzącym Androidem 16 (6.12). Profile danych były zbierane na urządzeniach Pixel, ale planowane jest rozszerzenie wsparcia na inne architektury i nowsze wersje Generic Kernel Image (GKI). Firma zaznacza przy tym, że stosuje strategię „bezpieczeństwo przede wszystkim” – optymalizacje są wdrażane tak, by nie ucierpiała na tym stabilność systemu.

Czytaj też: Marcowe nowości w systemie Android. Twój telefon oficjalnie staje się komputerem

Wygląda na to, że pomimo pięciu lat w poczekalni, Google zrobił dobry użytek z tego rozwiązania. Jego wdrożenie pozwoli wydłużyć życie starszych urządzeń i sprawić, że nowsze modele będą działać z niespotykaną dotąd lekkością. Pozostaje mieć nadzieję, że te optymalizacje szybko trafią nie tylko do Pixeli, ale do wszystkich smartfonów pracujących pod kontrolą najnowszych wersji Androida.

Źródło: Google