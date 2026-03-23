Po latach poszukiwań naukowcy z CERN odkryli nową cząstkę. Wygląda jak proton, ale ma zupełnie inne właściwości

Aleksander Kowal
23.03.2026|2 min
W świecie fizyki cząstek elementarnych miało miejsce odkrycie, które powinno mieć istotny wpływ na naszą wiedzę o strukturze materii. Naukowcy pracujący przy eksperymencie CERN wykryli bowiem cząstkę przypominającą proton, lecz znacznie od niego cięższą. Odkrycie było możliwe dzięki zmodernizowanemu detektorowi działającemu przy Wielkim Zderzaczu Hadronów.
Przełom dzięki nowej technologii

Nowo zaobserwowana cząstka, oznaczona jako Ξcc⁺, należy do tzw. barionów, czyli tej samej rodziny co protony i neutrony. Różni się jednak budową: zamiast dwóch lekkich kwarków górnych, zawiera dwa znacznie cięższe kwarki powabne. W konsekwencji jej masa jest około czterokrotnie większa niż masa zwykłego protonu.

Cząstka została wykryta w istnym deszczu produktów powstających podczas zderzeń protonów rozpędzonych niemal do prędkości światła. Takie kolizje odtwarzają warunki podobne do tych, które panowały tuż po Wielkim Wybuchu. Wielką rolę odegrała tutaj wspomniana modernizacja detektora LHCb. Jak podkreślają badacze, wcześniejsze wersje aparatury przez ponad dekadę nie były w stanie jednoznacznie zidentyfikować tej cząstki. Dopiero ulepszony system pozwolił dokonać odkrycia w zaledwie rok od rozpoczęcia nowych pomiarów.

Nowy “ciężki proton” jest niezwykle niestabilny. Po powstaniu rozpada się niemal natychmiast na inne, lżejsze cząstki, a jego istnienie można potwierdzić jedynie poprzez analizę śladów rozpadu. Tego typu egzotyczne układy kwarków są szczególnie cenne dla fizyków, ponieważ pozwalają testować teorię opisującą oddziaływania silne, czyli jedną z czterech podstawowych sił natury, odpowiedzialną za “sklejanie” protonów i neutronów w jądrach atomowych.

Dlaczego to odkrycie jest ważne?

Badanie takich cząstek pozwala lepiej zrozumieć tzw. chromodynamikę kwantową. Chodzi o teorię opisującą zachowanie kwarków i gluonów, która odpowiada za to, że materia istnieje w stabilnej formie. Odkrycie może także pomóc w rekonstrukcji warunków panujących we wczesnym wszechświecie oraz w wyjaśnieniu, jak powstawały pierwsze cząstki materii. Naukowcy podkreślają, że to dopiero początek, gdyż nowe możliwości detektora mogą doprowadzić do kolejnych odkryć w najbliższych latach.

Jednocześnie pojawiają się obawy, że przyszłe modernizacje aparatury mogą zostać opóźnione lub ograniczone, co mogłoby zahamować podobne przełomowe odkrycia. Nowa cząstka nie zmienia jeszcze obowiązującego modelu fizyki, lecz bez wątpienia stanowi ważny krok w jego testowaniu. 

Źródło: CERN, The Guardian

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
