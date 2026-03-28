Fizycy przewieźli antymaterię ciężarówką. To pierwsze takie wydarzenie w historii

Antymateria to jedna z najbardziej tajemniczych form materii. Każda jej cząstka jest lustrzanym odbiciem zwykłej materii. Ma bowiem przeciwny ładunek, a przy kontakcie z nią natychmiast ulega anihilacji, uwalniając energię. Właśnie dlatego przez dekady była praktycznie zamknięta w laboratoriach, gdzie można ją było badać tylko w miejscu jej wytworzenia.

Przełom nastąpił dzięki eksperymentowi BASE, w ramach którego naukowcy opracowali specjalny system transportowy. Antyprotony zostały zamknięte w ultrawysokiej próżni i utrzymywane w zawieszeniu za pomocą pól elektromagnetycznych oraz nadprzewodzących magnesów schłodzonych do temperatury bliskiej zera absolutnego. Dzięki temu nie miały fizycznego kontaktu z żadną materią, co zapobiegło ich natychmiastowemu zniszczeniu.

Sam transport był niezwykle delikatną operacją. Specjalny kontener o masie około jednej tony został umieszczony na ciężarówce i przewieziony przez teren ośrodka badawczego. Choć podróż trwała zaledwie kilkadziesiąt minut, stanowiła kluczowy test: chodziło o sprawdzenie, czy antymaterię można bezpiecznie przenosić poza laboratorium bez jej utraty.

W eksperymencie przewieziono zaledwie kilkadziesiąt antyprotonów, a więc ilość mikroskopijną, odpowiadającą masie rzędu pojedynczych atomów. Nie chodziło jednak o skalę, lecz o sam fakt powodzenia operacji. Po raz pierwszy udało się utrzymać antymaterię stabilną w trakcie transportu drogowego, co jeszcze niedawno uznawano za ekstremalnie trudne.

Do tej pory badania antymaterii były ograniczone przez warunki panujące w miejscu jej produkcji, gdzie silne pola magnetyczne i infrastruktura mogą zakłócać bardzo precyzyjne pomiary. Możliwość przewożenia antyprotonów do innych laboratoriów, na przykład takich o mniej ekstremalnym środowisku magnetycznym, może znacząco zwiększyć dokładność badań.

To szczególnie istotne w kontekście jednego z największych pytań współczesnej fizyki: dlaczego wszechświat składa się niemal wyłącznie z materii, skoro według teorii Wielkiego Wybuchu powinno powstać jej tyle samo co antymaterii? Nawet minimalne różnice między tymi dwiema formami mogłyby wyjaśnić, dlaczego materia “wygrała” i umożliwiła powstanie gwiazd, planet, a ostatecznie – życia.

Udany test transportu to dopiero początek. Naukowcy planują w przyszłości przewozić antymaterię nie tylko w obrębie ośrodka, lecz również do innych laboratoriów w Europie. Jeśli te plany się powiodą, badania nad antymaterią staną się znacznie bardziej elastyczne i dostępne, co może przyspieszyć odkrycia w fizyce fundamentalnej.

Źródło: CERN, AP News