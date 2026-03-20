Kłopotliwy gaz cieplarniany czy przydatny składnik?

Opracowana technologia opiera się na zupełnie nowym podejściu do katalizy. Zamiast stosować tradycyjne cząstki metali, składające się z setek czy tysięcy atomów, członkowie zespołu badawczego stworzyli układ, w którym każdy pojedynczy atom metalu działa jako niezależne centrum reakcji. W tym przypadku wykorzystano atomy indu, które zostały osadzone na specjalnie zaprojektowanym materiale nośnym. Takie rozwiązanie pozwala maksymalnie wykorzystać właściwości metalu i znacząco zwiększyć efektywność procesu.

Kluczowym osiągnięciem jest możliwość wydajnej syntezy metanolu z dwutlenku węgla i wodoru. Metanol to jedna z najważniejszych substancji w przemyśle chemicznym, ponieważ stanowi bazę do produkcji paliw, tworzyw sztucznych oraz wielu innych materiałów. Dzięki nowemu katalizatorowi proces jego wytwarzania wymaga znacznie mniej energii, co przekłada się na niższe koszty i mniejszy ślad węglowy.

Z naukowego punktu widzenia rewolucja polega także na tym, że pojedyncze atomy pozwalają znacznie lepiej zrozumieć mechanizmy zachodzące podczas reakcji chemicznych. W tradycyjnych katalizatorach reakcje zachodzą na powierzchniach złożonych struktur, co utrudnia ich analizę i optymalizację. W przypadku opisywanej strategii każdy atom pełni jasno określoną rolę, co otwiera drogę do bardziej precyzyjnego projektowania kolejnych generacji katalizatorów.

Najbliższy cel: wdrożenie na skalę przemysłową

Badacze podkreślają, iż technologia ta może odegrać istotną rolę w budowie tzw. chemii bez paliw kopalnych. Zamiast wykorzystywać ropę naftową czy gaz ziemny jako surowce, możliwe byłoby zamknięcie obiegu węgla poprzez przetwarzanie dwutlenku węgla wychwytywanego z atmosfery lub emisji przemysłowych. W praktyce oznacza to przekształcanie odpadu klimatycznego w wartościowy produkt.

Gdyby takie podejście udało się wdrożyć na skalę przemysłową, mogłoby ono nie tylko ograniczyć emisje, lecz również całkowicie zmienić sposób produkcji różnego rodzaju chemikaliów na świecie. W obliczu rosnącej presji na dekarbonizację gospodarki, takie technologie mogą stać się jednym z fundamentów przyszłego, zrównoważonego przemysłu.

Źródło: Politechnika Federalna w Zurychu, Nature Nanotechnology