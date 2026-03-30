Dreame A3 AWD Pro to rewolucja w Twoim ogrodzie. Wygodne koszenie bez zbędnego zamieszania

To urządzenia, które nie potrzebują „smyczy” w postaci kabli, nie wymagają skomplikowanej instalacji, a dzięki napędowi na cztery koła poradzą sobie w terenie, w którym tradycyjne kosiarki dawno by utknęły. Jeśli szukacie sposobu na to, by ogród dbał o siebie sam, i to z dbałością o każdy detal (oraz o bezpieczeństwo jeży czy psów), seria A3 AWD Pro może być strzałem w dziesiątkę.

OmniSense™ 3.0 i napęd 4×4. Co stoi za możliwościami Dreame A3 AWD Pro?

Największą bolączką dotychczasowych robotów ogrodowych była ich instalacja, która wielu mogła pokonać już na starcie. Dreame w serii A3 AWD Pro stawia na maksymalną prostotę dzięki systemowi OmniSense™ 3.0. Zapomnijcie o kopaniu w ziemi, by ukryć przewody, czy montowaniu słupków sygnałowych. Nawigacja opiera się na zaawansowanym LiDAR-ze (laserowym mierniku odległości) o zasięgu do 70 metrów oraz dwóch kamerach wizyjnych.

Dla użytkownika oznacza to, że konfiguracja ogranicza się do „spaceru” z robotem wzdłuż krawędzi trawnika za pomocą aplikacji w smartfonie – urządzenie samo stworzy mapę terenu. Co więcej, algorytmy AI potrafią zidentyfikować ponad 300 różnych obiektów. Robot nie tylko ominie meble ogrodowe czy zabawki, ale dzięki dodatkowemu oświetleniu nocnemu rozpozna też zwierzęta: od psów i kotów po mniejsze stworzenia, takie jak jeże czy jaszczurki. Z myślą o nich wprowadzono specjalny „tryb bezpieczny”, w którym maszyna zwalnia, dając zwierzakom czas na reakcję.

Prawdziwym „game changerem” jest jednak konstrukcja mechaniczna. Modele A3 AWD Pro posiadają silniki w piastach każdego koła, co daje nam napęd 4×4. Dzięki temu:

robot pokonuje wzniesienia o nachyleniu do 80% (38,7°),

bez trudu przejeżdża przez przeszkody o wysokości do 5,5 cm,

dwie niezależnie zawieszone tarcze tnące (łączna szerokość 40 cm) idealnie kopiują nierówności terenu, chroniąc darń przed uszkodzeniem.

Wszystko to odbywa się przy zachowaniu wysokiej kultury pracy – napęd oparty na silnikach w piaście zapewnia ciche koszenie (poziom hałasu do 65 dB), a wydajne akumulatory litowe pozwalają na długie sesje bez powrotu do bazy. Co więcej, po skończonej pracy robota można po prostu umyć wodą, ponieważ cała seria posiada klasę wodoodporności IPX6.

Strażnik ogrodu i artysta w jednym

Dreame A3 AWD Pro to nie tylko kosiarka, ale też mobilny system monitoringu. Dwie kamery pozwalają na podgląd ogrodu w czasie rzeczywistym, a wbudowana karta 4G eSIM i GPS dbają o to, by sprzęt nie padł łupem złodziei. Jeśli robot opuści wyznaczoną strefę, natychmiast otrzymasz powiadomienie na telefon, a jego lokalizację sprawdzisz w Mapach Google. Dodatkowo producent przewidział specjalny slot na lokalizator AirTag oraz alarm dźwiękowy aktywowany przy podniesieniu urządzenia.

Na tym nie koniec, bo aplikacja Dreamehome otwiera też pole do popisu dla estetów. Poza standardowym harmonogramem koszenia (który inteligentnie dostosowuje się do tempa wzrostu trawy w różnych sezonach), możemy zaprogramować… wzory koszenia. Chcesz mieć na trawniku serce, kwadraty lub inne geometryczne formy? Robot zrealizuje Twoją wizję artystyczną z matematyczną precyzją, poruszając się po ścieżkach w kształcie litery U. natomiast dzięki technologii EdgeMaster™ 2.0, tarcze tnące przesuwają się do krawędzi obudowy, co pozwala na precyzyjne docięcie trawy przy listwach i krawężnikach z dystansem mniejszym niż 3 cm.

Cena i dostępność — oferta premierowa do 13 kwietnia

Nowe modele zostały zaprojektowane z myślą o różnych wielkościach posesji. Warto podkreślić, że obok flagowej serii A3 AWD Pro, w ofercie Dreame nadal dostępne są sprawdzone modele z serii A1 Pro oraz A2, co pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do konkretnych potrzeb i budżetu każdego użytkownika.

Jeśli jednak celujecie w najnowszą technologię, do 13 kwietnia trwa oferta premierowa na serię A3:

A3 AWD Pro 2500 (trawniki do 2500 m²) – 8 999 zł (cena regularna: 9 899 zł)

A3 AWD Pro 3500 (trawniki do 3500 m²) – 10 799 zł (cena regularna: 11 999 zł)

A3 AWD Pro 5000 (trawniki do 5000 m²) – 13 399 zł (cena regularna: 14 599 zł)

Źródło: Dreame