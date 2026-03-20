Edukacja w cieniu algorytmów. Dlaczego szkoła przegrywa wyścig z AI?

W Polsce sytuacja wygląda jeszcze poważniej – aż 58% nauczycieli uważa, że obecny system edukacji jest bezradny wobec zmian, które czekają dzisiejszych uczniów po wejściu na rynek pracy. Problem nie leży jednak w braku komputerów, ale w zanikaniu kluczowych, unikalnie ludzkich kompetencji, których żadne algorytmy nie zastąpią.

Kryzys krytycznego myślenia. Czego AI za nas nie zrobi?

Eksperci akademiccy są zgodni: w świecie, w którym sztuczna inteligencja przejmuje zadania techniczne i powtarzalne, największą wartością stają się tzw. kompetencje miękkie. Elastyczność, inteligencja emocjonalna, przywództwo i – przede wszystkim – krytyczne myślenie to oręż, który pozwoli młodym ludziom przetrwać w niepewnej przyszłości. Niestety, rzeczywistość szkolna maluje się w ciemnych barwach. Choć 58% polskich nauczycieli uznaje krytyczne myślenie za absolutnie kluczową umiejętność, aż 76% z nich nie widzi żadnej poprawy w tym zakresie u swoich podopiecznych. Co więcej, połowa pedagogów uważa, że poziom analizy i rozwiązywania problemów u uczniów wręcz się pogarsza.

Dlaczego tak się dzieje? Tradycyjny model nauczania „tablica-zeszyt” przestaje angażować pokolenie wychowane na interaktywnych mediach. W odpowiedzi na ten marazm coraz głośniej mówi się o nauczaniu immersyjnym. To podejście, które wykorzystuje technologię (VR, AR czy projekcje wielkoformatowe) nie jako gadżet, ale jako narzędzie do tworzenia symulacji rzeczywistych problemów. Dzięki temu uczniowie nie tylko słuchają o zjawiskach, ale dosłownie się w nich „zanurzają”, co stymuluje kreatywność i zmusza do szukania nieszablonowych rozwiązań. Jak zauważa dr Sarah Henkelmann-Hillebrand z Epson Europe, nauka immersyjna to sprawdzony sposób na rozwijanie tych cech, które czynią nas ludźmi w kontrze do maszyn.

Niestety, przepaść między teorią a praktyką jest ogromna. Aż 78% nauczycieli przyznaje, że nowoczesne technologie immersyjne pojawiają się na ich lekcjach rzadko lub wcale. Jednocześnie chęci do zmian są ogromne – w Polsce aż 64% kadry pedagogicznej chciałoby wprowadzenia metod angażujących uczniów w proces odkrywania wiedzy. „Bramą” do tego świata mają być nowoczesne projektory, które potrafią zamienić zwykłą ścianę w interaktywną przestrzeń 360°, reagującą na dotyk i ruch. Według Agaty Zbrożek z Epson Polska, takie narzędzia pozwalają przenieść teorię do świata doświadczeń, co drastycznie zwiększa zaangażowanie i ciekawość młodych ludzi.

Badania jasno pokazują, że polskie szkolnictwo znajduje się w punkcie zwrotnym. Nie możemy dłużej ignorować faktu, że AI zmienia zasady gry, a my wciąż gramy według starego podręcznika. Inwestycje w technologię immersyjną to nie luksus, lecz konieczność, jeśli chcemy, by przyszli absolwenci potrafili myśleć samodzielnie, zamiast tylko bezkrytycznie przyjmować to, co wygeneruje dla nich chatbot. Technologia, paradoksalnie, może pomóc nam uratować to, co w nas najbardziej ludzkie – pod warunkiem, że pozwolimy jej wejść do klas w mądry i angażujący sposób. Bo nie łudźmy się, AI już tam jest w telefonach uczniów, warto więc przynajmniej nauczyć ich, jak odpowiednio z niego korzystać, by im pomagało, a nie szkodziło.

