Katalizatory idą naprzód: fotowoltaika ma nowy sposób na przekształcanie energii słonecznej

Fotokataliza, czyli proces wykorzystujący światło do napędzania reakcji chemicznych, jest jedną z najbardziej obiecujących dróg w kierunku produkcji tzw. paliw słonecznych. W takich reakcjach energia promieniowania słonecznego może zostać wykorzystana do rozdzielania cząsteczek wody w celu uzyskania wodoru albo do przekształcania dwutlenku węgla w związki chemiczne, które mogą być wykorzystywane jako paliwa lub surowce przemysłowe. Jednak mimo dużego zainteresowania tą technologią naukowcy do tej pory mieli ograniczone zrozumienie, w jaki sposób dokładna struktura katalizatorów wpływa na ich właściwości optyczne i elektroniczne, a tym samym na ich efektywność.

Szczególną uwagę badaczy przyciągają materiały należące do rodziny azotków węgla, a dokładniej tzw. poliheptazynowe imidy. Są to warstwowe struktury zbudowane z bogatych w azot pierścieni chemicznych, które układają się w płaskie arkusze przypominające budową grafen. W przeciwieństwie jednak do grafenu, który jest doskonałym przewodnikiem prądu, lecz słabo reaguje na światło w kontekście fotokatalizy, poliheptazynowe imidy posiadają odpowiednią strukturę energetyczną umożliwiającą pochłanianie światła widzialnego i inicjowanie reakcji chemicznych.

Jednym z największych wyzwań w przypadku takich materiałów jest jednak efektywne rozdzielanie ładunków elektrycznych powstających po absorpcji światła. Gdy foton wzbudza elektron w materiale, elektron ten oddziela się od pozostawionej po nim „dziury”. Jeśli jednak oba ładunki szybko się ponownie połączą, energia zostaje utracona w postaci ciepła lub światła zamiast zostać wykorzystana do przeprowadzenia reakcji chemicznej. Dlatego skuteczny katalizator musi utrzymywać rozdzielenie tych ładunków wystarczająco długo, aby mogły one uczestniczyć w reakcji.

Badacze odkryli, że wprowadzenie dodatnich jonów może znacząco poprawić ten proces. Jony te lokują się w porach materiału lub pomiędzy jego warstwami, powodując subtelne zmiany w geometrii struktury krystalicznej, takie jak rozszerzenie odległości między warstwami czy lokalne deformacje sieci atomowej. Choć zmiany te są niewielkie na poziomie atomowym, mogą one w istotny sposób zmodyfikować właściwości elektroniczne materiału oraz jego zdolność do pochłaniania światła.

Aby dokładniej zrozumieć te zjawiska, naukowcy opracowali nową metodę obliczeniową pozwalającą symulować zachowanie takich materiałów z większą dokładnością niż w tradycyjnych modelach. W przeciwieństwie do wielu wcześniejszych badań, które skupiały się głównie na stanie podstawowym materiału, nowa metoda uwzględnia także efekty związane ze stanami wzbudzonymi – czyli dokładnie tymi procesami, które są kluczowe dla reakcji napędzanych światłem. W obliczeniach wykorzystano zaawansowaną teorię zaburzeń wielu ciał, która pozwala modelować oddziaływania pomiędzy dużą liczbą cząstek w układzie.

Zespół przeanalizował aż 53 różne jony metali, badając, w jaki sposób ich obecność wpływa na strukturę i właściwości optoelektroniczne materiału. Dzięki temu możliwe było stworzenie systematycznej mapy zależności pomiędzy składem chemicznym a wydajnością fotokatalityczną. Następnie, aby potwierdzić wyniki symulacji, naukowcy wytworzyli w laboratorium osiem różnych materiałów zawierających wybrane jony metali i przetestowali ich zdolność do katalizowania reakcji prowadzącej do produkcji nadtlenku wodoru – ważnego związku stosowanego w przemyśle chemicznym. Wyniki eksperymentów bardzo dobrze zgadzały się z przewidywaniami modeli komputerowych.

Badacze podkreślają, że opracowane podejście może znacząco przyspieszyć projektowanie nowych katalizatorów słonecznych. Zamiast polegać wyłącznie na czasochłonnych eksperymentach laboratoryjnych, naukowcy mogą najpierw przetestować ogromną liczbę możliwych kombinacji materiałów w symulacjach komputerowych, a dopiero potem wytwarzać najbardziej obiecujące z nich w praktyce.

Odkrycie to ma duże znaczenie dla przyszłości technologii energetycznych. Wydajne katalizatory fotochemiczne mogłyby umożliwić produkcję wodoru z wody, przekształcanie dwutlenku węgla w paliwa syntetyczne lub wytwarzanie cennych związków chemicznych bez konieczności spalania paliw kopalnych. Dzięki lepszemu zrozumieniu mikroskopijnych procesów zachodzących w takich materiałach droga do projektowania bardziej efektywnych systemów wykorzystujących energię słoneczną staje się znacznie bardziej przejrzysta.

