Giganci motoryzacyjni w walczą o rynek robotów humanoidalnych wart 5 bilionów dolarów

Podczas gdy Tesla obiecuje roboty w każdym domu, Hyundai celuje w precyzyjną, ciężką pracę przemysłową. Starcie tych dwóch wizji nabrało tempa po tegorocznych targach CES 2026, gdzie pokaz możliwości nowego Atlasa sprawił, że akcje koreańskiego koncernu wystrzeliły o 80 procent w zaledwie dwa tygodnie.

Techniczne starcie tytanów — precyzja kontra dostępność. Które roboty humanoidalne staną na szczycie?

W czasie, gdy Elon Musk buduje wokół Optimusa otoczkę produktu masowego, Hyundai, dzięki przejęciu Boston Dynamics, dysponuje technologią, która na ten moment zdaje się wyprzedzać konkurencję o kilka długości pod kątem czystej mechaniki. Nowy, w pełni elektryczny Atlas zaprezentowany w Las Vegas, oszołomił obserwatorów płynnością ruchów i niemal ludzką zwinnością. Nie chodzi tu jednak tylko o estetykę poruszania się, ale o konkretne parametry:

Cecha Hyundai Atlas (Boston Dynamics) Tesla Optimus (Gen 3) Udźwig 50 kg 20 kg Stopnie swobody dłoni 56 (pełna rotacja stawów) ok. 11-22 (zależnie od wersji) Sensoryka Zaawansowane czucie dotykowe (palce i dłonie) Podstawowe czujniki nacisku Współpraca AI Google DeepMind Autorskie sieci neuronowe (FSD) Model biznesowy Przemysłowy (wysoka precyzja, wysoki koszt) Masowy (cena 20-30 tys. dolarów)

Atlas dysponuje dłońmi o niespotykanej dotąd precyzji, co w połączeniu ze wsparciem sztucznej inteligencji od Google DeepMind oraz podzespołami od Nvidii, czyni go maszyną gotową do najtrudniejszych zadań. Tesla z kolei stawia na ścisłą integrację z oprogramowaniem Full Self-Driving, próbując przenieść inteligencję ze swoich samochodów bezpośrednio do „ciała” robota. Optimus ma być lżejszy (57 kg) i tańszy, co ma pozwolić na jego szerokie zastosowanie nie tylko w fabrykach, ale i w usługach.

Przyszłość produkcji to fabryki pełne humanoidów?

Hyundai nie zamierza czekać. Koreański gigant ogłosił gigantyczną inwestycję o wartości 9 bilionów wonów (około 6,3 miliarda dolarów), która obejmuje budowę dedykowanej fabryki robotów oraz centrum danych AI wyposażonego w 50 000 procesorów GPU. Plan jest konkretny: pierwsze jednostki Atlas mają trafić na linie produkcyjne w 2028 roku, m.in. do amerykańskiej fabryki Metaplant w Georgii. Początkowo będą wykonywać powtarzalne, ciężkie prace, takie jak kompletowanie podzespołów pojazdów, by do 2030 roku przejść do bardziej złożonych zadań montażowych.

Dlaczego to właśnie producenci samochodów prowadzą w tym wyścigu? Odpowiedź jest prosta: robot humanoidalny to w gruncie rzeczy „samochód na dwóch nogach”. Korzysta z tych samych komponentów – wydajnych baterii, silników elektrycznych oraz zaawansowanych systemów czujników i kamer. Zarówno Hyundai, jak i Tesla mają już gotowe łańcuchy dostaw dla tych podzespołów, co daje im ogromną przewagę nad startupami budującymi roboty od zera.

Rywalizacja Hyundaia i Tesli to klasyczne starcie dwóch odmiennych filozofii biznesowych. Hyundai stawia na potęgę inżynieryjną i industrialne zastosowania, wierząc, że robotyka najpierw musi zarobić na siebie w fabrykach, zanim trafi do domów. Tesla z kolei próbuje powtórzyć manewr z Modelu 3 – stworzyć produkt wystarczająco tani i wszechstronny, by zrewolucjonizować codzienne życie. Kto ostatecznie wygra? Zobaczymy. Jedno jest jednak pewne – roboty humanoidalne już wkrótce będą coraz śmielej rozgaszczać się nie tylko w przemyśle, ale też w naszym codziennym życiu.

