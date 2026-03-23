Gemini ucieka z przeglądarki. Google w końcu szykuje natywną aplikację na komputery Mac

Gigant z Mountain View nareszcie zrozumiał, że wygoda użytkowania to połowa sukcesu w wyścigu zbrojeń AI i nie można nikogo tu pomijać. Jak wynika z najnowszego raportu Bloomberga, Google już zakazał rękawy i prowadzi prywatne testy natywnej aplikacji Gemini na system macOS.

Gemini w końcu stanie się częścią macOS

Największą nowością, która ma wyróżniać nadchodzącą aplikację, jest funkcja nazwana roboczo Desktop Intelligence. To rozwiązanie, które ma zmienić Gemini z prostego bota do czatowania w inteligentnego asystenta znającego kontekst tego, co aktualnie robimy na komputerze. Z ujawnionych fragmentów kodu wynika, że po wyrażeniu zgody Gemini będzie mogło „widzieć to, co my” – czyli analizować zawartość ekranu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu AI będzie mogło np. streścić otwarty artykuł, pomóc w edycji kodu w zewnętrznym edytorze czy wyciągnąć dane z tabeli, którą właśnie przeglądamy, bez konieczności kopiowania i wklejania tekstu.

Wczesne wersje beta, do których dotarli testerzy, sugerują, że aplikacja wyglądem przypomina swoje odpowiedniki z iPhone’a i iPada, co zapewnia spójność wizualną. Google kładzie duży nacisk na narzędzia do generowania treści – od obrazów i wideo, po muzykę i skomplikowane wykresy. Co więcej, natywna aplikacja ma umożliwić znacznie głębszą integrację z innymi programami na Macu. Gemini prawdopodobnie zyska dostęp do Kalendarza, Przypomnień czy Zdjęć, co pozwoli na wykonywanie złożonych zadań, takich jak „znajdź zdjęcia z moich ostatnich wakacji i stwórz z nich harmonogram wpisów na social media”. To funkcjonalność zbliżona do tego, co oferuje Claude Cowork, ale zintegrowana z ogromną bazą danych i usług Google.

Nowa era partnerstwa Apple i Google

Nagłe przyspieszenie prac nad aplikacją Gemini dla macOS nie jest przypadkowe. Relacje między Apple’em a Google zawsze były skomplikowane – z jednej strony rywalizacja na rynku smartfonów, z drugiej miliardowe kontrakty za bycie domyślną wyszukiwarką. Jednak ogłoszone partnerstwo w zakresie AI (gdzie modele Apple Foundation są wspierane przez technologię Gemini) wyraźnie ociepliło te stosunki. Widzieliśmy to już przy okazji premiery natywnej aplikacji YouTube na Apple Vision Pro, a natywne Gemini na Maca jest kolejnym dowodem na to, że Apple otwiera się na szerszą współpracę.

Warto tu też zauważyć, że nadchodzące systemy iOS 27 oraz macOS 27 mają wprowadzić nową Siri, która również będzie korzystać właśnie z modeli Google. Własna aplikacja od giganta z Mountain View ma być jednak bardziej zaawansowanym narzędziem dla „power userów”, oferując bezpośrednie przesyłanie plików, analizę dokumentów i zaawansowane funkcje matematyczne, które mogą wykraczać poza standardowe kompetencje systemowego asystenta. Choć dokładna data premiery nie jest znana, fakt, że testerzy otrzymali już wersję z „krytycznymi funkcjami”, sugeruje, że debiut jest tuż za rogiem i nie musi być powiązany z jesienną premierą nowych wersji macOS.

Źródło: Bloomberg