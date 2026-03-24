Huawei świętuje Wielkanoc solidną promocją na zegarki i słuchawki

Tegoroczna oferta wielkanocna została skrojona pod osoby, które szukają motywacji do ruchu lub po prostu chcą odświeżyć swój technologiczny arsenał bez rozbijania banku. Promocja objęła najpopularniejsze sieci handlowe oraz oficjalny sklep producenta, dając nam czas na decyzję do 26 kwietnia – o ile oczywiście wcześniej nie wyczerpią się zapasy w magazynach.

Wyślij swój stary zegarek na emeryturę i sięgnij po nowy model od Huawei

Jeśli Twój stary zegarek już niedomaga, wielkanocna wyprzedaż to dobry moment na przesiadkę. Huawei postawił w tej promocji na serię FIT, która od lat cieszy się popularnością dzięki świetnemu stosunkowi ceny do możliwości. Model Huawei WATCH FIT 3, mimo że na karku ma już blisko dwa lata, wciąż pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych wyborów dla amatorów wiosennych spacerów czy joggingu. W podstawowych wersjach kolorystycznych (szary, biały, czarny, różowy) dostaniemy go już za 349 zł. Dla tych, którzy wolą nieco więcej elegancji, przygotowano wersję ze skórzanym paskiem za 449 zł oraz edycję złotą z bransoletą milanese za 499 zł. Warto zajrzeć na oficjalną stronę producenta, bo tylko tam dostępny jest unikalny wariant zielony w cenie 349 zł.

Dla bardziej wymagających użytkowników, którzy od zegarka oczekują czegoś więcej, przeceniono model Huawei WATCH FIT 4 Pro. Za 599 zł otrzymujemy sprzęt wykonany z materiałów premium – tytanowa koperta i szafirowe szkło to parametry, które zazwyczaj spotyka się w znacznie droższych urządzeniach. „Czwórka” w wersji Pro to także nowszy system czujników TruSense, który precyzyjniej analizuje nasze parametry życiowe i efektywność treningów. Do wyboru mamy trzy stonowane kolory: zielony, niebieski oraz klasyczny czarny.

Dla fanów słuchania też coś przygotowano

Huawei nie zapomniał o fanach muzyki, a w szczególności o tych, którzy nie wyobrażają sobie treningu bez ulubionej playlisty. Tutaj najciekawszą propozycją wydaje się model FreeClip. To słuchawki o specyficznej, klipsowej konstrukcji, która nie zatyka kanału słuchowego, pozwalając zachować kontakt z otoczeniem – co jest kluczowe dla bezpieczeństwa podczas biegania po mieście. W promocji kosztują teraz 499 zł. Podobnie jak w przypadku zegarków, złoty wariant kolorystyczny jest zarezerwowany wyłącznie dla sklepu huawei.pl, pozostałe (czarny, fioletowy, beżowy) znajdziemy u wszystkich partnerów.

Jeśli jednak wolisz tradycyjne podejście do dźwięku, masz kilka innych opcji:

Huawei FreeArc (299 zł) – to propozycja nauszna dla osób, które nie lubią wkładać niczego do ucha, a cenią sobie stabilność podczas ruchu.

Huawei FreeBuds 6i (269 zł) oraz FreeBuds 7i (299 zł) – to klasyczne słuchawki dokanałowe, które oferują skuteczną redukcję szumów (ANC) i mocny bas. To świetny wybór do codziennych dojazdów do pracy czy nauki w głośnym otoczeniu.

Promocja jest szeroko dostępna – od dużych elektromarketów jak Media Expert, Media Markt czy RTV Euro AGD, przez x-kom i Komputronik, aż po Allegro i oficjalny sklep huawei.pl. Warto jednak pamiętać o dwóch rzeczach: po pierwsze, ceny u partnerów handlowych mogą się minimalnie różnić, więc dobrze jest sprawdzić historię ceny z ostatnich 30 dni. Po drugie, oferta wygasa 26 kwietnia, ale najciekawsze warianty kolorystyczne (szczególnie te limitowane) mogą zniknąć z półek znacznie szybciej.

Źródło: Huawei