Naukowcy opanowali kierowanie światłem w nanoskali. To może zmienić fotoniczne układy scalone

Szczegóły tego przełomu zostały opublikowane w Nature Photonics na początku października 2025 roku. Praca, będąca efektem współpracy instytutów z Chin i Hiszpanii, nie jest kolejną ciekawostką laboratoryjną. Może ona stanowić fundament pod zupełnie nową klasę urządzeń – ultrakompaktowych obwodów fotonicznych, zdolnych do przetwarzania danych z niespotykaną dotąd wydajnością. Brzmi futurystycznie? Być może, ale nauka coraz częściej nadąża za futurologią.

Dwuetapowy proces wzbudzania polarytonów. Jak naukowcy osiągnęli rekordowe parametry

Sercem nowej techniki jest sprytny, dwuetapowy mechanizm wzbudzania tzw. hiperbolicznych polarytonów fononowych. To specyficzne fale, będące hybrydą światła i drgań sieci krystalicznej materiału. Proces rozpoczyna się od nanoanteny ze złota, która po oświetleniu generuje podstawowy polaryton na gładkiej płytce z tlenku molibdenu. Kluczowy moment następuje później, gdy ta fala dociera do ostrej krawędzi, gdzie podłoże ze złota się kończy, a kryształ wystaje. Na tej granicy dochodzi do rozproszenia i transformacji fali podstawowej w polarytony wyższego rzędu.

To właśnie to rozproszenie indukowane przez granicę okazało się kluczem do sukcesu. Środowisko o wysokim kontraście dielektrycznym, stworzone przez złoto i powietrze, zapewnia znaczną kompensację pędu. Modelowanie teoretyczne pokazało, że efektywność wzbudzania tych zaawansowanych fal wzrosła ponad sześciokrotnie w porównaniu z konwencjonalnymi metodami. To nie jest kosmetyczna poprawa, lecz skok jakościowy, który otwiera nowe możliwości eksperymentalne.

Obserwacja pseudo-dwójłomności i jej znaczenie dla praktyki

Wyniki eksperymentów przyniosły wartości, które nawet dla naukowców były zaskakujące. Zmierzony współczynnik jakości fal wyniósł około 45, co jest rekordem dla tej klasy zjawisk, a odległość, na jaką fala mogła się propagować bez znaczących strat, sięgnęła 15,2 mikrometra. Najciekawsze okazało się jednak zupełnie nowe zjawisko zaobserwowane przez zespół, które nazwano pseudo-dwójłomnością.

Na ostrej granicy złoto-powietrze różne mody, czyli „kształty” fal polarytonowych, rozdzieliły się przestrzennie, zachowując przy tym swoją polaryzację. Podstawowe i te wyższego rzędu załamywały się pod różnymi kątami i podążały zupełnie innymi drogami. Równoważna miara tej dwójłomności sięgnęła wartości od 17,6 do 41,8, co stanowi ponad dziesięciokrotność tego, co obserwuje się w niektórych naturalnych kryształach. Ten potężny efekt sortowania modów działa bez konieczności zmiany polaryzacji padającego światła, co jest jego ogromną zaletą z punktu widzenia projektowania układów.

Od multipleksowania po superczułe sensory

Co nam w praktyce daje taka kontrola nad światłem w nanoświecie? Przede wszystkim otwiera drogę do zastosowań, o których wcześniej można było tylko pomarzyć. Jednym z najważniejszych jest multipleksowanie z podziałem modów. Technika ta wykorzystywałaby różne kształty fal do jednoczesnego przesyłania wielu strumieni danych przez pojedynczy nanofalowód, co radykalnie zwiększyłoby przepustowość przyszłych układów fotonicznych na chipie.

Polarytony mają unikalną zdolność do kompresji światła do rozmiarów znacznie mniejszych niż jego naturalna długość fali, co jest świętym Graalem miniaturyzacji optyki. Można więc myśleć o budowie niezwykle zwartych obwodów fotonicznych, które przekraczają ograniczenia klasycznej optyki. Kolejne potencjalne kierunki to zupełnie nowe filtry optyczne, płytki falowe czy biosensory na chipie o wyjątkowej czułości. Naukowcy wskazują też na możliwość tworzenia wyrafinowanych czujników chemicznych.

Co dalej z tym odkryciem?

Praca międzynarodowego zespołu to bez wątpienia fundamentalny krok naprzód. Ustanawia ona polarytony wyższego rzędu jako niezwykle wszechstronną platformę do manipulowania światłem w nanoskali. Skutki tego odkrycia mogą być szerokie i dotyczyć przyszłej nanofotoniki, komunikacji wewnątrzchipowej oraz technologii przetwarzania informacji. Fakt, że taka kontrola stała się możliwa, daje solidne podstawy do optymizmu. To odkrycie nie rozwiąże od razu wszystkich problemów technologicznych, ale stanowi potężne nowe narzędzie w rękach inżynierów, którzy projektują przyszłość.