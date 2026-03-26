Koniec białych plam zasięgu? Tysiące mikro-satelitów zastąpią wielkie anteny

Wpadli oni bowiem na pomysł, by zamiast wysyłać na orbitę pojedyncze, ogromne i niesamowicie drogie satelity komunikacyjne, lepiej wykorzystać tysiące miniaturowych jednostek typu „pico”. Te małe urządzenia, latając w precyzyjnej formacji, mają współpracować ze sobą, tworząc jedną gigantyczną, wirtualną antenę. To rozwiązanie, przynajmniej w teorii, może ostatecznie rozwiązać problem „białych plam” na mapie światowego zasięgu, czyniąc łączność satelitarną dostępną dla każdego z nas.

Technologia Phased Array — od jednego kolosa do inteligentnego roju

Kluczem do bezpośredniej łączności smartfona z kosmosem (tzw. D2D – Direct-to-Device) jest technologia anten fazowych. To skomplikowane układy składające się z setek małych elementów promieniujących, które dzięki precyzyjnemu sterowaniu czasem sygnału potrafią elektronicznie „celować” wiązką w konkretny punkt na Ziemi. Do tej pory wymagało to jednak umieszczenia wszystkich tych elementów na jednym dużym satelicie. Problem polega na tym, że takie kolosy są potwornie drogie w produkcji i wyniesieniu na orbitę, a ich awaria oznacza natychmiastową stratę miliardów dolarów i przerwanie łączności.

Zespół pod kierownictwem profesora Atsushiego Shirane zaproponował zupełnie inne podejście, które zaprezentowano podczas konferencji ISSCC w lutym 2026 roku. Zamiast jednej wielkiej anteny połączonej kablami, naukowcy stworzyli system, w którym każdy element anteny znajduje się na osobnym piko-satelicie. Największym wyzwaniem była synchronizacja – jak sprawić, by tysiące niezależnych obiektów w kosmosie działało jak jeden organizm bez fizycznego połączenia?

Rozwiązaniem okazała się nowatorska architektura bezprzewodowa. System wykorzystuje tzw. satelitę-bramę, który nadaje sygnał referencyjny do całego roju. Dzięki temu każdy mały satelita wie dokładnie, kiedy ma nadawać swoją część sygnału, by idealnie zgrać się z resztą grupy. Co więcej, piko-satelity nie potrzebują własnych, energochłonnych generatorów sygnału, co pozwoliło na ich ekstremalne zmniejszenie. Jak zauważa prof. Shirane:

Zaproponowana architektura pozwala na miniaturyzację każdej jednostki. Kompaktowy rozmiar umożliwia korzystanie z okazji typu „ride-share” podczas startów rakiet, co skutkuje znacznie niższymi kosztami wyniesienia na orbitę.

Prototypowe chipy i koniec ery „awarii krytycznych”

Aby udowodnić, że ich teoria działa w praktyce, japońscy badacze zaprojektowali i wykonali specjalne układy scalone w standardowej technologii krzemowej CMOS – tej samej, która napędza nasze laptopy i telefony. Dzięki temu masowa produkcja chipów dla tysięcy satelitów staje się tania i szybka. Podczas testów prototypowe moduły z powodzeniem przesyłały dane w standardzie LTE, precyzyjnie sterując wiązką sygnału nawet przy zaawansowanych metodach modulacji.

Oprócz oszczędności, kluczowym atutem roju jest jego niezawodność. W tradycyjnym modelu uszkodzenie jednego kluczowego podzespołu na wielkim satelicie zamienia go w kosmiczny śmieć. W systemie rozproszonym utrata kilku, a nawet kilkudziesięciu piko-satelitów nie wpływa znacząco na jakość sieci.

Nasze rozwiązanie zapewnia wysoką odporność. W przeciwieństwie do konwencjonalnych satelitów monolitycznych, cała sieć pozostaje operacyjna nawet w przypadku awarii pojedynczych jednostek – wyjaśnia Shirane.

To podejście całkowicie zmienia zasady gry. Zamiast budować „niezniszczalne” i ekstremalnie drogie maszyny, budujemy system, który jest elastyczny i redundantny z założenia.

Jeśli japońska wizja „kosmicznego roju” wejdzie w fazę komercyjną, być może za kilka lat będziemy w stanie całkowicie wymazać z map zasięgu białe plamy. Niestety, jest to raczej dość odległa przyszłość. Na razie pozostaje nam po prostu obserwować poczynania badaczy i trzymać kciuki za dalsze postępy.

Źródło: Institute of Science Tokyo