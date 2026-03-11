Kosmiczny obiekt uderzył w Księżyc, gdy nie patrzyliśmy. Astronomowie dawno czegoś takiego nie widzieli

Podsumowanie artykułu . . .

Powierzchnia Księżyca nie tak spokojna, jak mogłoby się wydawać

Księżyc przez większość swojej około 4,5-miliardowej historii był intensywnie bombardowany przez planetoidy i komety. Największe uderzenia miały miejsce miliardy lat temu, gdy Układ Słoneczny był znacznie bardziej chaotycznym miejscem. Właśnie wtedy powstały ogromne baseny uderzeniowe, które dziś mają formę ciemnych “mórz” na powierzchni Księżyca. Choć okres największego uderzania kosmicznych skał zakończył się około 3,8 miliarda lat temu, mniejsze obiekty wciąż od czasu do czasu trafiają w jego powierzchnię.

Czytaj też: Program Apollo okłamał nas na temat Księżyca. Dopiero teraz naukowcy dostrzegli pomyłkę

Nowo odkryty krater ma około 22 metrów średnicy. Naukowcy zidentyfikowali go dzięki porównaniu zdjęć wykonanych w różnych latach przez kamerę LROC na pokładzie orbitera. Analiza fotografii sprzed grudnia 2009 roku oraz tych wykonanych po grudniu 2012 roku pozwoliła zawęzić moment powstania krateru do tego właśnie okresu. Sam moment uderzenia nie został bezpośrednio zaobserwowany, ponieważ jego ślad odkryto dopiero po analizie zmian na powierzchni.

To, co najbardziej zwraca uwagę w przypadku tego krateru, to jego niezwykła jasność. Uderzenie wyrzuciło na powierzchnię świeży materiał z głębszych warstw księżycowego gruntu, tworząc charakterystyczne promieniste smugi rozchodzące się od miejsca kolizji. Jasny materiał kontrastuje z ciemniejszym otoczeniem, dzięki czemu krater wygląda jak jasna plamka na powierzchni Księżyca.

Najgorętszy okres bombardowania skończył się miliardy lat temu

Z czasem jednak jego wygląd się zmieni. Na Księżycu zachodzi proces tzw. wietrzenia kosmicznego. W jego ramach powierzchnia jest nieustannie bombardowana mikrometeorytami oraz cząstkami wiatru słonecznego i promieniowaniem kosmicznym. W efekcie świeży materiał stopniowo ciemnieje i po tysiącach lub milionach lat nowy krater zaczyna coraz bardziej przypominać starsze struktury otaczające go na powierzchni.

Czytaj też: Naukowcy odkryli nową aktywność pod powierzchnią Księżyca. Plany misji Artemis muszą zostać zweryfikowane

Odkrywanie takich niedawno powstałych kraterów ma duże znaczenie dla naukowców. Dzięki nim można lepiej oszacować, jak często dochodzi do zderzeń z meteoroidami w pobliżu Ziemi i Księżyca. Informacje te są ważne nie tylko dla badań planetarnych, lecz również dla bezpieczeństwa przyszłych misji kosmicznych oraz planowanych baz na powierzchni Księżyca.

