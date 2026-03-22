Liczba Pi jeszcze nigdy nie była tak długa. Padł rekord jej rozwinięcia 

Za osiągnięciem stoi zespół związany z StorageReview, który wykorzystał pojedynczy serwer działający nieprzerwanie przez blisko cztery miesiące. Maszyna była wyposażona w 1,5 TB pamięci operacyjnej oraz niezwykle wydajny system zapisu danych. Obliczanie kolejnych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi od dawna przypomina swoisty technologiczny wyścig. Jeszcze kilka lat temu granica 100 bilionów cyfr była uznawana za imponującą, a już w 2025 roku udało się przekroczyć poziom 300 bilionów. Najnowszy wynik nie tylko poprawia ten rekord, ale też symbolicznie nawiązuje do zapisu 3,14, a więc pierwszych cyfr liczby pi i daty jej święta, obchodzonego 14 marca.

Co ciekawe, postęp w tej dziedzinie nie wynika już wyłącznie z szybszych procesorów. Kluczowe stają się rozwiązania związane z pamięcią i przepustowością danych. W przypadku rekordowego obliczenia system osiągał transfery rzędu setek gigabajtów na sekundę, co pozwalało na sprawne przetwarzanie gigantycznych ilości informacji.

Czy te wszystkie cyfry są w ogóle potrzebne?

Choć liczba robi ogromne wrażenie, z praktycznego punktu widzenia nie ma potrzeby korzystania z tak dokładnych wartości Pi. Nawet najbardziej wymagające obliczenia naukowe wykorzystują zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt cyfr. Przykładowo, do niezwykle precyzyjnych obliczeń kosmicznych wystarcza około 16-37 miejsc po przecinku.

Dlaczego więc naukowcy i inżynierowie wciąż podejmują to wyzwanie? Odpowiedź jest prosta: chodzi o testowanie granic możliwości technologii. Takie obliczenia stanowią ekstremalne sprawdziany dla sprzętu komputerowego, algorytmów oraz systemów przechowywania danych. Pozwalają wykrywać błędy, optymalizować oprogramowanie i rozwijać rozwiązania, które później znajdują zastosowanie między innymi w symulacjach klimatycznych, badaniach genetycznych czy sztucznej inteligencji.

Nieskończona liczba, nieskończona ciekawość

Liczba Pi jest niewymierna, co oznacza, iż jej rozwinięcie dziesiętne nigdy się nie kończy i nie zawiera powtarzalnych wzorców. Fakt ten udowodniono już w XVIII wieku. To właśnie ta nieskończoność sprawia, że kolejne rekordy mają bardziej symboliczny niż praktyczny charakter. Są dowodem ludzkiej ciekawości i potrzeby przekraczania granic. I to nawet jeśli chodzi o coś tak abstrakcyjnego jak liczba opisująca stosunek obwodu koła do jego średnicy. Nowy wynik, opiewający na 314 bilionów cyfr, nie jest więc końcem całej historii, lecz kolejnym etapem. I wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach ktoś spróbuje pójść jeszcze dalej, nie tylko licząc więcej cyfr, ale robiąc to szybciej i efektywniej.

Źródło: StorageReview