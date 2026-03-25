Masz dość kupowania wody w butelkach? Biegnij do Lidla

Jeśli i Was to męczy, warto pomyśleć nad wygodniejszymi – i bardziej ekologicznymi – rozwiązaniami, takimi jak dzbanek filtrujący. Dla entuzjastów bąbelków jest natomiast inne rozwiązanie, czyli SodaStream. Zwłaszcza że teraz urządzenie kupicie w świetnej promocji w Lidlu.

SodaStream Gaia w promocji

Saturatory do wody nie są w Polsce żadną nowością, wystarczy zapytać o to kogokolwiek, kto żył w PRL-u. Jednak w ostatnich latach przeżywają one istny renesans, głównie za sprawą marki SodaStream. Trudno się dziwić – urządzenie jest banalnie proste w obsłudze, nie wymaga prądu i pozwala w kilka sekund zamienić zwykłą „kranówkę” w mocno gazowany napój. W najnowszej ofercie Lidla, która startuje w czwartek 26 marca 2026 roku, zestaw SodaStream Gaia został przeceniony ze 199 zł na 169 zł. W pakiecie startowym dostajemy wszystko, co niezbędne, czyli samo urządzenie, cylinder z gazem CO2 oraz litrową butelkę wielokrotnego użytku.

Dla tych, którzy piją dużo lub mają większą rodzinę, sieć przygotowała też ofertę na zapasowe butelki – zestaw dwóch sztuk kosztuje 59,99 zł. Inwestycja w saturator zwraca się błyskawicznie, zwłaszcza jeśli doliczymy do ceny wody w plastiku wspomnianą kaucję oraz koszt paliwa czy czasu potrzebnego na jej zwrot. To klasyczne rozwiązanie typu „win-win”: generujemy mniej śmieci, dbamy o kręgosłup (brak zgrzewek!) i omijamy systemowe kolejki do butelkomatów.

A co z wymianą butli?

Oczywiście sceptycy zaraz znajdą powód do marudzenia, bo wymiana butli bywa uciążliwa. Na szczęście Lidl i o tym pomyślał, bo zamiast wysyłać nas do jakiś odrębnych punktów, wymiany oferuje w swoich sklepach, po prostu możemy to zrobić przy okazji zakupów.

Cena wymiany została ustalona na 29,99 zł, co stawia Lidla na równi z takimi graczami jak Empik czy Media Expert. Jeden cylinder wystarcza na przygotowanie około 60 litrów wody gazowanej. Przeliczając to na standardowe butelki 1,5-litrowe, otrzymujemy równowartość 40 sztuk plastiku, za który nie musimy płacić kaucji ani go później magazynować. To ogromna wygoda, która sprawia, że posiadanie saturatora staje się standardem, w nowoczesnej polskiej kuchni.

Warto też zauważyć, że Lidl nie promuje tej oferty jako „ataku” na ekologię, ale jako realne ułatwienie życia. Z kolei Gaia to model bazowy, ale solidny – idealny dla kogoś, kto chce sprawdzić, czy „życie bez plastiku” jest dla niego, bez wydawania fortuny na designerskie modele.

Źródło: Lidl