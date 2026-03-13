Sekret bezemisyjnych samolotów. Lotnictwo potrzebuje paliwa przyszłości, ale musi wygrać z fizyką

Podsumowanie artykułu . . .

Lotnictwo od lat słyszy, że musi się zmienić. Presja klimatyczna rośnie, linie lotnicze szukają alternatyw dla pozornie niezastępowalnego paliwa, bo kerozyny, a producenci chętnie pokazują wizje maszyn przyszłości, które mają latać czyściej i nowocześniej. W tym całym wyścigu wodór brzmi jak kandydat idealny, bo pozwala opowiadać o nowej epoce awiacji językiem technologicznego przełomu.

Boeing 747 Jumbo Jet – jeden z największych samolotów odrzutowych na świecie.

Problem w tym, że wodorowa rewolucja zaczyna się nie przy samym płomieniu w komorze spalania, ale dużo wcześniej, bo w zbiorniku, przewodach, pompach i wymiennikach ciepła, które muszą obsłużyć paliwo zimniejsze niż większość rzeczy, z którymi inżynierowie lotniczy mają do czynienia na co dzień. Właśnie dlatego niemiecki test wykonany przez DLR jest ciekawy nie jako zapowiedź szybkiego wejścia samolotów pasażerskich na wodór, ale jako zderzenie tej wizji z fizyką.

W Kolonii Niemcy sprawdzili system dostarczania ciekłego wodoru z pokładowego zbiornika do turbiny w temperaturze -253°C, czyli dokładnie w takiej, kiedy wodór przechodzi w stan ciekły. Mówimy też o ciśnieniu sięgającym 100 bar, a więc 10 MPa. Nie jest to jednak jeszcze demonstracja gotowego napędu dla samolotu, tylko laboratoryjne badanie tego, czy cała “instalacja krwionośna” tego typu statku powietrznego ma w ogóle szansę zadziałać.

Nie spalanie, a transport paliwa jest dziś największym problemem

DLR przypomina, że w 2024 roku udało się już szeroko potwierdzić możliwość bezpiecznej pracy komór spalania silnika lotniczego na 100-procentowym wodorze gazowym. Dziś wąskie gardło leży gdzie indziej, bo między zbiornikiem a turbiną. Ciekły wodór musi być utrzymywany w bardzo stabilnych warunkach praktycznie przez cały proces dostarczania do układu napędowego i to mimo tego, że samolot w praktyce działa raz na rozgrzanej płycie lotniska, a chwilę później w środowisku lotu przelotowego przy temperaturach rzędu -30°C.

Zdjęcie pogląowe

Właśnie dlatego Niemcy testowali nie “wodór do samolotu” w sensie ogólnym, ale bardzo konkretny układ dystrybucji i kondycjonowania paliwa. DLR podkreśla, że dla lotnictwa nie było gotowych, rynkowych rozwiązań, więc sięgnięto po doświadczenia spoza branży. W projekcie wykorzystano know-how włoskiej firmy Vanzetti, mającej doświadczenie w kriogenicznych pompach dla sektora morskiego, a wsparcie technologiczne zapewnił Messer Group. Sam fakt, że lotnictwo musi zapożyczać kompetencje z innej gałęzi przemysłu, dobrze pokazuje, jak wczesny to nadal etap.

Dlaczego lotnictwo w ogóle patrzy na ciekły wodór?

Wodór podczas lotu nie generuje bezpośrednich emisji dwutlenku węgla z samego procesu spalania, a do tego ma bardzo wysoką gęstość energii w przeliczeniu na masę. Airbus zwraca uwagę, że pod tym względem oferuje około trzy razy więcej energii na jednostkę masy niż klasyczne paliwo lotnicze. Brzmi świetnie, ale tylko do momentu, w którym zaczniemy patrzeć nie na kilogramy, lecz na objętość. Wtedy obraz natychmiast się psuje, bo wodór potrzebuje znacznie więcej miejsca niż kerozyna. W uproszczonym przykładzie Airbusa jeden litr tradycyjnego paliwa odpowiada około czterem litrom ciekłego wodoru. To już znacznie lepszy wynik niż dla wodoru gazowego, ale nadal oznacza ogromne konsekwencje dla układu zbiorników, kadłuba i całej architektury samolotu.

Wszystko to sprawia, że samolot na ciekły wodór nie jest zwyczajnie “tym samym samolotem z innym paliwem”. Zbiornik staje się elementem krytycznym dla bezpieczeństwa i musi znosić wielokrotne cykle termiczne oraz ciśnieniowe. Airbus wprost wskazuje, że takie rozwiązania muszą wytrzymać około 20000 startów i lądowań, a przy tym utrzymywać wodór w stanie ciekłym przez znacznie dłuższy czas niż w zastosowaniach kosmicznych. To oznacza nie kosmetyczną modernizację obecnych maszyn, ale głębokie przeprojektowanie konstrukcji.

Niemiecki test jest ważny, ale nie należy go mylić z gotowością do lotu

Najważniejsze w całej historii jest to, że DLR nie ogłasza zwycięstwa, tylko dopiero zbiera dane. Testy przeprowadzone w lutym 2026 roku osiągnęły poziom TRL 4, a więc laboratoryjną walidację komponentów lub prototypów. To istotny postęp, ale bardzo daleki od komercyjnego wdrożenia. Badacze chcą teraz wykorzystać uzyskane dane do symulacji komputerowych i sprawdzić, jak skalować system do rzeczywistych wymiarów potrzebnych w lotnictwie. Innymi słowy, etap “czy to w ogóle działa” jeszcze się nie skończył, a dopiero stał się bardziej konkretny.

W tym kontekście warto pamiętać, że samo DLR opisuje tę pracę jako badanie całkowicie nowej konfiguracji technologicznej, a nie optymalizację czegoś, co lotnictwo zna od dekad. To różnica fundamentalna. Przemysł lotniczy jest konserwatywny nie z lenistwa, ale dlatego, że działa w świecie certyfikacji, niezawodności i ekstremalnie drogich błędów. EASA pod koniec 2024 roku zorganizowała pierwszy międzynarodowy warsztat poświęcony właśnie certyfikacji samolotów napędzanych wodorem, podkreślając, że technologia wymusi znaczące zmiany konstrukcyjne i potrzebuje nowego podejścia regulacyjnego. Skoro regulator dopiero buduje ramy dla certyfikacji, to trudno udawać, że jesteśmy o krok od seryjnych samolotów pasażerskich na wodór.

Wodór nie załatwia wszystkiego co złe w lotnictwie

Nawet jeśli wodór eliminuje bezpośrednie emisje dwutlenku węgla z wydechu, nie oznacza to automatycznie pełnej neutralności klimatycznej. Wpływ lotnictwa na klimat to nie tylko dwutlenek węgla, ale też tlenki azotu, para wodna, cząstki stałe i efekty wtórne, takie jak smugi kondensacyjne. Co więcej, sama EASA zaznacza, że te efekty odpowiadają za ponad połowę ocieplającego wpływu lotnictwa netto, choć obszar ten nadal obarczony jest dużą niepewnością badawczą. Właśnie dlatego DLR w 2025 roku chwaliło się pierwszymi na świecie pomiarami smug kondensacyjnych pochodzących z samolotu z turboodrzutowym napędem wodorowym. Sam fakt prowadzenia takich badań pokazuje, że odpowiedź na pytanie “czy wodór jest klimatycznie lepszy?” nie sprowadza się do prostego “nie emituje dwutlenku węgla, więc temat zamknięty”.

Sam niemiecki test warto więc czytać jako zapowiedź odległej przyszłości. Przypomnienie, że wodór w lotnictwie nie umarł i nadal przesuwa się do przodu w najbardziej niewdzięcznych obszarach techniki. Jednocześnie nie ma sensu robić z tego materiału dowodowego na rychły koniec kerozyny. Żeby ciekły wodór rzeczywiście wszedł do lotnictwa pasażerskiego, trzeba jednocześnie rozwiązać kwestie zbiorników, bezpieczeństwa, certyfikacji, infrastruktury lotniskowej, kosztu produkcji zielonego wodoru i rzeczywistego bilansu klimatycznego całego sektora, a to kwestia wielu lat… a nawet dekad.

