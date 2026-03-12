Mapy Google przechodzą największą rewolucję od lat. Szykujcie się na zmiany

Podsumowanie artykułu . . .

Gigant z Mountain View właśnie ogłosił wdrożenie dwóch potężnych nowości: immersyjnej nawigacji 3D oraz asystenta „Ask Maps”, napędzanego przez sztuczną inteligencję Gemini. To nie są tylko kosmetyczne poprawki kolorów – to przejście od statycznych wskazówek do inteligentnego, trójwymiarowego przewodnika, który rozumie kontekst naszej podróży i potrafi z nami rozmawiać.

Immersyjna Nawigacja w Mapach Google — Twoja trasa w trzech wymiarach

Zacznijmy od tego, co rzuca się w oczy jako pierwsze. Zapomnijcie o płaskiej mapie z niebieską kreską. Nowa „Immersyjna Nawigacja” to bogaty, intuicyjny widok 3D, który łączy w sobie szczegółowe modele budynków, ukształtowanie terenu oraz precyzyjne detale dróg. System został zaprojektowany tak, abyś zawsze czuł, że wiesz, gdzie dokładnie się znajdujesz. Widok automatycznie adaptuje się do sytuacji – gdy zbliżasz się do skomplikowanego skrzyżowania, mapa przybliża obraz, a na prostych odcinkach oddala go, by dać Ci szerszą perspektywę.

Pod maską tego systemu pracuje Gemini, choć nie w sposób, który widać na pierwszy rzut oka. AI analizuje miliardy zdjęć ze Street View, aby stworzyć kompletny obraz lokalizacji i lepiej „rozumieć” otoczenie. Dzięki temu wskazówki głosowe staną się bardziej naturalne. Zamiast mechanicznego „za dwieście metrów skręć w prawo”, usłyszysz coś w stylu: „pomiń ten skręt tutaj i skręć w następny”. To ogromna zmiana dla kierowców, którzy w gęstym ruchu miejskim często gubią się w zbyt sztywnych instrukcjach. Google poprawił również sposób prezentowania alternatywnych tras – teraz aplikacja jasno wyjaśni, dlaczego sugeruje inną drogę (np. ze względu na lepszą nawierzchnię lub mniejszą liczbę świateł), a nie tylko poda różnicę w czasie.

Ask Maps — zapytaj Gemini, gdzie wypić kawę po ósmej

Druga wielka nowość to funkcja „Ask Maps”. To w zasadzie konwersacyjny interfejs wbudowany bezpośrednio w wyszukiwarkę miejsc. Zamiast żmudnie ustawiać filtry („otwarte teraz”, „parking”, „ocena 4.5+”), możesz po prostu napisać lub powiedzieć: „Będę dzisiaj późno w centrum. Gdzie znajdę kawę po 20:00, pod którą łatwo zaparkuję?”.

Sztuczna inteligencja Gemini wyciągnie z bazy danych dokładnie te miejsca, które spełniają wszystkie nasze kryteria naraz. Co więcej, Ask Maps korzysta z preferencji, które już udostępniliśmy Google – jeśli system wie, że jadamy tylko wegetariańskie posiłki lub że potrzebujemy stacji paliw z dieslem, nie będziemy musieli o tym za każdym razem wspominać. Gemini zajmie się też stroną organizacyjną: na życzenie zarezerwuje stolik w wybranej kawiarni i roześle szczegóły do naszych znajomych.

Obie funkcje startują już dzisiaj dla użytkowników w USA (Ask Maps dodatkowo w Indiach). Użytkownicy w Europie i na innych kontynentach muszą uzbroić się w odrobinę cierpliwości, ale Google zapowiada, że globalne wdrożenie nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy, obejmując również systemy pokładowe w samochodach.

Źródło: Google