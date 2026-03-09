Maxcom na MWC 2026 stawia na dostępność. Bo technologia powinna być dla wszystkich

Podsumowanie artykułu . . .

Zamiast ścigać się na megapiksele, producent postawił na rozwiązania “szyte na miarę”: od płatności zbliżeniowych ukrytych w eleganckiej biżuterii, przez bezpieczeństwo najmłodszych, aż po inkluzywność cyfrową seniorów. Takiego podejścia nam zdecydowanie brakuje, bo chociaż rynek może wydawać się nasycony, to zdecydowanie brakuje na nim urządzeń, których główną zaletą jest po prostu użyteczność w konkretnych, życiowych scenariuszach.

Od płatniczych obrączek po AI w kieszeni — przegląd nowości Maxcom

Największą ciekawość odwiedzających MWC wzbudziła seria Maxcom Pay. Trzeba przyznać, że płatność zbliżeniowa pierścionkiem to funkcja, która wygrywa z każdym portfelem czy nawet telefonem pod względem wygody. Modele MPR100 i MPR101 wykorzystują technologię NFC, a wariant Ultraslim ma zaledwie 3,2 mm grubości, co czyni go niemal nieodczuwalnym na palcu. Obok nich zadebiutowały pierścienie typowo zdrowotne – stalowy MR100 i ceramiczny MR200 – które dyskretnie monitorują puls, jakość snu oraz temperaturę ciała, stanowiąc ciekawą alternatywę dla osób, które nie przepadają za noszeniem klasycznych smartwatchy.

Skoro już o zegarkach mowa, Maxcom zaprezentował w Barcelonie dwa skrajnie różne podejścia. Z jednej strony mamy linię Bijou (modele FW58 Vanad Pro i FW77 Rubid) z pięknymi ekranami AMOLED, które stawiają na estetykę. Z drugiej – pancerną serię Titan (Valkiria i Chronos). Te drugie to sprzęt do zadań specjalnych: norma IP69K, odporność na ciśnienie 5 ATM i szkło Gorilla Glass sprawiają, że to propozycje dla osób, które nie oszczędzają swojego sprzętu w terenie.

Bardzo ważnym punktem prezentacji były rozwiązania dla dzieci i ich rodziców. Maxcom wprowadził opaski płatnicze (MPB100 i MPS100), które mają uczyć najmłodszych zarządzania finansami. Rodzic z poziomu aplikacji ustala limity i widzi każdą wydaną złotówkę w szkolnym sklepiku. Dodatkowo, nowe zegarki z serii Kiddo oraz Aura FW03 PRO posiadają wbudowane moduły eSIM i 4G LTE. Dzięki temu dziecko może dzwonić (również na wideo) i być lokalizowane przez GPS bez konieczności posiadania własnego smartfona, co w 2026 roku staje się coraz popularniejszym modelem dbania o bezpieczeństwo najmłodszych.

Czytaj też: Nothing Phone (4a) i (4a) Pro oficjalnie. Średnia półka z flagowymi ambicjami

Dla seniorów przygotowano hybrydowy model MS601, który jest swego rodzaju pomostem między światami – oferuje system Android i dostęp do nowoczesnych aplikacji, ale zachowuje fizyczne przyciski i wygodną stację dokującą do ładowania. Takie podejście pokazuje przede wszystkim to, że marka rozumie potrzeby swojej grupy docelowej, nie wykluczając seniorów z cyfrowego świata, a jednocześnie pamiętając o potrzebach wynikających z wieku. Ciekawostką jest też MM42D SE, czyli telefon stacjonarny, który wygląda tradycyjnie, ale oferuje ekran dotykowy, obsługuje sieć 4G VoLTE, pozwala na wideorozmowy, a nawet może służyć jako domowy router Wi-Fi – wszystko w jednym tutaj to wielka zaleta, bo łatwiej będzie osobom starszym ogarnąć jeden sprzęt niż kilka osobnych.

Czytaj też: Samsung kombinuje z tanim składakiem. Okrągły ekranik zamiast wielkiego panelu?

Ofertę uzupełniły narzędzia dla podróżników i pracowników biurowych:

Translator mTalk MT100 – wykorzystuje AI do tłumaczenia mowy, tekstu i obrazów w 139 językach w czasie rzeczywistym.

– wykorzystuje AI do tłumaczenia mowy, tekstu i obrazów w 139 językach w czasie rzeczywistym. Laptopy mBook — seria lekkich czternastocalówek (modele 14, 14 Lite i Lite Plus), które stawiają na mobilność i długi czas pracy na baterii, bez zbędnych wodotrysków.

Przedstawione przez Maxcom nowości pokazują jedno – marka nie próbuje na siłę rewolucjonizować świata, ale skupia się na wypełnianiu luk tam, gdzie technologia bywa zbyt skomplikowana lub nieporęczna. I to podejście, które szczególnie zasługuje na pochwałę.

Źródło: Maxcom