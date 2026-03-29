NASA testuje produkcję tlenu z księżycowego pyłu. Ta technologia może zrewolucjonizować podbój kosmosu

Sercem całego przedsięwzięcia jest projekt o nazwie Carbothermal Reduction Demonstration, w skrócie CaRD. Jego działanie opiera się na procesie karbotermicznej redukcji. W dużym uproszczeniu, skoncentrowane światło słoneczne jest kierowane na symulowany grunt księżycowy, czyli regolit. Temperatura wewnątrz specjalnego reaktora gwałtownie rośnie, powodując reakcję chemiczną. W jej efekcie uwalniany jest tlenek węgla, który następnie można przekształcić w czysty tlen oraz metan – podstawowe składniki paliwa rakietowego.

Prototyp, który przeszedł zintegrowane testy, to efekt współpracy kilku ośrodków NASA. Reaktor opracowała firma Sierra Space, podczas gdy koncentrator słoneczny pochodzi z Glenn Research Center. Za precyzyjne ogniskowanie światła odpowiadają lustra od Composite Mirror Applications. Cały proces jest natomiast nieustannie monitorowany przez systemy awioniki i analizy gazów z Kennedy Space Center, które potwierdziły wydajną produkcję tlenku węgla. Nad koordynacją prac i inżynierią systemową czuwało natomiast Johnson Space Center.

Ekonomia misji kosmicznych staje na głowie

Prawdziwa wartość tej technologii ujawnia się, gdy spojrzy się na koszty. Transport każdego kilograma ładunku z Ziemi na Księżyc to ogromny wydatek. Paliwo rakietowe jest pod tym względem szczególnie kłopotliwe, ponieważ jest ciężkie i wymaga specjalnych zbiorników. Gdyby udało się je produkować na miejscu, wykorzystując lokalne, niemal nieograniczone zasoby – regolit i energię słoneczną – koszt utrzymania stałej bazy księżycowej spadłby radykalnie.

To podejście nazywane jest wykorzystaniem zasobów in-situ i stanowi klucz do długoterminowej, ekonomicznie uzasadnionej obecności człowieka poza Ziemią. Zamiast być całkowicie zależną od dostaw z maczystej planety, baza księżycowa mogłaby w znacznej mierze stać się samowystarczalna. Mówimy tu oczywiście o perspektywie długoterminowej, ale kierunek jest wyraźnie wytyczony.

Jeden system, dwie planety

Co ciekawe, inżynierowie myślą już krok dalej. Rdzeń technologii opracowanej w ramach CaRD ma być uniwersalny. Te same systemy, które na Księżycu przetwarzają regolit, po pewnych modyfikacjach mogłyby pracować w atmosferze Marsa. Tam zamiast gruntu źródłem surowca byłby dwutlenek węgla, z którego również można byłoby pozyskiwać tlen i metan.

To bardzo pragmatyczne podejście. Inwestycja w jeden system, który mógłby posłużyć zarówno do eksploracji Księżyca, jak i Czerwonej Planety, ma ogromny sens z punktu widzenia kosztów i efektywności rozwoju technologii kosmicznych.

Droga przed nami jest jeszcze daleka

Nietrudno o entuzjazm, ale warto zachować zdrowy rozsądek. Pomyślne testy w warunkach laboratoryjnych to dopiero pierwszy, choć niezwykle ważny krok. Przed inżynierami stoi teraz trudne zadanie miniaturyzacji całego systemu, przystosowania go do ekstremalnych warunków księżycowych – w tym próżni i ogromnych wahań temperatur – oraz przetestowania w praktyce. Nie wiadomo też jeszcze, jaką dokładnie wydajność uda się osiągnąć w prawdziwym środowisku.

Mimo tych wyzwań, przesłanie jest jasne. Era eksploracji kosmosu, w której wszystko musimy zabrać ze sobą z Ziemi, powoli dobiega końca. NASA udowodniła, że technicznie możliwe jest „żywiąc się” tym, co znajdziemy na miejscu. Teraz pozostaje pytanie, jak szybko uda się tę wizję przekształcić w standardową procedurę przyszłych misji.