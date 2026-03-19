Plazma uwięziona przez nowozelandzki startup. Temperatura przekracza milion stopni Celsjusza

Nowozelandzka firma OpenStar Technologies donosi o znaczącym postępie. Jej badaczom udało się uwięzić plazmę nagrzaną do temperatury przekraczającej milion stopni Celsjusza, wykorzystując do tego lewitujący magnes nadprzewodzący. To kolejny krok naprzód w porównaniu z wcześniejszymi eksperymentami, które firma przeprowadziła jesienią 2024 roku.

Magnes zamiast mechanicznych podpór. OpenStar Technologies stosuje lewitujący dipole do uwięzienia plazmy

Prototyp o nazwie Junior, wart około 10 milionów dolarów, reprezentuje inne podejście niż większość projektów fuzyjnych. Gigantyczne tokamaki, takie jak budowany we Francji ITER, opierają się na zewnętrznych cewkach magnetycznych. Tymczasem OpenStar postawił na konfigurację, w której pojedynczy magnes nadprzewodzący unosi się wewnątrz chmury plazmy, bez żadnych mechanicznych podpór. To kluczowe, ponieważ fizyczne podpory tradycyjnie stanowią drogę ucieczki energii z reakcji. Każdy kontakt z materiałem powoduje utratę ciepła niezbędnego do podtrzymania fuzji. Eliminując te elementy, startup likwiduje główne źródło niestabilności plazmy. Zespół OpenStar czerpie inspirację z natury, naśladując struktury magnetyczne występujące wokół planet takich jak Jowisz. Tam potężne pola magnetyczne naturalnie utrzymują naładowane cząstki. Firma twierdzi, że ta architektura oferuje lepszą stabilność i uwięzienie plazmy, co może być realną ścieżką do komercyjnej energii fuzyjnej.

Czytaj także: Plazma kwarkowo-gluonowa zdradza kolejną tajemnicę. Zaobserwowali nowy rodzaj przepływu

Stabilność w ekstremalnych warunkach. Testy potwierdzają działanie lewitującego dipola

Dotychczasowe demonstracje nie koncentrują się jeszcze na generowaniu nadwyżki energii. Prototyp Junior zużywa więcej mocy niż wytwarza, co jest typowe dla wczesnych etapów rozwoju technologii fuzyjnej. Niemniej udane utrzymanie lewitującego, półtonowego magnesu przy jednoczesnym uwięzieniu przegrzanej plazmy stanowi istotny kamień milowy. Wytworzone pole magnetyczne skutecznie utrzymywało plazmę w miejscu, co jest niezbędnym warunkiem dla fuzji. Wcześniejsze testy wykorzystywały ramiona mechaniczne, ale pełna integracja systemu lewitacji potwierdza słuszność obranej ścieżki technologicznej. Gdyby architektura lewitującego dipola sprawdziła się w większej skali, mogłaby doprowadzić do stworzenia znacznie bardziej kompaktowych reaktorów fuzyjnych niż konwencjonalne projekty. Mniejsze rozmiary oznaczałyby potencjalnie niższe koszty budowy i eksploatacji, przybliżając moment komercyjnego wykorzystania.

Długa droga do komercjalizacji. Wyzwania przed energią fuzyjną pozostają ogromne

OpenStar Technologies zdaje sobie sprawę, że przed nią jeszcze bardzo długa droga. Energia fuzyjna to jedno z najbardziej ambitnych i kosztownych wyzwań inżynieryjnych ludzkości. Naukowcy muszą pokonać jeszcze wiele przeszkód, zanim jakikolwiek system będzie mógł zasilać sieć. Ostatni eksperyment służy jednak jako ważny dowód słuszności koncepcji, łączącej magnetykę, automatyczną lewitację i uwięzienie plazmy. Firma twierdzi, że spełniła podstawowe założenia dla lewitującego dipola i stworzyła solidne podstawy do skalowania technologii, w kierunku przyszłych, pełnowymiarowych reaktorów.

Czytaj także: Czwarty stan materii łamie fundamentalne prawa fizyki. Właśnie odkryto zjawisko zaprzeczające newtonowskiej fizyce

Dla globalnych starań o czystą energię każdy taki krok jest istotny. Podczas gdy wielkie międzynarodowe projekty stawiają na sprawdzone, choć drogie rozwiązania jak tokamaki, mniejsze firmy takie jak OpenStar eksplorują alternatywne ścieżki. Być może któreś z tych niestandardowych podejść okaże się szybsze lub tańsze. Kolejne lata pokażą, czy nowozelandzka metoda z lewitującym magnesem rzeczywiście przyspieszy nadejście ery fuzji jądrowej.