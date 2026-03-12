powrót

Dziwny obiekt pędzi przez Drogę Mleczną. Co za prędkość!

Aleksander Kowal
12.03.2026|3 min
Obiekt oznaczony jako CWISE J124909.08+362116.0, w skrócie J1249+36, został jakiś czas temu zauważony przez uczestników programu Backyard Worlds: Planet 9, którzy analizują ogromne zbiory zdjęć nieba wykonanych przez teleskop kosmiczny WISE. Ich zadaniem jest wyszukiwanie ciał poruszających się na tle gwiazd. Właśnie podczas takiej analizy uczestnicy projektu zwrócili uwagę na słabe źródło światło, które wyraźnie zmieniało swoje położenie, co wskazywało na niezwykle szybki ruch.
Gość z daleka. Czym jest CWISE J124909+362116.0?

Dalsze obserwacje wykonane przy użyciu teleskopów naziemnych potwierdziły, że obiekt porusza się z ogromną prędkością wynoszącą ponad 1,6 miliona kilometrów na godzinę. To wystarczająco szybko, aby pokonać grawitacyjne przyciąganie Drogi Mlecznej. Oznacza to, iż J1249+36 może w przyszłości całkowicie opuścić naszą galaktykę i polecieć w kierunku przestrzeni międzygalaktycznej.

Naukowcy określają takie obiekty mianem gwiazd uciekających. Są one wyrzucone ze swojego pierwotnego miejsca w wyniku gwałtownych zjawisk kosmicznych. Czasami dochodzi do tego podczas eksplozji supernowej w układzie podwójnym, kiedy jedna z gwiazd wybucha, a druga zostaje wyrzucona z ogromną prędkością. W innych przypadkach przyczyną mogą być skomplikowane oddziaływania grawitacyjne, na przykład bliskie spotkania z czarnymi dziurami.

J1249+36 jest jednak wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją prędkość. Badania jego światła sugerują, jakoby był to bardzo mały i stosunkowo chłodny obiekt. Może to być niewielka gwiazda albo tzw. brązowy karzeł, czyli ciało znajdujące się na granicy między gazowym olbrzymem a gwiazdą. Jego niewielka masa sprawia, że jest pierwszym znanym obiektem tego typu o tak dużej prędkości.

Przelot z prędkością ponad 1,6 milionów kilometrów na godzinę

Analiza składu chemicznego sugeruje również, że J1249+36 jest bardzo stary. Zawiera znacznie mniej ciężkich pierwiastków, takich jak żelazo, niż typowe gwiazdy w naszej galaktyce. Jaki z tego wniosek? Że może pochodzić z bardzo wczesnych etapów formowania się Drogi Mlecznej, kiedy we wszechświecie było jeszcze niewiele cięższych pierwiastków.

Astronomowie wciąż próbują ustalić dokładne pochodzenie tego niezwykłego kosmicznego gościa. Jedna z hipotez zakłada, iż kiedyś był częścią układu podwójnego z białym karłem. Gdy biały karzeł zgromadził zbyt dużo materii od swojego towarzysza, mógł eksplodować w formie supernowej, wyrzucając J1249+36 z ogromną siłą w przestrzeń kosmiczną. Inna możliwość mówi o spotkaniu z układem dwóch czarnych dziur w gromadzie kulistej, które mogło wystrzelić gwiazdę z galaktyki niczym z kosmicznej procy. Dalsze obserwacje tego kosmicznego uciekiniera mogą dostarczyć cennych informacji o historii Drogi Mlecznej, procesach powstawania gwiazd oraz dynamice grawitacyjnej w gęstych gromadach gwiazd.

Źródło: NASA

