Paszport do cyfrowej Europy. mObywatel zyska nową potężną funkcję

Pod koniec 2026 roku polska aplikacja wzbogaci się o Europejski portfel tożsamości cyfrowej (EUDI Wallet). To zmiana o charakterze strategicznym: nasz smartfon stanie się uniwersalnym kluczem do usług publicznych i prywatnych nie tylko w Warszawie czy Wrocławiu, ale w całej Unii Europejskiej. Już nie trzeba będzie zastanawiać się, czy polski e-dokument zostanie uznany w urzędzie w Berlinie, czy w wypożyczalni aut w Madrycie.

EUDI Wallet w mObywatelu — jedna aplikacja, cała Unia

Wprowadzenie Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej to nie tylko ułatwienie logowania do zagranicznych systemów. To przede wszystkim standard bezpieczeństwa, który pozwoli nam na elektroniczne potwierdzanie tożsamości, podpisywanie dokumentów cyfrowych oraz przechowywanie certyfikatów w sposób akceptowany w każdym kraju wspólnoty. Co ciekawe, system wprowadzi funkcję “selektywnego przekazywania atrybutów”. Brzmi skomplikowanie, ale w praktyce oznacza to ogromny skok w ochronie prywatności. Przykładowo, chcąc zweryfikować wiek w sklepie czy kinie, aplikacja przekaże jedynie informację “użytkownik jest pełnoletni”, nie ujawniając imienia, nazwiska czy numeru PESEL.

Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, podkreśla rangę tego wdrożenia:

Polska ma dziś realne doświadczenie w budowaniu nowoczesnych usług cyfrowych dla milionów użytkowników. Europejski portfel tożsamości cyfrowej to szansa na wzmocnienie naszej pozycji w europejskim ekosystemie cyfrowym. Jego wdrożenie oznacza zupełnie nowy wymiar rozwoju aplikacji mObywatel. Aplikacja stanie się centralnym punktem dostępu do usług cyfrowych w Polsce oraz w całej Europie.

Wdrożenie portfela odbędzie się etapami. Polska bierze aktywny udział w międzynarodowych projektach takich jak POTENTIAL i APTITUDE, gdzie nasi eksperci testują wspólne standardy z partnerami z UE. Dzięki temu polska wersja portfela ma być skrojona pod realne potrzeby użytkowników, a nie być jedynie sztywnym urzędowym wymogiem.

Wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski, dodaje:

Budujemy spójny ekosystem usług cyfrowych, w którym poszczególne elementy wzajemnie się uzupełniają. Europejski portfel umożliwi wygodne i transgraniczne potwierdzanie tożsamości i korzystanie z usług, bez zbędnych formalności i barier technologicznych. Chcemy, aby był to naturalny element naszego codziennego funkcjonowania w cyfrowym świecie.

Warunek konieczny — czas na wymianę dowodu osobistego

Choć pełne wdrożenie EUDI Wallet planowane jest na grudzień 2026 roku, przygotowania warto zacząć już dziś. Zgodnie z unijnymi przepisami bezpieczeństwa (eIDAS 2.0), dostęp do portfela będzie wymagał “silnego uwierzytelnienia”. W polskim systemie oznacza to, że niezbędny będzie dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód). Bez fizycznego dokumentu z chipem, aktywacja europejskich funkcji w mObywatelu po prostu się nie uda.

Wymiana dowodu na wersję elektroniczną jest całkowicie bezpłatna, a wniosek o nowy dokument można złożyć prosto i wygodnie z poziomu samej aplikacji mObywatel. Ministerstwo zachęca, by nie zwlekać z tym do ostatniej chwili, ponieważ posiadanie e-dowodu jest fundamentem, na którym opiera się bezpieczny dostęp do nadchodzących usług transgranicznych.

Europejski portfel stanie się trzecim filarem ekosystemu mObywatela, obok wersji standardowej (dla dorosłych) oraz mObywatela Junior (dla uczniów). Wspólnie mają one tworzyć narzędzie, które eliminuje bariery technologiczne i urzędowe, sprawiając, że granice państw w świecie cyfrowym praktycznie przestaną istnieć.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji