Przejścia między stanami kwantowymi zachodzą zgoła inaczej od dotychczasowych teorii

Przez dekady fizycy opierali się na dobrze ugruntowanym obrazie przejść fazowych. W świecie kwantowym oznacza to, że materiał, na przykład przewodnik lub izolator, zmienia swoje właściwości w określonym punkcie, gdy zmieniają się warunki takie jak temperatura bądź ciśnienie. Jednak nowe eksperymenty pokazują, że rzeczywistość może być bardziej subtelna.

Badacze odkryli, iż w pewnych układach kwantowych przejście między stanami nie następuje w jednym, wyraźnym momencie. Zamiast tego materiał może przechodzić przez “rozmyty” obszar przejściowy, w którym współistnieją różne właściwości fizyczne. Oznacza to, że granica między stanami nie jest ostra, lecz dynamiczna i zależna od mikroskopowych procesów zachodzących wewnątrz materiału.

Kluczową rolę odgrywają tu interakcje między cząstkami oraz sposób, w jaki układ osiąga równowagę. W klasycznych modelach zakładano, iż system szybko stabilizuje się w nowym stanie. Tymczasem nowe wyniki wskazują coś innego: może on przez dłuższy czas pozostawać w stanie pośrednim, w którym różne konfiguracje kwantowe konkurują ze sobą.

To oznacza potencjalnie istotne konsekwencje dla zrozumienia zjawisk takich jak nadprzewodnictwo, magnetyzm bądź egzotyczne stany materii. Lepsze poznanie mechanizmów przejść kwantowych może pomóc w projektowaniu nowych materiałów o precyzyjnie kontrolowanych właściwościach, na przykład bardziej wydajnych przewodników czy elementów dla komputerów kwantowych.

Naukowcy podkreślają, że ich wyniki wskazują na konieczność rewizji dotychczasowych modeli teoretycznych. Zamiast prostych, jednoetapowych przejść, fizyka kwantowa może częściej obejmować złożone ścieżki ewolucji stanów, które dopiero zaczynamy rozumieć. A lepsze kontrolowanie przejść między stanami kwantowymi to jeden z kluczowych kroków na drodze do rozwoju nowoczesnych technologii: od elektroniki nowej generacji po systemy oparte na zjawiskach kwantowych.

