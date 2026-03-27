Roborock stawia na swobodę i prezentuje kolejne nowości. Premiera potężnej serii Saros 20 i odkurzaczy F25

Nowe flagowce z serii Saros 20 oraz innowacyjna linia odkurzaczy myjących F25 to nie tylko kolejne cyfry w nazwach, ale technologie, które realnie przesuwają granice tego, co potrafiła do tej pory domowa elektronika. To nie są proste odkurzacze, tylko urządzenia, które zaprojektowano tak, by użytkownik odzyskał to, co najcenniejsze – swój wolny czas.

Roborock Saros 20 – roboty sprzątające, które nie boją się przeszkód

Nowa flagowa seria Saros 20 to bezpośredni następca popularnej linii „dziesiątek”, ale skala usprawnień jest imponująca. Najważniejszą nowością jest system AdaptiLift Chassis 3.0. Dzięki niemu roboty potrafią dynamicznie unosić całe podwozie, co pozwala im pokonywać progi o wysokości do 8,8 cm – to wynik, który zostawia konkurencję daleko w tyle. Dodatkowo system ten dba o to, by na dywanach siła ssania osiągała astronomiczne 36 000 Pa.

W serii znajdziemy dwa główne modele:

Roborock Saros 20: Wyposażony w system nawigacji StarSight 2.0. Co ciekawe, robot ten nie posiada klasycznej „wieżyczki” na górze, co pozwoliło obniżyć jego wysokość do niespełna 8 cm. Zamiast tego korzysta z czujników 3D i kamery RGB, rozpoznając ponad 300 typów przeszkód. System FlexiArm dba o to, by szczotki i mopy wysuwały się idealnie do krawędzi mebli i listew.

Roborock Saros 20 Sonic: Ten model to król twardych podłóg. Wykorzystuje technologię soniczną VibraRise 5.0, która dosłownie wyszoruje zaschnięte plamy. Unikalną funkcją jest RetractSense, czyli mechanizm, który automatycznie chowa moduł LiDAR (wieżyczkę), gdy robot wyczuje, że wjeżdża pod niski mebel. Oferuje też podwójny system zapobiegający plątaniu włosów, co docenią zwłaszcza właściciele czworonogów.

Oba roboty współpracują z nową stacją RockDock, która jest niemal bezobsługowa. Potrafi myć mopy w temperaturze do 100°C, co gwarantuje sterylność, a następnie suszy je ciepłym powietrzem i automatycznie opróżnia zbiornik na kurz.

Seria F25 to nowa definicja odkurzacza pionowego

Jeśli wolicie mieć większą kontrolę nad procesem sprzątania i szukacie urządzenia typu „wszystko w jednym”, linia F25 (następca serii Dyad) wprowadza rozwiązania dotąd niespotykane.

F25 Ace Pro debiutuje z technologią JetFoaming. Urządzenie wytwarza gęstą pianę, która rozpuszcza brud i neutralizuje zapachy zamiast je rozmazywać. Oferuje moc 25 000 Pa i samoczyszczenie w temperaturze 95°C, więc przy okazji dba też o higienę.

F25 Ultra to propozycja dla najbardziej wymagających – łączy sprzątanie parą i gorącą wodą, co pozwala usunąć nawet tłuste plamy z kuchni, pozostając bezpiecznym dla delikatnych drewnianych podłóg.

F25 Ace Combo to prawdziwy szwajcarski scyzoryk: odkurzacz na mokro i sucho, bezprzewodowy odkurzacz pionowy oraz urządzenie do usuwania roztoczy w jednym module.

Ceny i promocje na start

Z okazji premiery Roborock przygotował ofertę, która obowiązuje od 25 marca do 30 kwietnia. Warto skorzystać, bo ceny promocyjne są znacznie niższe od regularnych:

Model Cena promocyjna Cena regularna Saros 20 Standard 5199 zł 5699 zł Saros 20 Complete 5499 zł 5999 zł Saros 20 Sonic Complete 5499 zł 5999 zł F25 Ace Pro 2099 zł 2599 zł F25 Ultra 2899 zł 3699 zł F25 Ace Combo 2199 zł 2599 zł

Tu jeszcze wspomnę, że przy okazji wyboru modelu Saros 20 Complete można dodatkowo dokupić zestaw akcesoriów za 1 zł, który wystarczy na rok eksploatacji, więc warto o tym pamiętać.

Źródło: Informacja prasowa Roborock