Obwarzanek uratował matematyków. Tak rozwiązali wieloletni problem geometryczny 

Torus kluczem do uporania się z problemem Bonneta

Nowe badania przyniosły pierwszą w historii konstrukcję tzw. pary Bonneta dla zwartej powierzchni przypominającej torus, a więc obiekt o kształcie przywodzącym na myśl obwarzanka. Oznacza to, iż naukowcom udało się znaleźć dwie różne powierzchnie, które lokalnie wyglądają identycznie, ponieważ mają te same krzywizny i właściwości geometryczne w małej skali, choć globalnie różnią się od siebie strukturą.

Czytaj też: Co oni stworzyli?! Ta bateria bije rekordy magazynowania energii

To odkrycie jest wyjątkowe, wszak przez dziesięciolecia matematycy podejrzewali, jakoby dla takich powierzchni – szczególnie zwartych, bez brzegów – taka sytuacja w ogóle nie była możliwa. Dotychczas znano przykłady dla nieskończonych lub otwartych powierzchni, lecz brakowało analogicznego przypadku dla bardziej złożonych, zamkniętych form.

Kluczowym elementem rozwiązania okazała się konstrukcja podwójnego torusa, czyli powierzchni z dwoma “otworami”. To bardziej skomplikowany obiekt niż klasyczny torus i należy do kategorii powierzchni o wyższej topologicznej złożoności. Właśnie w tej przestrzeni udało się odnaleźć dwie różne struktury dzielące identyczne cechy lokalne, co wcześniej wydawało się nieosiągalne.

Jak bardzo lokalne dane determinują całość obiektu?

Znaczenie tego rezultatu wykracza daleko poza czysto teoretyczną matematykę. Problem Bonneta dotyczy fundamentalnego pytania o to, jak bardzo lokalne dane – takie jak krzywizna czy kąty – determinują całość obiektu. Jak pokazują nowe wyniki, odpowiedź nie zawsze jest jednoznaczna. Mówiąc inaczej, możliwe są różne globalne formy, które z lokalnej perspektywy wyglądają tak samo.

Czytaj też: Zbudowali molekułę atom po atomie w temperaturze bliskiej zeru. To, co odkryli, zaskakuje fizyków na całym świecie

To z kolei oznacza potencjalne konsekwencje dla wielu dziedzin, od fizyki teoretycznej po grafikę komputerową i modelowanie przestrzeni. W szczególności lepsze zrozumienie relacji między lokalną a globalną geometrią jest istotne w badaniach nad zakrzywionymi przestrzeniami, które pojawiają się między innymi w teorii względności czy analizie struktur danych. Rozwiązanie tego problemu otwiera nowe kierunki badań w topologii i geometrii, a ostatecznie pokazuje też, że nowe metody pozwalają rozwikłać nawet wyjątkowo stare zagadki.

Źródło: Publications mathématiques de l’IHÉS, Uniwersytet Techniczny w Monachium