SMARTAI V6 to odkurzacz z laserem, który da się kupić w bardzo dobrej cenie

SMARTAI V6 wygląda właśnie jak sprzęt projektowany z myślą o takim codziennym scenariuszu. To bezprzewodowy odkurzacz pionowy z silnikiem 650 W, deklarowaną siłą ssania do 65 kPa i akumulatorem zbudowanym z ośmiu ogniw 3000 mAh. Producent szacuje do 80 minut pracy w trybie ECO, około 22–80 minut w Auto i mniej więcej 22–25 minut w Turbo, a ładowanie trwa około 4,5 godziny. W praktyce ważniejsze od samych cyfr jest jednak to, że ten model ma kilka rozwiązań, które rzeczywiście porządkują sprzątanie.

Światło przy szczotce pomaga dokładnie wysprzątać dom

Jednym z bardziej użytecznych elementów V6 jest oświetlenie przy elektroszczotce. Jest to zielone podświetlenie LED, które uwidacznia drobny kurz i pył na podłodze, zwłaszcza tam, gdzie zwykłe światło nie pokazuje ich wyraźnie. To szczególnie dobrze działa na jasnych panelach, przy listwach i pod meblami, czyli dokładnie w tych miejscach, gdzie człowiek często ma poczucie, że już odkurzył, a po chwili okazuje się, że jednak nie do końca.

To w gruncie rzeczy prosta rzecz, ale bardzo praktyczna. Odkurzanie staje się mniej przypadkowe, bo nie jedziesz “na pamięć”, tylko widzisz, gdzie naprawdę coś jeszcze zostało. W tanich i średniopółkowych pionówkach właśnie takich funkcji często brakuje najbardziej: nie kolejnego trybu o nazwie brzmiącej bojowo, tylko czegoś, co zwyczajnie poprawia dokładność bez wydłużania całego procesu.

Tryb auto ułatwia dobranie odpowiedniej siły ssania

SMARTAI V6 pracuje w trzech trybach: ECO, Auto i Turbo. Sam zestaw brzmi znajomo, bo podobne rozwiązanie ma dziś wiele pionowych odkurzaczy, ale tutaj ważne jest to, że tryb Auto nie jest tylko dopiskiem. Model korzysta z czujnika piezoelektrycznego, który rozpoznaje zanieczyszczenia i odpowiednio dopasowuje siłę ssania. Na czystszej podłodze pracuje spokojniej, a kiedy trafia na dywan albo bardziej zabrudzone miejsce, reaguje mocniej.

W codziennym użyciu to po prostu wygodne. Nie trzeba co chwilę sięgać do przycisku i zastanawiać się, czy teraz już warto podbić moc, czy jeszcze nie. Zwłaszcza w mieszkaniach, gdzie powierzchnie się mieszają: trochę paneli, trochę płytek, kawałek dywanu, wejście z piaskiem z butów – taki automatyczny rytm pracy bardzo ułatwia działanie. Odkurzacz nie jest wtedy sprzętem, którym trzeba zarządzać, tylko narzędziem, które nadąża za sytuacją.

Siphon Technology rozwiązuje problem, który zna każdy użytkownik pionówki

Jedna z bardziej irytujących scen przy odkurzaniu pionowym wygląda zwykle tak samo. Kończysz sprzątać, wyłączasz urządzenie i chwilę później z rury albo ze szczotki potrafią wypaść drobinki, które właśnie zostały zebrane. To nie jest wielki dramat, ale wystarczająco duży, żeby regularnie psuć humor. SMARTAI V6 ma na to własne rozwiązanie nazwane Siphon Technology. W trybie ECO po wyłączeniu odkurzacz przez chwilę jeszcze pracuje, żeby dociągnąć resztki z rury do pojemnika.

W przypadku SMARTAI V6 sporo dobrego da się powiedzieć także o wygodzie używania. Odkurzacz potrafi stać samodzielnie, bez konieczności opierania go o ścianę czy odkładania od razu do stacji. To zaskakująco przydatne w zwykłym życiu: ktoś dzwoni, coś spadnie w kuchni, trzeba na chwilę przerwać sprzątanie i nie robić z tego osobnej operacji logistycznej. Do tego dochodzi teleskopowa rura, dzięki której łatwiej dopasować wysokość do wzrostu użytkownika, oraz stosunkowo lekkie prowadzenie po podłodze.

Sam korpus waży około 1,8 kg, a cały odkurzacz niewiele ponad 3 kg. To nadal nie jest piórko, ale mieści się w rozsądnym zakresie dla sprzętu, którym da się wygodnie objechać mieszkanie bez poczucia, że po piętnastu minutach pracuje bardziej nadgarstek niż silnik. Producent przewidział też stację dokującą do ładowania i przechowywania, co ułatwia sam moment odstawienia urządzenia po sprzątaniu.

Filtracja i dobra dostępność części zamiennych

SMARTAI V6 korzysta z sześciostopniowej filtracji HEPA H12, która według specyfikacji ma zatrzymywać 99,99 proc. cząstek o wielkości do 0,3 mikrona. W praktyce to dobra wiadomość dla tych, którzy chcą nie tylko zebrać brud z podłogi, ale też ograniczyć ich powrót do powietrza podczas sprzątania. Przy kurzu, sierści i codziennym używaniu to nie jest temat drugorzędny. Odkurzacz może mieć świetną szczotkę, ale jeśli wydmuchuje drobny pył z powrotem do pokoju, połowa sensu znika.

Warto też odnotować rzecz rzadziej eksponowaną w takich ofertach: producent sprzedaje części zamienne w oficjalnym sklepie na AliExpress. Da się dokupić filtry, akumulator, zasilacz, elektroszczotkę czy dodatkowe akcesoria, w tym szczotkę do tapicerki, elastyczny wąż czy elementy ułatwiające sprzątanie pod meblami. To ważne, bo tani lub średniopółkowy sprzęt najczęściej przegrywa brakiem sensownego zaplecza po zakupie. Tutaj od razu widać próbę podejścia, w którym odkurzacz nie jest produktem jednorazowym.

Czy ten model ma sens?

SMARTAI V6 to sprzęt, który dobrze pokazuje kurz, sam reaguje na zabrudzenia, nie zostawia resztek po wyłączeniu, ma sensowny czas pracy i da się go używać bez irytacji przy każdym krótkim przerwaniu. To wszystko składa się na satysfakcja z używania. Jeśli ktoś szuka pionowego odkurzacza, który ma być po prostu praktyczny, a nie tylko efektowny na zdjęciu, ten model wygląda rozsądnie.

