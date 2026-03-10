Smartfony Oppo i OnePlus drożeją. Już za kilka dni ceny pójdą w górę

Podsumowanie artykułu . . .

Oficjalny komunikat, który pojawił się w sklepie internetowym producenta, nie pozostawia złudzeń: czas tanich komponentów się skończył. Choć podwyżki nie uderzą we wszystkie modele jednocześnie, to sygnał, że wzrost cen staje się faktem. Jeśli planowaliście zakup budżetowego smartfona którejś z tych marek, macie czas tylko do połowy miesiąca, by zamknąć transakcję na starych warunkach.

Droższa pamięć, droższy telefon. Kto zapłaci najwięcej?

Decyzja o zmianie cen nie jest kaprysem marketingowców, ale wynikiem “wnikliwej analizy” kosztów produkcji. Oppo w swoim ogłoszeniu wprost wskazuje winowajcę: rosnące ceny kluczowych podzespołów, a w szczególności szybkich modułów pamięci masowej i operacyjnej. W dzisiejszych czasach, gdy nawet telefony ze średniej półki oferują standardy UFS 3.1 czy 4.0, koszty tych komponentów drastycznie wpływają na marżę producenta. Nowe stawki wejdą w życie dokładnie 16 marca 2026 roku o północy.

Co ciekawe, strategia podwyżek jest dość wybiórcza. Na celownik trafiły przede wszystkim urządzenia z segmentu budżetowego i średniego, czyli te, gdzie walka o każdą złotówkę zysku jest najbardziej zażarta. Zmiany dotkną:

Serię Oppo A — popularne telefony dla mniej wymagających użytkowników.

Serię Oppo K — modele o nieco lepszym stosunku ceny do wydajności.

Markę OnePlus — choć nie wskazano konkretnych linii, można przypuszczać, że chodzi głównie o serie Nord.

Dobra wiadomość (o ile w tej sytuacji można o takiej mówić) jest taka, że segment premium na razie pozostaje bezpieczny. Flagowe modele z serii Oppo Find oraz stylowe urządzenia z linii Reno zachowają swoje dotychczasowe ceny. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku tabletów z serii Oppo Pad – tutaj cenniki pozostają bez zmian. Wygląda na to, że producent woli chronić swoje najbardziej prestiżowe produkty, przerzucając koszty na segmenty o najwyższym wolumenie sprzedaży.

OnePlus i Oppo dołączają do globalnego trendu

Decyzja obu marek nie jest odosobniona. To raczej część większego domino, które zaczęło przewracać się już jakiś czas temu. Marki takie jak Vivo czy Xiaomi od tygodni wysyłają sygnały, że utrzymanie obecnych cen przy rosnących kosztach logistyki i krzemu jest po prostu niemożliwe.

Przykłady widać już gołym okiem na innych rynkach. Submarka Xiaomi, Redmi, podniosła cenę modelu Turbo 5 o 100 juanów w Chinach, a Samsung zdecydował się na korektę cenników serii Galaxy w Indiach. Sytuacja z Oppo i OnePlusem to po prostu kolejna odsłona tego samego scenariusza. Pamięć RAM i moduły Flash to obecnie jedne z najdroższych elementów smartfona, a ich ceny na światowych rynkach podlegają ogromnym wahaniom zależnym od globalnego popytu. Skoro wszyscy chcą szybkich telefonów z dużą ilością miejsca na dane, producenci komponentów dyktują coraz wyższe warunki.

Dla nas, konsumentów, oznacza to jedno: era “taniej i dobrej” elektroniki, która z roku na rok staje się jeszcze tańsza, odchodzi do lamusa. Jeśli macie na oku któryś z modeli serii A, K lub Nord, warto śledzić ceny. Nie wiemy co prawda, jak to będzie wyglądało na rynku europejskim, jednak raczej nie ma co liczyć na taryfę ulgową. Pozostaje mieć nadzieję, że serie Find i Reno oraz flagowa linia OnePlus faktycznie utrzymają swoje ceny na dłużej, choć w obecnej, dynamicznej sytuacji gospodarczej, nic nie jest dane raz na zawsze.

