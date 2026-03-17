Technologie krytyczne vol. 2. Nowa edycja programu STEP w obszarze technologii cyfrowych i deep tech

– Ubiegłoroczna, pierwsza edycja programu STEP cieszyła się dużym zainteresowaniem rynku – a mówimy tu o przełomowych technologiach w skali całej Unii Europejskiej. Zdecydowaliśmy się więc powtórzyć nabory, przeznaczając na konkursy STEP w tym roku łącznie 900 milionów złotych. W pierwszej kolejności ogłaszamy nabory dla sektora technologii cyfrowych. Przed nami jeszcze kolejne, z zakresu czystych technologii i biotechnologii – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak, zastępczyni dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

STEP jest inicjatywą Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie rozwoju technologii kluczowych dla zapewnienia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej. Program koncentruje się nie tylko na innowacjach technologicznych, lecz także na budowie europejskich łańcuchów wartości oraz wzmacnianiu bezpieczeństwa gospodarczego.

Przedsiębiorstwa i konsorcja

W pierwszych, ogłoszonych przez NCBR w tym roku naborach STEP o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność w obszarze technologii cyfrowych. Wśród priorytetowych tematów, na których koncentrują się nabory znajdują się zaawansowane półprzewodniki, sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, zaawansowana łączność i nawigacja oraz zaawansowane technologie cyfrowe, technologie detekcji, robotyka i systemy autonomiczne oraz innowacje w ramach głębokich technologii.

Technologie krytyczne oraz technologie ich łańcuchów wartości rozwijane będą w ramach projektów badawczo-rozwojowych, obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, dofinansowane przez NCBR w dwóch ścieżkach:

Ścieżka A – dla projektów badawczo-rozwojowych, które wnoszą na rynek wewnętrzny UE innowacyjny lub najnowocześniejszy lub przełomowy element o znaczącym potencjale gospodarczym (wymagana jest kombinacja co najmniej dwóch z tych elementów), nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 kwietnia i potrwa do 17 czerwca 2026 r.,

Ścieżka B – dla projektów badawczo-rozwojowych, które przyczyniają się do ograniczania lub zwalczania strategicznej zależności Unii, nabór rozpocznie się 21 kwietnia i potrwa do 26 czerwca 20206 r.

Budżet naborów to łącznie 300 mln zł (150 mln zostanie przeznaczonych na Ścieżkę A oraz drugie tyle – na Ścieżkę B).

Zasięgnij rady ekspertów NCBR

STEP jest naborem wysokospecjalistycznym. Każdy przedsiębiorca, który nie ma pewności czy jego projekt wpisuje się w założenia instrumentu STEP może uzyskać wstępną opinię ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tym celu należy wypełnić krótki formularz, znajdujący się na stronie NCBR, uzupełniając informacje m.in. o przewidywanej tematyce projektu czy jego charakterze badawczo-rozwojowym oraz wpisując krótki opis projektu wg podanych wytycznych.

Każda osoba, która chciałaby uzyskać więcej informacji na temat naborów STEP może również zgłosić się do działającego w NCBR Punktu Informacyjnego. Pytania można kierować telefonicznie, mailowo bądź umówić się na spotkanie stacjonarne lub online. Dodatkowo, NCBR planuje organizację otwartego dla wszystkich zainteresowanych spotkania online dotyczącego zasad konkursu oraz omawiającego najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie. Informacja o terminie i rejestracji zostanie opublikowana na stronie NCBR.

Nabór STEP Technologie cyfrowe i innowacje w ramach głębokich technologii realizowany jest w ramach działania 5.01. Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

