Cyfrowy kalendarz, nowy tablet, a może dodatkowy mobilny monitor? Wiosenne promocje ruszyły

To urządzenia, które łączą w sobie funkcje tradycyjnych planerów z najnowszymi osiągnięciami sztucznej inteligencji, takimi jak Google Gemini. Jeśli planowaliście modernizację swojego domowego centrum dowodzenia lub szukacie tabletu, który uciągnie najnowsze wersje systemu Android, nadchodzące dni (od 30 marca do 7 kwietnia) to moment, w którym warto trzymać rękę na pulsie.

Cyfrowa rewolucja w planowaniu i potężne stacje robocze w zasięgu ręki

Promocje obejmują cztery kluczowe urządzenia, które mogą radykalnie zmienić sposób, w jaki pracujemy i organizujemy czas wolny. Każde z nich celuje w nieco inne potrzeby, od rodzinnej logistyki po zaawansowaną wielozadaniowość.

1. TABWEE 10,1″ – Twój interaktywny menedżer domowy

To nie jest zwykła ramka na zdjęcia. TABWEE stworzyło dedykowany, cyfrowy kalendarz, który ma wyeliminować papierowy bałagan z kuchni. Urządzenie synchronizuje się w czasie rzeczywistym z kalendarzami Google, Apple i Outlook, więc każde spotkanie dodane na telefonie natychmiast pojawia się na ekranie w centralnym punkcie domu.

409 zł (obniżka z 739 zł). Najciekawsze funkcje: Tabela obowiązków z systemem punktowym dla dzieci (grywalizacja sprzątania!) oraz wbudowany planer posiłków z generatorem list zakupów.

2. Tablet BESTTAB W90 – wejście w erę Gemini AI

Dla tych, którzy szukają wydajności, BESTTAB W90 oferuje 11-calowy ekran i potężne zaplecze pamięciowe. To jeden z pierwszych tabletów w tej półce cenowej, który tak mocno integruje asystenta Gemini AI, pomagając w zarządzaniu powiadomieniami i wielozadaniowością.

440 zł (obniżka z 729 zł). Specyfikacja: 24 GB RAM (8 GB fizycznej + 16 GB rozszerzonej), opcja rozszerzenia pamięci wbudowanej do 2TB, bateria 8000 mAh i certyfikat Widevine L1, co pozwala na oglądanie Netflixa w jakości HD.

3. Tablet TABWEE T60 – gigant z Androidem 16

Jeśli 11 cali to za mało, TABWEE T60 oferuje potężny wyświetlacz 12,2 cala oraz najnowszy system Android 16. To propozycja dla osób, które traktują tablet jako zamiennik laptopa – w zestawie znajdziemy klawiaturę oraz rysik.

674 zł (obniżka z 1159 zł). Specyfikacja: Imponujące 48 GB pamięci RAM (łączonej), możliwość rozszerzenia pamięci wbudowanej do 2TB, bateria o pojemności 10000 mAh i ekran o odświeżaniu 90 Hz, co zapewnia wyjątkową płynność pracy.

4. Monitor Blackview SCM6 – dodatkowy ekran zawsze pod ręką

Dla osób pracujących mobilnie, 14-calowy dodatkowy ekran od Blackview to sposób na zwiększenie wydajności bez dźwigania ciężkiego sprzętu. Ważną cechą jest zasilanie i przesyłanie obrazu za pomocą jednego kabla USB-C (Plug & Play).

477 zł (obniżka z 829 zł). Zastosowanie: Rozszerzenie pulpitu laptopa (1080p FHD), idealne do jednoczesnego prowadzenia wideokonferencji i edycji dokumentów.

Urządzenie Przekątna System/Funkcja Cena Promocyjna Oszczędność TABWEE Kalendarz 10,1″ Smart Sync / Tabela zadań 409 zł 330 zł BESTTAB W90 11,0″ Android 15 / Gemini AI 440 zł 289 zł TABWEE T60 Set 12,2″ Android 16 / 48GB RAM 674 zł 485 zł Blackview SCM6 14,0″ Przenośny monitor FHD 477 zł 352 zł

Niezależnie od tego, czy potrzebujecie “cyfrowego centrum dowodzenia” w kuchni, by zapanować nad rodzinnym grafikiem, czy potężnego tabletu do gier i pracy, obecne promocje pozwalają nabyć te technologie za niemal połowę ceny katalogowej. Pamiętajcie tylko, że czas na decyzję jest ograniczony do 7 kwietnia – po tej dacie ceny wrócą do standardowych poziomów, a szansa na tak tanią modernizację domowego biura może się szybko nie powtórzyć.