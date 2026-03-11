Xiaomi rusza z aktualizacjami HyperOS 3.1. Sprawdź, kiedy Twój telefon dostanie nowy system

Oczywiście, nikogo nie zaskoczy fakt, że lista dotyczy jedynie rynku chińskiego, ale ślady globalnych wersji systemu na serwerach Xiaomi sugerują, że europejska premiera to tylko kwestia czasu. HyperOS 3.1 to przede wszystkim walka z największymi bolączkami Androida – nudnym czekaniem na restart i ociężałym interfejsem.
Co zmienia HyperOS 3.1?
Najważniejszą nowością, o której mówi cała społeczność Xiaomi, jest mechanizm Super OTA. To nowa generacja systemu aktualizacji, która ma raz na zawsze rozwiązać problem długich, irytujących instalacji. Dzięki Super OTA proces nakładania poprawek ma być znacznie szybszy, a czas potrzebny na ponowne uruchomienie urządzenia – skrócony do niezbędnego minimum. To świetna wiadomość dla tych, którzy do tej pory odkładali aktualizacje na „później”, bojąc się wykluczenia telefonu z użytku na kilkanaście minut.
Druga, dość zaskakująca zmiana, to ukłon w stronę użytkowników Apple. HyperOS 3.1 wprowadza natywne wsparcie dla słuchawek AirPods. Teraz, po otwarciu etui słuchawek w pobliżu smartfona Xiaomi, zobaczymy znajome wyskakujące okienko parowania, a system pozwoli na dostęp do funkcji dźwięku przestrzennego.
Czytaj też: Muzyczne maratony z czatem na żywo. YouTube odpala nową funkcję
Oprócz tego producent odświeżył wizualnie systemowe aplikacje, takie jak Galeria czy Pogoda, oraz dodał nowe animacje, które mają być „maślanie płynne”. Rozbudowano opcje personalizacji ekranu blokady, a interaktywna wyspa HyperIsland zyskała nowe funkcje. Pod maską poprawiono również zarządzanie pamięcią operacyjną, co ma wyeliminować przycięcia klatek i przyspieszyć startowanie aplikacji.
Harmonogram aktualizacji — kto pierwszy, kto później?
Proces wdrażania został podzielony na kilka etapów. Warto pamiętać, że podane daty dotyczą Chin, a wersje globalne zazwyczaj pojawiają się z kilkutygodniowym opóźnieniem.
Aktualizacja rusza dzisiaj (11 marca)
Na pierwszy ogień idą najświeższe flagowce, w tym cała seria Xiaomi 17 (Ultra, Pro Max, Pro oraz wersja podstawowa). System otrzymają również tablety Xiaomi Pad 8 oraz modele Redmi K90.
- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K90
Do 31 marca
W drugiej fali znajdą się zeszłoroczne modele, takie jak seria Xiaomi 15, a także składany MIX Flip 2. Aktualizację dostaną też tablety z serii Pad 7 oraz popularne w Chinach modele Redmi K80 i Turbo 5.
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultimate Edition
- Redmi K80
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Turbo 5
- Redmi K Pad
Czytaj też: Marcowe nowości w systemie Android. Twój telefon oficjalnie staje się komputerem
Do 15 kwietnia
Połowa kwietnia to czas dla starszych, ale wciąż bardzo mocnych urządzeń. Na liście widnieje seria Xiaomi 14, składany MIX Fold 4 oraz powracający do łask klasyk – Mi 5 Pro. To także kluczowy moment dla użytkowników serii Redmi Note 15.
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Mi 5 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultimate Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Pad 2 Pro
Do 23 kwietnia
Pod koniec kwietnia aktualizacja trafi na modele takie jak Xiaomi 13, starsze tablety Pad 6S Pro oraz szeroką gamę urządzeń z serii Redmi Note 13 i 14, a także budżetowe modele z rodziny Redmi 14 i 15.
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Mi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultimate Edition
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15R
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R
- Redmi 15R 5G
- Redmi 14R 5G
- Redmi 14C
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
Teraz pozostaje poczekać na oficjalne ogłoszenie globalnego kalendarza, co powinno nastąpić jeszcze przed końcem tego miesiąca.