Xiaomi rusza z aktualizacjami HyperOS 3.1. Sprawdź, kiedy Twój telefon dostanie nowy system

Oczywiście, nikogo nie zaskoczy fakt, że lista dotyczy jedynie rynku chińskiego, ale ślady globalnych wersji systemu na serwerach Xiaomi sugerują, że europejska premiera to tylko kwestia czasu. HyperOS 3.1 to przede wszystkim walka z największymi bolączkami Androida – nudnym czekaniem na restart i ociężałym interfejsem.

Co zmienia HyperOS 3.1?

Najważniejszą nowością, o której mówi cała społeczność Xiaomi, jest mechanizm Super OTA. To nowa generacja systemu aktualizacji, która ma raz na zawsze rozwiązać problem długich, irytujących instalacji. Dzięki Super OTA proces nakładania poprawek ma być znacznie szybszy, a czas potrzebny na ponowne uruchomienie urządzenia – skrócony do niezbędnego minimum. To świetna wiadomość dla tych, którzy do tej pory odkładali aktualizacje na „później”, bojąc się wykluczenia telefonu z użytku na kilkanaście minut.

Druga, dość zaskakująca zmiana, to ukłon w stronę użytkowników Apple. HyperOS 3.1 wprowadza natywne wsparcie dla słuchawek AirPods. Teraz, po otwarciu etui słuchawek w pobliżu smartfona Xiaomi, zobaczymy znajome wyskakujące okienko parowania, a system pozwoli na dostęp do funkcji dźwięku przestrzennego.

Oprócz tego producent odświeżył wizualnie systemowe aplikacje, takie jak Galeria czy Pogoda, oraz dodał nowe animacje, które mają być „maślanie płynne”. Rozbudowano opcje personalizacji ekranu blokady, a interaktywna wyspa HyperIsland zyskała nowe funkcje. Pod maską poprawiono również zarządzanie pamięcią operacyjną, co ma wyeliminować przycięcia klatek i przyspieszyć startowanie aplikacji.

Harmonogram aktualizacji — kto pierwszy, kto później?

Proces wdrażania został podzielony na kilka etapów. Warto pamiętać, że podane daty dotyczą Chin, a wersje globalne zazwyczaj pojawiają się z kilkutygodniowym opóźnieniem.

Aktualizacja rusza dzisiaj (11 marca)

Na pierwszy ogień idą najświeższe flagowce, w tym cała seria Xiaomi 17 (Ultra, Pro Max, Pro oraz wersja podstawowa). System otrzymają również tablety Xiaomi Pad 8 oraz modele Redmi K90.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90

Do 31 marca

W drugiej fali znajdą się zeszłoroczne modele, takie jak seria Xiaomi 15, a także składany MIX Flip 2. Aktualizację dostaną też tablety z serii Pad 7 oraz popularne w Chinach modele Redmi K80 i Turbo 5.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultimate Edition

Redmi K80

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Turbo 5

Redmi K Pad

Do 15 kwietnia

Połowa kwietnia to czas dla starszych, ale wciąż bardzo mocnych urządzeń. Na liście widnieje seria Xiaomi 14, składany MIX Fold 4 oraz powracający do łask klasyk – Mi 5 Pro. To także kluczowy moment dla użytkowników serii Redmi Note 15.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Mi 5 Pro

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultimate Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Pad 2 Pro

Do 23 kwietnia

Pod koniec kwietnia aktualizacja trafi na modele takie jak Xiaomi 13, starsze tablety Pad 6S Pro oraz szeroką gamę urządzeń z serii Redmi Note 13 i 14, a także budżetowe modele z rodziny Redmi 14 i 15.

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Mi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultimate Edition

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15R

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R

Redmi 15R 5G

Redmi 14R 5G

Redmi 14C

Redmi Pad 2

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Teraz pozostaje poczekać na oficjalne ogłoszenie globalnego kalendarza, co powinno nastąpić jeszcze przed końcem tego miesiąca.