Agility Robotics podnosi poprzeczkę. Zobacz, jak robot Digit dźwiga ciężary

Humanoid przeszedł rygorystyczny test siły, wykonując martwy ciąg z obciążeniem wynoszącym 65 funtów (około 29 kilogramów). To było prawdziwe wyzwanie konstrukcyjne i programistyczne. Siła siłowników to jedno, ale kluczową rolę odegrała tutaj zaawansowana koordynacja całego „ciała”, która pozwoliła maszynie dynamicznie reagować na zmiany środka ciężkości.

Dlaczego zdecydowano się na taki pokaz?

Martwy ciąg został wybrany przez inżynierów z Oregonu nie bez powodu. To ćwiczenie, które w świecie biologii angażuje niemal każdą grupę mięśniową, a w świecie robotyki wymaga perfekcyjnej synchronizacji ramion, nóg i tułowia. Każdy centymetr ruchu w górę to tysiące kalkulacji w czasie rzeczywistym, mających na celu utrzymanie stabilności i zapobieżenie wywróceniu się maszyny.

Sekret sukcesu Digita tkwi w procesie szkolenia opartym na zaawansowanych symulacjach. Zamiast ryzykować uszkodzenie drogiego sprzętu w laboratorium, inżynierowie najpierw trenują „mózg” robota w środowisku wirtualnym. Tam cyfrowy odpowiednik Digita tysiące razy podnosi wirtualne ciężary o różnej masie i rozkładzie środka ciężkości. Dzięki temu system uczy się, jak korygować postawę, jak mocno zacisnąć chwytaki i jak balansować torsem jeszcze zanim realny robot dotknie fizycznego obciążenia. Pozwala to na odejście od sztywnego, ręcznego programowania ruchów na rzecz elastycznych zasad, pozwalających maszynie „czuć” ciężar i reagować na niego w sposób naturalny.

Digit nie jest jednak tylko modelem testowym do bicia rekordów na siłowni

To maszyna zaprojektowana do ciężkiej, powtarzalnej pracy w warunkach przemysłowych. Najnowsza iteracja robota przynosi szereg usprawnień, które mają uczynić go niezastąpionym elementem nowoczesnej logistyki:

Wzmocnione kończyny i trwałe stawy pozwalają na wielogodzinną pracę pod obciążeniem bez ryzyka awarii mechanicznej.

Robot może pracować do czterech godzin na jednym ładowaniu, a gdy energia się kończy, samoczynnie udaje się do stacji dokującej.

System został wyposażony w zaawansowane mechanizmy zatrzymania awaryjnego (Category 1 stop) oraz protokoły FailSafe, co pozwala mu na bezpieczną pracę ramię w ramię z ludźmi.

W wizji Agility Robotics, Digit ma uzupełniać autonomiczne wózki transportowe (AMR). Podczas gdy wózki zajmują się przewożeniem towarów na duże odległości, Digit przejmuje najbardziej precyzyjne zadania: zdejmowanie paczek z półek, układanie ich w stosy czy ładowanie wózków. Całość jest monitorowana przez platformę chmurową Arc, która pozwala zarządzać całą flotą robotów z jednego miejsca, dbając o ich konserwację i koordynację zadań.

Pokaz siły Digita to jasny sygnał, że Chińczycy nie mają monopolu na robienie wrażenia w branży robotyki. Agility Robotics położyło właśnie kolejną cegiełkę pod przyszłość, w której to roboty będą wykonywać ciężkie prace w fabrykach, pozwalając ludziom skupić się na rzeczach mniej obciążających ich ciała. Oczywiście jak to zwykle bywa, na razie mieliśmy do czynienia z demonstracją w ściśle kontrolowanych warunkach, więc minie jeszcze trochę czasu, zanim komercyjne maszyny staną się równie silne.

Źródło: Agility Robotics