Nowe odkrycie zmieniło myślenie o akumulatorach. Świat zobaczył to po raz pierwszy

Problem dendrytów od dawna należy do największych przeszkód blokujących komercjalizację ogniw litowo-metalowych, bo właśnie metaliczny lit daje szansę na wyższą gęstość energii niż klasyczny grafit. Tymczasem kolejne generacje ogniw wciąż rozbijają się o problemy, które na pierwszy rzut oka wydają się wręcz absurdalnie małe, aby w ogóle mieć wpływ na ogniwa. Właśnie dlatego najnowsze ustalenia naukowców są kluczowe dla rozwoju całego sektora. Nie chodzi bowiem o kolejną kosmetyczną poprawkę w chemii akumulatora, ale o podważenie założenia, które przez lata określało całe myślenie o ogniwach ze stałym elektrolitem

Pękają jak szkło i psują akumulatory przyszłości. Naukowcy właśnie zobaczyli to po raz pierwszy

Dendryty to mikroskopijne, igłowate struktury litu, które wyrastają podczas ładowania. Potrafią mieć średnicę rzędu setek nanometrów, a więc są ponad stukrotnie mniejsze od ludzkiego włosa, ale ich rozmiar nie sprawia, że są niegroźne. Jeśli taka struktura przebije separator albo elektrolit, kończy się to zwarciem, a dalej degradacją, utratą pojemności, a w skrajnych przypadkach zagrożeniem pożarowym.

Czytaj też: Koniec z akumulatorami do gadżetów? Stworzyli skórę magazynującą prąd

Dendryt w ogniwie akumulatora

Zespół naukowców opisał w marcowej pracy, że litowe dendryty nie zachowują się jak miękki i plastyczny metal. W skali nano są zaskakująco sztywne i kruche, a pod obciążeniem mechanicznym potrafią “pękać jak szkło”, a to akurat problem, bo do tej pory zakładano, że lit jest miękki do tego stopnia, że stały elektrolit po prostu go powstrzyma. Najważniejsze w tej pracy jest więc nie samo potwierdzenie zagrożenia, a odkrycie mechanicznego charakteru tych struktur. Badacze pokazali bowiem, że sztywność dendrytów wynika z monokrystalicznego rdzenia litowego w skali nano, a dodatkowo wzmacnia ją cienka warstwa powierzchniowa tworząca się podczas pracy ogniwa. Innymi słowy, to nie jest miękka wypustka, którą wystarczy “zatrzymać twardą ścianą”, ale raczej cienka igła zdolna do zachowania integralności podczas swojego wzrostu.

Po raz pierwszy zobaczyli to w działającym ogniwie

Zespół z Uniwersytetu w Houston przeprowadził obserwację całego zjawiska w skaningowym mikroskopie elektronowym. Oznacza to, że naukowcy nie oglądali martwych próbek po fakcie, ale śledzili zachowanie dendrytów wewnątrz pracującego ogniwa ze stałym elektrolitem. Do tego potrzebna była specjalna, beztlenowa komora, bo lit reaguje z powietrzem na tyle łatwo, że zwykłe przygotowanie próbki potrafi zniekształcić wynik.

Czytaj też: Akumulator lubiący mróz? Nowy elektrolit ma zmienić zasięg samochodów elektrycznych

Ten eksperyment pozwolił nagrać moment pękania dendrytów w czasie pracy akumulatora. Znaczenie takiej obserwacji jest większe, niż może się wydawać, bo w badaniach nad akumulatorami bardzo łatwo pomylić to, co dzieje się w warunkach laboratoryjnych po rozłożeniu ogniwa, z tym, co faktycznie dzieje się podczas ładowania i rozładowania. Tutaj po raz pierwszy dostaliśmy bezpośredni wgląd w zachowanie problematycznych struktur tam, gdzie naprawdę powstają.

Czytaj też: Magnez zamiast litu i grafen zamiast platyny. Ten akumulator nawet karmi się powietrzem

Badacze podkreślają, że kruchość utrzymywała się nie tylko w jednym egzotycznym układzie, ale wpisuje się szerzej w sposób zachowania dendrytów wzrastających w środowisku akumulatora. To z kolei oznacza, że temat nie dotyczy już tylko wąskiego problemu “jednego nieudanego materiału”, ale całej klasy konstrukcji, które miały wynieść akumulatory na kolejny poziom gęstości energii. Jakby tego było mało, pod koniec marca 2026 roku zespół MIT opisał drugi, równie niewygodny element tej samej układanki. Badacze pokazali, że w popularnym stałym elektrolicie szybszy wzrost dendrytów był związany nie z wyższym poziomem naprężeń, ale z niższym. To odwraca wcześniejsze intuicje, bo przez lata wielu inżynierów traktowało problem jak klasyczne pękanie materiału pod rosnącym obciążeniem mechanicznym.

Źródła: Science, Uniwersytet w Houston, Uniwersytet w Rice