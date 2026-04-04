Apple zmienia zasady gry. iOS 18.7.7 to aktualizacja, której nie możesz zignorować

Jest to wydanie przeznaczone dla milionów iPhone’ów – w tym dla tych modeli, które technicznie mogą przejść na iOS 26, ale z różnych powodów tego nie zrobiły. Powód tej nagłej zmiany strategii jest jeden i brzmi wyjątkowo groźnie: DarkSword. To zestaw potężnych luk bezpieczeństwa, który pozwala na całkowite przejęcie kontroli nad telefonem, a skala zagrożenia zmusiła producenta do porzucenia dotychczasowego uporu i ratowania użytkowników starszego oprogramowania.

Dlaczego Twój iPhone potrzebuje iOS 18.7.7?

Zagrożenie, o którym mowa, nie jest zwykłym błędem systemowym, jakich wiele. DarkSword to zaawansowany zestaw exploitów odkryty przez Google Threat Intelligence Group. To cyfrowe narzędzie hakerskie wykorzystuje łańcuch aż sześciu różnych luk typu zero-day, aby po cichu i bez wiedzy użytkownika „skonsumować” system. Według ekspertów z Google, DarkSword był wykorzystywany przez komercyjnych dostawców oprogramowania szpiegującego oraz grupy hakerskie powiązane z działaniami państwowymi w kampaniach trwających co najmniej od listopada 2025 roku.

Co czyni DarkSword tak niebezpiecznym?

Pełna kompromitacja: Atak pozwala napastnikom widzieć i słyszeć wszystko, co robisz. Malware omija zabezpieczenia szyfrowanych komunikatorów, takich jak WhatsApp czy Signal.

Szeroki zasięg: Exploit uderza w wersje od iOS 18.4 do 18.7.

Publiczna dostępność: W marcu potwierdzono, że wersja kodu DarkSword wyciekła do sieci, co skłoniło amerykańską agencję CISA do wydania pilnego ostrzeżenia.

Do niedawna Apple naprawiało te błędy wyłącznie w ramach systemu iOS 26 (konkretnie w wersjach 26.3 i nowszych). Użytkownicy, którzy woleli pozostać przy „osiemnastce” ze względu na płynność działania starszych modeli lub przyzwyczajenie do interfejsu, byli pozostawieni sami sobie. Wydanie iOS 18.7.7 kończy ten okres niepewności, dając użytkownikom realny wybór: możesz zostać przy starszym systemie, ale od dziś masz prawo być bezpieczny.

To nie jest zwykły update

Jake Moore, globalny doradca ds. cyberbezpieczeństwa w ESET, określa iOS 18.7.7 mianem „patcha edycji specjalnej”. Przyznaje on, że branża rzadko spotyka tak skomplikowane i skuteczne exploity jak DarkSword. Fakt, że Apple zdecydowało się wydać poprawkę dla starszego systemu nawet na urządzeniach, które mogą obsługiwać nowszy, świadczy o krytyczności sytuacji.

Jeśli Twój iPhone działa na iOS 18, nie powinieneś zwlekać ani minuty. Nawet jeśli masz włączone aktualizacje automatyczne, warto wymusić ten proces ręcznie. Udaj się do Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia, aby upewnić się, że Twój sprzęt nie jest podatny na atak, który – jak wskazują raporty – był aktywnie wykorzystywany przez grupy hakerskie z Rosji do szpiegowania wybranych celów.

Warto pamiętać, że choć tryb blokady w iPhone’ach może pomóc w walce z oprogramowaniem szpiegującym, musi on zostać włączony, zanim urządzenie zostanie zainfekowane. Dla większości użytkowników jedyną skuteczną barierą jest właśnie najnowsza aktualizacja oprogramowania.

Źródło: Forbes