Cyfrowa wolność w aplikacji. Orange stawia na eSIM i ułatwia życie użytkownikom

Najnowsza aktualizacja aplikacji Mój Orange to potężny krok w stronę pełnej automatyzacji i wygody. Zapomnij o szukaniu metalowego spinacza, by otworzyć slot w telefonie, czy wizytach w salonie tylko po to, by wymienić kawałek plastiku na nowy. Teraz centrum zarządzania łącznością znajduje się bezpośrednio w Twoim smartfonie. To nie tylko zmiana technologiczna, to przede wszystkim zmiana filozofii obsługi klienta, która staje się bardziej intuicyjna i bezpieczniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlaczego warto pożegnać plastik?

Zanim przejdziemy do nowości, warto na chwilę pochylić się nad samym rozwiązaniem, a dokładniej na jego zaletach, ponieważ to one mogą przekonać do zmiany osoby, które wciąż pozostają przy tradycyjnych SIM-kach. Przejście na eSIM to nie tylko moda, ale realne korzyści, które odczujesz na co dzień. Przede wszystkim to rozwiązanie, które pozwala na uniknięcie produkcji plastikowych kart SIM, co przekłada się na ograniczenie elektroodpadów. W Orange zamówienie pierwszej głównej karty eSIM oraz wymiana tradycyjnej karty na wirtualną jest całkowicie bezpłatna, więc nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

eSIM to także synonim elastyczności. Możesz mieć jeden numer na wielu urządzeniach (np. w telefonie i zegarku) lub jedno urządzenie obsługujące wiele numerów jednocześnie. Tu oczywiście trzeba jeszcze wziąć pod uwagę nasz sprzęt – musi on nie tylko wspierać technologię eSIM, ale też dawać możliwość zapisania kilku profili. Wracając jednak do tematu. Pod kątem bezpieczeństwa wirtualna karta wygrywa z fizyczną – nie można jej mechanicznie zniszczyć ani zgubić, a w razie kradzieży telefonu złodziej nie może jej po prostu wyrzucić, co ułatwia namierzenie sprzętu i jego odzyskania. Szybkość rejestracji i wygoda obsługi sprawiają, że coraz więcej użytkowników eSIM w Orange nie wyobraża sobie powrotu do tradycyjnych rozwiązań.

Pomarańczowy operator na przestrzeni ostatnich lat stale wprowadzał jakieś usprawnienia w zakresie działania wirtualnych kart. Wszystko po to, by klienci łatwo mogli skorzystać z tego udogodnienia, zarówno w opcjach na kartę, jak i w abonamentach. We wrześniu zeszłego roku Orange wystartowało z usługą automatycznej preinstalacji eSIM na nowych iPhone’ach, a miesiąc później rozszerzył usługę także na wybrane modele z Androidem.

Obecnie lista wspieranych modeli obejmuje m.in. Samsungi z serii S25, Fold i Flip 7, Xiaomi 15T, Motorolę edge 60 oraz OPPO Reno 14. Smartfony obsługujące tę funkcję są specjalnie oznaczone w sklepie internetowym i salonach Orange, co ułatwia wybór nowoczesnego sprzętu. To rozwiązanie — dostępne wyłącznie u pomarańczowego operatora — sprawia, że po zakupie telefonu nie musisz nic konfigurować ani skanować. Wystarczy podłączyć nowe urządzenie do Wi-Fi, a karta zainstaluje się sama w tle. Wygodniej chyba być nie mogło.

Równie łatwo sprawa wygląda z rozwiązaniami w nju. Tu już od marca 2024 roku, we wszystkich ofertach nju subskrypcja, można korzystać z eSIM. Proces jest równie prosty – wystarczy zakupić ofertę z esim lub zalogować się na swoje konto przez stronę www albo aplikację i dokonać bezpłatnej wymiany. Funkcjonalność ta jest dostępna dla popularnych planów za 31 zł (z ogromnymi pakietami danych do 180 GB) oraz w opcjach dla par i grup za 15 zł na numer. Zanim jednak rozwiązanie trafiło do nju, było już obecne w Orange Flex (i to od 2019 roku!). Klienci mogli korzystać z eSIM w aplikacji i to nie tylko na smartfonie. Z czasem zyskali również dostęp do 3 dodatkowych kart w zależności od planu, by wygodnie korzystać z nich na smartfonie, tablecie i smartwatchu.

Orange Flex Travel — roaming na eSIM dla każdego

Dla podróżników Orange przygotował prawdziwą gratkę – usługę Orange Flex Travel. To innowacyjne podejście do roamingu, które nie wymaga przenoszenia numeru. Każdy, nawet klient konkurencji, może pobrać aplikację Orange Flex i wykupić pakiet danych na karcie eSIM na zagraniczny wyjazd. To bezpieczna i przewidywalna cenowo alternatywa dla drogiego roamingu klasycznego czy skomplikowanych zagranicznych ofert.

W ofercie Travel znajdziemy promocyjne pakiety, takie jak Tu i Tam (obejmujący m.in. Egipt, Tunezję czy USA), Brytyjski, Strefa UE, oraz promocje na poszczególne kraje. System działa na zasadzie przedpłaty – kupujesz pakiet za pomocą BLIKA lub Apple/Google Pay i korzystasz z internetu do wyczerpania limitu. Co genialne, aplikacja działa w trybie offline, więc jeśli zabraknie Ci danych w środku dżungli lub na pustyni, możesz dokupić kolejny pakiet bez dostępu do sieci.

eSIM w Mój Orange — Twoje cyfrowe centrum dowodzenia

Jeśli do tej pory jeszcze się nie przekonaliście do wyboru eSIM, to najnowsza aktualizacja powinna to zrobić. Bo Orange nieustannie stara się dodać do tej usługi coś nowego, by ułatwić swoim klientom życie. Tym razem aplikacji Mój Orange dostaje szereg funkcjonalności, które sprawiają, że zarządzanie kartami eSIM staje się banalnie proste. Najważniejszą nowością jest możliwość samodzielnego zlecenia wymiany tradycyjnej karty SIM na jej wirtualny odpowiednik. Co więcej, Orange pomyślał o rodzinach – możesz dokonać takiej wymiany nie tylko dla siebie, ale również dla swoich bliskich (np. dzieci czy seniorów) przypisanych do Twojego konta, o ile przejdziesz proces weryfikacji bezpieczeństwa. Operator na każdym kroku dba o bezpieczeństwo, aby ograniczać ewentualne nadużycia i kradzieże.

Kolejnym udogodnieniem jest proces przenoszenia eSIM na nowe urządzenie. Kupujesz nowy telefon lub przesiadasz się ze smartfona na smartwatcha? Teraz zrobisz to kilkoma kliknięciami w aplikacji. Dla obecnych klientów Orange przygotował również opcję bezpośredniej instalacji karty bez konieczności skanowania kodu QR, co znacząco skraca cały proces. Dodatkowo aplikacja pozwala na zdalne zakładanie i zdejmowanie blokady karty SIM, co jest nieocenione w przypadku zgubienia lub kradzieży sprzętu. Wszystkie te opcje są dostępne w jednym miejscu, co czyni Mój Orange prawdziwym szwajcarskim scyzorykiem do zarządzania usługami telekomunikacyjnymi. Bez wychodzenia z domu, bez wizyt w salonie – prosto, szybko i przyjemnie, czyli tak, jak lubimy najbardziej.

Orange rozumie potrzeby nowoczesnego mobilnego klienta

Żyjemy obecnie w czasach, w których bardzo cenimy sobie elastyczność – to my chcemy decydować o tym, kiedy, jak i co kupujemy. Podobnie jest z obsługą różnego rodzaju usług. Chcemy móc zrobić to sami, bez wycieczek do salonu i marnowania czasu. Orange doskonale zdaje sobie z tego sprawę, stąd właśnie nowa aktualizacja aplikacji. Dzięki niej stała się ona kompleksowym narzędziem, które eliminuje bariery technologiczne i oszczędza nasz czas. Niezależnie od tego, czy korzystasz z abonamentu, oferty na kartę, nju mobile, Flex czy szukasz jedynie taniego internetu na wakacje w opcji Flex Travel – eSIM w Orange jest teraz dostępny dla każdego na wyciągnięcie ręki. To bezpieczne, ekologiczne i niesamowicie wygodne rozwiązanie, które idealnie wpisuje się w nowoczesne standardy.