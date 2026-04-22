Zrobił domową “baterię nuklearną”. Efekt jest skromny, ale sam pomysł robi wrażenie

“Domowa bateria jądrowa”, “promieniowanie zamienione w prąd” czy “energia dostępna bez ładowania”. Czy naprawdę właśnie ktoś osiągnął tak wielki sukces w swoim domu? Najnowszy eksperyment z trytowymi fiolkami oraz miniaturowymi ogniwami fotowoltaicznymi rozbudza wprawdzie wyobraźnie i zasługuje na uwagę, ale nie z oczywistych względów. Właśnie bowiem dostaliśmy nie tyle przepis na energetyczną rewolucję do zrobienia w domowym warsztacie, a świetną prezentację tego, że między efektem “wow” a użytecznym źródłem zasilania przepaść jest przeogromna.

To nie jest miniaturowy reaktor, tylko sprytna sztuczka z fizyką

Opracowany przez YouTubera układ jest prosty do bólu. Między dwoma małymi amorficznymi ogniwami słonecznymi umieścił pięć trytowych fiolek. Każda z nich ma około 3 mm średnicy i 10,9 mm długości, a więc mówimy o elementach naprawdę niewielkich. Całość następnie osłonił tak, by ograniczyć wpływ światła z zewnątrz i zostawić tylko to, co powstaje wewnątrz. W praktyce nie chodzi tu więc o klasyczną “baterię jądrową” w potocznym rozumieniu, lecz o układ radioluminescencyjno-fotowoltaiczny. Tryt nie zasila ogniwa bezpośrednio. Najpierw jego rozpad pobudza luminofor wewnątrz szczelnie zamkniętej fiolki, ta zaczyna wtedy świecić, a dopiero to słabe światło trafia na ogniwo.

Jest to bardzo ważne rozróżnienie, bo znacznie lepiej opisuje rzeczywistość i wyjaśnia, że cała ta “domowa bateria jądrowa”, o której w sieci zrobiło się głośno, jest czymś zupełnie innym niż tym, co mamy w swoich głowach. NRC przypomina, że tryt w takich zastosowaniach emituje niskoenergetyczne promieniowanie beta, które pobudza warstwę świecącą w zamkniętych szklanych rurkach. Sam mechanizm świecenia nie jest więc niczym nowym ani magicznym. Nowością w tym konkretnym eksperymencie pozostaje to, że ktoś postanowił wykorzystać tę zieloną poświatę jako źródło energii dla miniaturowych ogniw fotowoltaicznych.

Układ działa, ale tylko wtedy, gdy bardzo obniżymy oczekiwania

W tego typu układzie napięcie dało się zmierzyć, kondensator po dłuższym czasie ładowania dobił do niespełna 3 V, a układ wytwarzał prąd w zakresie nanoamperów. Problem polega na tym, że z punktu widzenia praktycznego zasilania elektroniki to nadal niemal nic. Sam wzrost napięcia na kondensatorze brzmi widowiskowo wyłącznie wtedy, gdy pominiemy dwa kluczowe pytania: jak długo trwało ładowanie i jak mało energii dało się w tym czasie zgromadzić. Świetnie obrazuje to fakt, że po podłączeniu miernika napięcie spadało bardzo szybko, co dobrze pokazuje skalę tej “mocy”.

W elektronice samo napięcie bowiem nie wystarcza. Jeśli układ dobija do 2,8 czy 2,9 V przez wiele godzin, ale przy śladowym prądzie, to nie oznacza jeszcze, że jest w stanie sensownie zasilić urządzenie pracujące nominalnie przy podobnym napięciu. Innymi słowy, taki wynik pokazuje, że “coś” rzeczywiście płynie, ale nie udowadnia, że mamy do czynienia z porządnym źródłem zasilania. Pokazuje raczej, jak cierpliwie można ładować magazyn energii z mikroskopijnego strumienia mocy.

Ten projekt jest więc dowodem koncepcji. Bardzo fajnym, bardzo obrazowym, ale nadal tylko dowodem koncepcji. Sam autor miał wcześniej eksperymentować z podobnymi pomysłami, a omawiany materiał pokazał przede wszystkim, że przy użyciu prostych, dostępnych elementów da się zamienić świecenie fiolki trytowej na mierzalny efekt elektryczny. Jest to więc osiągnięcie ciekawe naukowo i atrakcyjne medialnie, ale nie takie, które kazałoby zastanawiać się nad wymianą akumulatorów w naszych gadżetach.

Tryt brzmi groźnie, ale w tej historii ważniejsza jest skala niż sensacja

Samo słowo “promieniotwórczy” bardzo łatwo przyciąga uwagę, ale w tym przypadku dużo ważniejsza od atmosfery grozy jest chłodna ocena warunków eksperymentu. Tryt ma okres półtrwania wynoszący około 12,3 roku, więc potrafi świecić długo, ale nie mocno. Właśnie dlatego takie fiolki nadają się do zastosowań typu znaczniki, podświetlenie czy oznaczenia awaryjne, a nie do produkcji zauważalnych ilości energii. W szczelnie zamkniętych rurkach promieniowanie beta z trytu ma bardzo małą przenikliwość, ale jednocześnie uszkodzenie urządzenia oznacza problem i konieczność właściwej utylizacji, więc to nie jest byle zabawka.

Podsumowując, twórca rzeczywiście pokazał działający układ wykorzystujący poświatę trytu do wytwarzania mierzalnego prądu, ale w skali wyłącznie pokazowej. Nie jest to zapowiedź końca akumulatorów w elektronice użytkowej. Jednak nie znaczy to, że cały temat należy zbyć wzruszeniem ramion. Wręcz przeciwnie. Prawdziwe baterie jądrowe i pokrewne konstrukcje rozwijają się dziś całkiem intensywnie, ale w innym kierunku. Ich zadaniem nie jest napędzanie laptopa, handhelda czy telefonu poprzez konwersję światła na prąd, ale wieloletnie podtrzymywanie pracy układów o ekstremalnie małym poborze energii. Dobrym przykładem jest zapowiedziana w kwietniu 2026 roku seria betawoltaicznych ogniw niklowych NRD, gdzie mówimy o typowej mocy od 5 do 500 nanowatów. Brzmi skromnie? Bo właśnie takie jest przeznaczenie tych układów – mają czuwać, a nie zasilać ekran i procesor.

Źródła: Interesting Engineering, NRC, Hackaday