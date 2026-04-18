Fizycy ze świętym Graalem w swojej dziedzinie. Uzyskali odpowiedź na pytanie dotyczące pochodzenia masy

Aleksander Kowal
18.04.2026|2 min
Skąd właściwie bierze się masa? Wnuk powie, że z babcinych obiadów, a fizyk? Fizyk poszuka odpowiedzi wykorzystując w tym celu eksperymentalne metody. Tą drogą poszli naukowcy związani z GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung. Międzynarodowy zespół badawczy twierdzi, że dzięki odkryciu nieznanego wcześniej egzotycznego stanu jądrowego udało się przybliżyć do rozwikłania jednej z największych zagadek wszechświata.
Skąd się bierze masa, czyli pytanie, której nie daje fizykom zasnąć

Wspomniany niemiecki ośrodek od lat służy do badań nad zachowaniem materii w ekstremalnych warunkach. Tym razem naukowcy skupili się na szczególnym rodzaju układu zwanego jądrem mezonowym. To niezwykła konfiguracja, w której cząstka elementarna, czyli rzeczony mezon, zostaje na krótką chwilę uwięziona wewnątrz jądra atomowego.

Czytaj też: Jeden obiekt w dwóch różnych miejscach jednocześnie. Fizycy dostarczyli przełomowych dowodów

W centrum uwagi znalazł się mezon η′ (eta prim), cząstka zbudowana z kwarka i antykwarka. Jest ona wyjątkowo ciężka jak na swoją klasę, dlatego fizycy od dawna podejrzewali, iż jej masa może zachowywać się inaczej w gęstym środowisku jądra atomowego niż w próżni. Nowe eksperymenty dostarczyły pierwszych twardych dowodów, że rzeczywiście tak się dzieje.

W trakcie eksperymentów naukowcy bombardowali jądra węgla wysokoenergetycznymi protonami. W wyniku tych zderzeń powstawały mezony η′ w niektórych przypadkach wiążące się z jądrem i tworzące tym samym wcześniej nieobserwowany stan. Zyskał on miano η′-mezonowego jądra, a analiza zgromadzonych danych pokazała charakterystyczne sygnały sugerujące, że taki układ faktycznie powstał.

Wstępne wnioski, ale i brak ostatecznej odpowiedzi

Najważniejszy wniosek z eksperymentu jest jednak głębszy niż samo odkrycie nowej formy materii. Wyniki pozwalają sądzić, iż masa cząstek elementarnych nie jest czymś stałym i niezmiennym, lecz może zależeć od otoczenia – w tym przypadku od gęstości materii wewnątrz jądra atomowego. Innymi słowy, masa może wynikać z oddziaływań i struktury próżni, która wbrew nazwie nie jest pusta, lecz pełna fluktuacji oraz pól kwantowych.

Czytaj też: Fizycy stworzyli środowisko, w którym atomy prawie się nie poruszają. Tak ekstremalne warunki są im do czegoś potrzebne 

To właśnie ta koncepcja, w myśl której masa nie jest wrodzoną cechą cząstek, lecz efektem bardziej złożonych procesów, stanowi jeden z fundamentów współczesnej fizyki cząstek. Uzyskane wyniki dostarczają rzadkich, eksperymentalnych wskazówek potwierdzających te teorie w warunkach, które wcześniej były praktycznie niedostępne dla badań. Kolejne eksperymenty, w tym zakresie mogą ostatecznie potwierdzić istnienie nowego stanu i dokładnie zmierzyć jego właściwości. Kluczowe będzie między innymi wykrycie dodatkowych sygnałów rozpadu oraz poprawa precyzji pomiarów.

Źródło: Physics, Physical Review Letters

Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
