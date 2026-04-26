Garmin walczy z usterkami. Ten tryb pomoże Ci z wieloma problemami z zegarkiem

Producent wdrożył bowiem tryb odzyskiwania danych – Recovery Mode. Funkcja ta debiutuje właśnie w programach beta dla wybranych modeli i ma być wbudowanym „wyjściem awaryjnym”, które pozwoli uratować zegarek bez konieczności odsyłania go do serwisu.

Jak działa tryb odzyskiwania na zegarkach Garmin?

Najlepszą wiadomością jest to, że nie musisz uczyć się żadnych skomplikowanych sekwencji klawiszy, aby wywołać menu ratunkowe. Tryb Recovery Mode aktywuje się automatycznie, gdy system wykryje, że zegarek ma problem z poprawnym rozruchem. Jeśli urządzenie „utknie” podczas ładowania oprogramowania, zamiast wiecznego wyświetlania logo, Twoim oczom ukaże się lista opcji ratunkowych. Warto jednak pamiętać, że zestaw dostępnych narzędzi może się różnić w zależności od konkretnego modelu zegarka.

Głównym i najbardziej polecanym przez Garmina wyborem jest Próba odzyskiwania. To opcja „pierwszej pomocy”, która celuje w najczęstsze błędy systemowe blokujące start urządzenia. Co najważniejsze, w większości przypadków pozwala ona przywrócić zegarek do życia bez kasowania Twoich danych osobistych, ustawień czy historii treningów.

Jeśli jednak problem leży głębiej, Garmin przygotował zestaw bardziej precyzyjnych narzędzi:

Anuluj aktywność: Często zdarza się, że to właśnie uszkodzony plik z trwającego treningu uniemożliwia włączenie zegarka. Wybranie tej opcji usuwa dane z ostatniej sesji, ale pozwala systemowi ruszyć dalej.

Usuń mapy: Funkcja stworzona dla miłośników outdooru. Jeśli zegarek zawiesił się po aktualizacji map, możesz je usunąć bezpośrednio z poziomu Recovery Mode, a następnie pobrać ponownie przez Garmin Express.

Połącz z komputerem: Pozwala na wymuszenie aktualizacji oprogramowania układowego z poziomu komputera oraz pobranie logów diagnostycznych, które możesz wysłać do wsparcia technicznego.

Reset fabryczny: To opcja ostateczna. Czyści wszystko, przywracając zegarek do stanu, w jakim wyjęto go z pudełka.

Dla ułatwienia, w menu znajdziesz też opcję Help, która generuje kod QR (barcode) odsyłający bezpośrednio do sekcji FAQ na stronie wsparcia Garmina, oraz klasyczny przycisk Power Off, jeśli po prostu chcesz dać urządzeniu odpocząć.

Mała zmiana, wielka różnica

Recovery Mode to funkcja z kategorii tych nudnych, o których nikt nie wspomina w materiałach marketingowych obok nowych funkcji biegowych czy map pogody. Zaczyna być jednak niesamowicie interesująca dokładnie w tej sekundzie, w której Twój Fenix czy Epix odmawia posłuszeństwa przed ważnym startem.

Czytaj też: Smartwatch z potężną baterią, latarką i… dziwnym walcem. Rogbid SpinX zaskakuje

Obecnie dostęp do tego narzędzia mają jedynie testerzy wersji beta, co jest logicznym krokiem ze strony producenta – Garmin sprawdza, jak funkcja radzi sobie z realnymi błędami, zanim udostępni ją wszystkim użytkownikom. Pozostaje pytanie, czy tryb ten trafi do starszych urządzeń w ramach stabilnych aktualizacji. Wydaje się to jedynym sensownym krokiem, bo narzędzie do odzyskiwania systemu nie powinno być luksusowym dodatkiem, a standardem w każdym nowoczesnym zegarku sportowym.

Źródło: Garmin