Huawei Watch Fit 5 i 5 Pro bez tajemnic. Czym tym razem zaskoczy nas producent?

Co zaoferują Huawei Watch Fit 5 i Huawei Watch Fit 5 Pro?

Zacznijmy od ekranów, czyli od centralnego punktu każdego zegarka. Jak donosi WinFuture, podstawowy model zachowa 1,82-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 480 x 408 pikseli. Prawdziwa zmiana kryje się jednak w parametrach podświetlenia. Wyświetlacz ma osiągać szczytową jasność na poziomie 2500 nitów, co czyni go niemal dwukrotnie czytelniejszym w pełnym słońcu niż większość konkurentów w tej klasie. Obudowa wykonana z aluminium jest lekka (27,5 g) i spełnia normę IP6X, co gwarantuje pyłoszczelność i odporność na zachlapania.

Dla bardziej wymagających czeka natomiast model Pro. Tutaj Huawei poszedł o krok dalej, montując nieco większy, 1,92-calowy panel LTPO-OLED. Zastosowanie tej technologii pozwala na inteligentne zarządzanie odświeżaniem, co oszczędza energię przy stale włączony Always-On Display. Jasność w wersji Pro to wręcz rekordowe 3500 nitów, a tarczę chroni luksusowe szkło szafirowe, wyjątkowo odporne na zarysowania. Konstrukcja modelu Pro jest też bardziej prestiżowa – aluminiową ramę główną uzupełnia tytanowe wykończenie zewnętrzne, co przy wadze 31,6 g daje poczucie obcowania ze sprzętem najwyższej klasy.

Sport i zdrowie pod kontrolą

Oba zegarki zostały naszpikowane sensorami, które mają pomóc nam w dbaniu o wiosenną formę. Wszystko skupia się wokół technologii TruSense, wspieranej przez barometr, czujnik temperatury ciała oraz precyzyjny pulsometr. Fani sportów wodnych docenią fakt, że wersja Pro pozwala na nurkowanie do głębokości 40 metrów i posiada dedykowany czujnik głębokości. Dodatkowo, model z dopiskiem „Pro” zaoferuje funkcję EKG, co stawia go w rzędzie zaawansowanych narzędzi do monitorowania pracy serca.

Huawei Watch Fit 5 Pro | Źródło: WinFuture

Pod względem łączności Huawei nie bierze jeńców. Na pokładzie znajdziemy:

Bluetooth 6.0

NFC z obsługą Curve Pay

Wbudowany GPS

Bateria w obu modelach ma pojemność 471 mAh. Według producenta wystarczy to na 10 dni pracy przy oszczędnym użytkowaniu lub około 7 dni przy „typowym” scenariuszu. Jeśli zdecydujecie się na stale włączony ekran (AoD), czas ten skróci się do około 4 dni, co i tak jest solidnym wynikiem na tle konkurencji.

Cena i dostępność

Według informacji serwisu WinFuture, za nowe technologie przyjdzie nam zapłacić nieco więcej niż przed rokiem. Model podstawowy ma kosztować 199 euro (ok. 840 zł), natomiast wersja Pro to wydatek rzędu 299 euro (ok. 1270 zł). Watch Fit 5 będzie dostępny w kolorach: czarnym, białym, srebrno-zielonym i fioletowym, podczas gdy wersja Pro postawi na klasyczną czerń i biel oraz energetyczny pomarańcz. Teraz pozostaje już czekać na premierę, ale biorąc pod uwagę skalę przecieku, ta zapewne odbędzie się już niedługo.

